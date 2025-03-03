https://sarabic.ae/20250303/ترامب-بعد-المشادة-الكلامية-مع-زيلينسكي-أي-شخص-يتحدث-ضد-السلام-في-أوكرانيا-لن-يبقى-طويلا-1098364361.html

ترامب بعد المشادة الكلامية مع زيلينسكي: أي شخص يتحدث ضد السلام في أوكرانيا "لن يبقى طويلا"

ترامب بعد المشادة الكلامية مع زيلينسكي: أي شخص يتحدث ضد السلام في أوكرانيا "لن يبقى طويلا"

سبوتنيك عربي

صرّح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بعد خلاف حاد مع فلاديمير زيلينسكي في البيت الأبيض، بأن أي شخص يتحدث ضد الحل السلمي للصراع في أوكرانيا "لن يبقى لفترة... 03.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-03T20:35+0000

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وقال ترامب متحدثا للصحافيين في المكتب البيضاوي: "يمكن إتمام الصفقة بسرعة كبيرة. ولا يجب أن تكون صفقة معقدة. ربما لا يرغب شخص ما في إتمام الصفقة، ولكن إذا لم يرغب شخص ما في إتمام الصفقة، فلا أعتقد أن هذا الشخص سيبقى لفترة طويلة".وأعرب ترامب عن ثقته في إمكانية التوصل إلى اتفاق لحل الصراع في أوكرانيا "سريعا جدا"، لكن البعض يعارض السلام.وقال للصحفيين في البيت الأبيض عندما سئل عن احتمالات حل الصراع في أوكرانيا: "يتعين علينا التوصل إلى اتفاق، ويمكن التوصل إلى الاتفاق بسرعة كبيرة. ولا ينبغي أن يكون التوصل إلى اتفاق صعبًا".وأوضح ترامب أنه من أجل إبرام صفقة مع أوكرانيا بشأن المعادن الأرضية النادرة، يجب على فلاديمير زيلينسكي أن يظهر تقديرًا أكبر للدعم الذي قدمته واشنطن.وقال: "أعتقد أنه يجب أن يكون أكثر امتنانًا لأن هذه الدولة (الولايات المتحدة) دعمته في أصعب اللحظات".وعلق ترامب على تصريح زيلينسكي بأن الصراع مع روسيا قد يستمر لفترة طويلة، قائلا: "آمل أن يكون مخطئا".وقال: "أريد أن تنتهي هذه الأزمة بسرعة. لا يمكننا أن نسمح باستمرارها لسنوات".ولم يستبعد ترامب إمكانية رفع عدد من العقوبات ضد روسيا في إطار اتفاق السلام المحتمل، قائلا: "سنعقد صفقات مع الجميع لإنهاء هذا الصراع، بما في ذلك أوروبا ودول أخرى".وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وسائل إعلام غربية بأن إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أصدرت تعلميات لوزارتي الخارجية والمالية بإعداد قائمة بالعقوبات التي يمكن التغاضي عنها في إطار المحادثات مع روسيا بشأن أوكرانيا.

https://sarabic.ae/20250303/أسوأ-بيان-ترامب-يعلق-على-كلام-زيلينسكي-حول-نهاية-الصراع-في-أوكرانيا-1098358121.html

https://sarabic.ae/20250303/خبير-في-العلاقات-الدولية-عناد-زيلينسكي-أغضب-ترامب-وما-يقوم-به-بمثابة-انتحار-سياسي-1098341838.html

https://sarabic.ae/20250303/إعلام-البيت-الأبيض-يدرس-خططا-لرفع-العقوبات-المفروضة-على-روسيا-1098363881.html

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