https://sarabic.ae/20250303/خبير-في-العلاقات-الدولية-عناد-زيلينسكي-أغضب-ترامب-وما-يقوم-به-بمثابة-انتحار-سياسي-1098341838.html

خبير في العلاقات الدولية: عناد زيلينسكي أغضب ترامب وما يقوم به بمثابة انتحار سياسي

خبير في العلاقات الدولية: عناد زيلينسكي أغضب ترامب وما يقوم به بمثابة انتحار سياسي

سبوتنيك عربي

بيّن خبير العلاقات الدولية والمتخصص في الشأن الأمريكي علي رزق، أن "إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مصرّة على توطيد العلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا،... 03.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-03T11:44+0000

2025-03-03T11:44+0000

2025-03-03T11:44+0000

روسيا

تقارير سبوتنيك

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وأضاف رزق في تصريح لـ"سبوتنيك"، أن "إدارة ترامب الحالية تضم شخصيات تشارك الرئيس الأميركي هذه الرغبة ولا تتبع الدولة العميقة"، مشيرًا إلى أن "هناك تحديًا واضحًا بين إدارة ترامب والدولة العميقة في الولايات المتحدة".وأضاف رزق: "في النهاية، سيكون من غير الممكن أن تستمر أوروبا أو زيلينسكي، في المسار الحالي إذا تمسكوا به، حيث سيكون ذلك بمثابة انتحار سياسي".وأعتبر رزق أن "الغرب، وخاصة أوروبا، يتصرف أحيانًا بمنطق غير عقلاني في تعامله مع الأزمة الأوكرانية، حيث يقوم "بشيطنة روسيا" وهو أمر لا ينبع من مقاربة عقلانية، بل من مواقف عقائدية".وحول ما يخص قدرة أوروبا على التعامل مع المواقف الدولية، بيّن ضيف "سبوتنيك"، أن "أوروبا غير قادرة على ملء الفراغ بعد تراجع الدعم الأميركي لأوكرانيا، وأن بريطانيا، رغم محاولاتها، لا تستطيع تحمل هذه المسؤولية".وأكد أن "بريطانيا تستغل الموقف الأميركي الرافض لاستمرار الدعم الأوكراني، ولكن في النهاية هي أكبر من قدراتها السياسية والتأثيرية في هذا السياق"، مشيرًا إلى أن "لندن دائمًا ما تطمح لاستعادة المجد الإمبراطوري، وهو ما لا يمكنها تحقيقه".وأما في ما يتعلق بنهج "الناتو"، استبعد رزق أن "يكون من الممكن خروج الولايات المتحدة من الحلف الأطلسي في الوقت الحالي، حتى وإن كانت هناك بعض الأصوات التي تؤيد هذا الموقف، مثل الملياردير إيلون ماسك".وختم رزق حديثه: "في النهاية، الأوروبيون سيضطرون إلى تبني وجهة نظر ترامب بشأن أوكرانيا، وإن لم يحدث ذلك، سيكون من المستحيل استمرار الوضع الحالي".

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