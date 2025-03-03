https://sarabic.ae/20250303/ترامب-بعد-المشادة-الكلامية-مع-زيلينسكي-أي-شخص-يتحدث-ضد-السلام-في-أوكرانيا-لن-يبقى-طويلا-1098364361.html
ترامب بعد المشادة الكلامية مع زيلينسكي: أي شخص يتحدث ضد السلام في أوكرانيا "لن يبقى طويلا"
ترامب بعد المشادة الكلامية مع زيلينسكي: أي شخص يتحدث ضد السلام في أوكرانيا "لن يبقى طويلا"
سبوتنيك عربي
صرّح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بعد خلاف حاد مع فلاديمير زيلينسكي في البيت الأبيض، بأن أي شخص يتحدث ضد الحل السلمي للصراع في أوكرانيا "لن يبقى لفترة... 03.03.2025, سبوتنيك عربي
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وقال ترامب متحدثا للصحافيين في المكتب البيضاوي: "يمكن إتمام الصفقة بسرعة كبيرة. ولا يجب أن تكون صفقة معقدة. ربما لا يرغب شخص ما في إتمام الصفقة، ولكن إذا لم يرغب شخص ما في إتمام الصفقة، فلا أعتقد أن هذا الشخص سيبقى لفترة طويلة".وأعرب ترامب عن ثقته في إمكانية التوصل إلى اتفاق لحل الصراع في أوكرانيا "سريعا جدا"، لكن البعض يعارض السلام.وقال للصحفيين في البيت الأبيض عندما سئل عن احتمالات حل الصراع في أوكرانيا: "يتعين علينا التوصل إلى اتفاق، ويمكن التوصل إلى الاتفاق بسرعة كبيرة. ولا ينبغي أن يكون التوصل إلى اتفاق صعبًا".وأوضح ترامب أنه من أجل إبرام صفقة مع أوكرانيا بشأن المعادن الأرضية النادرة، يجب على فلاديمير زيلينسكي أن يظهر تقديرًا أكبر للدعم الذي قدمته واشنطن.وقال: "أعتقد أنه يجب أن يكون أكثر امتنانًا لأن هذه الدولة (الولايات المتحدة) دعمته في أصعب اللحظات".وعلق ترامب على تصريح زيلينسكي بأن الصراع مع روسيا قد يستمر لفترة طويلة، قائلا: "آمل أن يكون مخطئا".وقال: "أريد أن تنتهي هذه الأزمة بسرعة. لا يمكننا أن نسمح باستمرارها لسنوات".ولم يستبعد ترامب إمكانية رفع عدد من العقوبات ضد روسيا في إطار اتفاق السلام المحتمل، قائلا: "سنعقد صفقات مع الجميع لإنهاء هذا الصراع، بما في ذلك أوروبا ودول أخرى".وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وسائل إعلام غربية بأن إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أصدرت تعلميات لوزارتي الخارجية والمالية بإعداد قائمة بالعقوبات التي يمكن التغاضي عنها في إطار المحادثات مع روسيا بشأن أوكرانيا.
https://sarabic.ae/20250303/أسوأ-بيان-ترامب-يعلق-على-كلام-زيلينسكي-حول-نهاية-الصراع-في-أوكرانيا-1098358121.html
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https://sarabic.ae/20250303/إعلام-البيت-الأبيض-يدرس-خططا-لرفع-العقوبات-المفروضة-على-روسيا-1098363881.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, روسيا, أخبار أوكرانيا
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, روسيا, أخبار أوكرانيا
ترامب بعد المشادة الكلامية مع زيلينسكي: أي شخص يتحدث ضد السلام في أوكرانيا "لن يبقى طويلا"
صرّح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بعد خلاف حاد مع فلاديمير زيلينسكي في البيت الأبيض، بأن أي شخص يتحدث ضد الحل السلمي للصراع في أوكرانيا "لن يبقى لفترة طويلة".
وقال ترامب متحدثا للصحافيين في المكتب البيضاوي: "يمكن إتمام الصفقة بسرعة كبيرة. ولا يجب أن تكون صفقة معقدة. ربما لا يرغب شخص ما في إتمام الصفقة، ولكن إذا لم يرغب شخص ما في إتمام الصفقة، فلا أعتقد أن هذا الشخص سيبقى لفترة طويلة".
وتابع: "لن يتم سماع هذا الرجل لفترة طويلة لأنني أعتقد أن روسيا تريد عقد صفقة. واثق من أن الشعب الأوكراني يريد التوصل إلى اتفاق. "لقد عانوا أكثر من غيرهم".
وأعرب ترامب عن ثقته في إمكانية التوصل إلى اتفاق لحل الصراع في أوكرانيا "سريعا جدا"، لكن البعض يعارض السلام.
وقال للصحفيين في البيت الأبيض عندما سئل عن احتمالات حل الصراع في أوكرانيا: "يتعين علينا التوصل إلى اتفاق، ويمكن التوصل إلى الاتفاق بسرعة كبيرة. ولا ينبغي أن يكون التوصل إلى اتفاق صعبًا".
وفي الوقت ذاته، أشار الرئيس الأمريكي إلى أن "بعض الأشخاص لا يريدون الدخول في اتفاق"، رغم جهود الإدارة الأمريكية في هذا الشأن.
وأوضح ترامب أنه من أجل إبرام صفقة مع أوكرانيا بشأن المعادن الأرضية النادرة، يجب على فلاديمير زيلينسكي أن يظهر تقديرًا أكبر للدعم الذي قدمته واشنطن.
وقال: "أعتقد أنه يجب أن يكون أكثر امتنانًا لأن هذه الدولة (الولايات المتحدة) دعمته في أصعب اللحظات".
وعلق ترامب على تصريح زيلينسكي بأن الصراع مع روسيا قد يستمر لفترة طويلة، قائلا: "آمل أن يكون مخطئا".
وأكد ترامب أن الصراع العسكري في أوكرانيا لا ينبغي أن يستمر لسنوات طويلة ويجب أن ينتهي في أقرب وقت ممكن.
وقال: "أريد أن تنتهي هذه الأزمة بسرعة. لا يمكننا أن نسمح باستمرارها لسنوات".
ولم يستبعد ترامب إمكانية رفع عدد من العقوبات ضد روسيا في إطار اتفاق السلام المحتمل، قائلا: "سنعقد صفقات مع الجميع لإنهاء هذا الصراع، بما في ذلك أوروبا ودول أخرى".
وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وسائل إعلام غربية بأن إدارة الرئيس الأمريكي
، دونالد ترامب، أصدرت تعلميات لوزارتي الخارجية والمالية بإعداد قائمة بالعقوبات التي يمكن التغاضي عنها في إطار المحادثات مع روسيا بشأن أوكرانيا.