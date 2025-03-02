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Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250302/وزير-التجارة-الأمريكي-مطالبة-زيلينسكي-بضمانات-أمنية-من-الولايات-المتحدة-عبثية-1098327366.html
وزير التجارة الأمريكي: مطالبة زيلينسكي بضمانات أمنية من الولايات المتحدة "عبثية"
وزير التجارة الأمريكي: مطالبة زيلينسكي بضمانات أمنية من الولايات المتحدة "عبثية"
سبوتنيك عربي
صرح وزير التجارة الأمريكي، هوارد لاتنيك، اليوم الأحد، بأن الولايات المتحدة لن تقدم ضمانات أمنية لكييف طالما استمر النزاع في أوكرانيا، في حين أن مطالب فلاديمير... 02.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-02T19:19+0000
2025-03-02T19:19+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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وقال لاتنيك، خلال مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" الأمريكية: "لن نقدم لأوكرانيا ضمانات أمنية بينما تخوضون حربًا ضد روسيا، هذا ببساطة أمر عبثي، كانت مطالبه زيلينسكي غير منطقية ولم تكن عقلانية".وأفادت وسائل إعلام أمريكية بأن الرئيس دونالد ترامب، أمر مسؤولي الأمن القومي بمراجعة إمدادات الأسلحة لأوكرانيا مؤقتًا أو بشكل تام، عقب مشادّة حادة بالبيت الأبيض، يوم الجمعة الماضي، بين الرئيس ترامب ونائبه جيمس فانس من ناحية، وضيفهما زيلينسكي من ناحية أخرى، في البيت الأبيض، بشأن ضرورة التوصل إلى تسوية للأزمة مع روسيا.واتهم الرئيس الأمريكي زيلينسكي بـ"المقامرة بحرب عالمية ثالثة"، فيما قال نائبه جي دي فانس إنه "من غير اللائق أن تأتي (يا زيلينسكي) إلى المكتب البيضاوي لتحاول مقاضاتنا أمام وسائل الإعلام الأمريكية.ولاحقا، أفادت الأنباء، بأن زيلينسكي غادر البيت الأبيض "مطرودا" ومن دون التوقيع على الاتفاقية، كما تم إلغاء المؤتمر الصحفي المشترك الذي كان مقررا لترامب وزيلينسكي بعد الانتهاء من المباحثات.وعُقدت محادثات روسية أمريكية رفيعة المستوى في الرياض في 18 شباط/فبراير الماضي، حيث اتفقت موسكو وواشنطن على تهيئة الظروف لاستئناف التعاون، وإزالة القيود على عمل السفارات، وإنشاء مجموعات عمل لحل الأزمة الأوكرانية. فيما أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن واشنطن تسعى إلى إنهاء دائم للصراع في أوكرانيا.
https://sarabic.ae/20250302/الخزانة-الأمريكية-زيلينسكي-كان-عليه-فقط-توقيع-اتفاقية-اقتصادية-مع-واشنطن-لكنه-قرر-تدميرها-1098324543.html
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية

وزير التجارة الأمريكي: مطالبة زيلينسكي بضمانات أمنية من الولايات المتحدة "عبثية"

19:19 GMT 02.03.2025
© AP Photo / Matthias Schraderفلاديمير زيلينسكي يتحدث خلال مؤتمر ميونيخ للأمن في فندق بايريشر هوف في ميونيخ بألمانيا
فلاديمير زيلينسكي يتحدث خلال مؤتمر ميونيخ للأمن في فندق بايريشر هوف في ميونيخ بألمانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 02.03.2025
© AP Photo / Matthias Schrader
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صرح وزير التجارة الأمريكي، هوارد لاتنيك، اليوم الأحد، بأن الولايات المتحدة لن تقدم ضمانات أمنية لكييف طالما استمر النزاع في أوكرانيا، في حين أن مطالب فلاديمير زيلينسكي من واشنطن في هذا الشأن "مجرد عبث".
وقال لاتنيك، خلال مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" الأمريكية: "لن نقدم لأوكرانيا ضمانات أمنية بينما تخوضون حربًا ضد روسيا، هذا ببساطة أمر عبثي، كانت مطالبه زيلينسكي غير منطقية ولم تكن عقلانية".

وأضاف لاتنيك أن السلطات الأمريكية لن تقدم أموالًا لأوكرانيا أيضًا، ما لم يأتِ زيلينسكي إلى الولايات المتحدة "من أجل السلام".

وأفادت وسائل إعلام أمريكية بأن الرئيس دونالد ترامب، أمر مسؤولي الأمن القومي بمراجعة إمدادات الأسلحة لأوكرانيا مؤقتًا أو بشكل تام، عقب مشادّة حادة بالبيت الأبيض، يوم الجمعة الماضي، بين الرئيس ترامب ونائبه جيمس فانس من ناحية، وضيفهما زيلينسكي من ناحية أخرى، في البيت الأبيض، بشأن ضرورة التوصل إلى تسوية للأزمة مع روسيا.
وزارة الخزانة الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 02.03.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الخزانة الأمريكية: زيلينسكي كان عليه فقط توقيع اتفاقية اقتصادية مع واشنطن لكنه قرر تدميرها
16:57 GMT
واتهم الرئيس الأمريكي زيلينسكي بـ"المقامرة بحرب عالمية ثالثة"، فيما قال نائبه جي دي فانس إنه "من غير اللائق أن تأتي (يا زيلينسكي) إلى المكتب البيضاوي لتحاول مقاضاتنا أمام وسائل الإعلام الأمريكية.

وكان زيلينسكي قد وصل إلى البيت الأبيض لتوقيع اتفاقية المعادن، ولإجراء مباحثات مع الجانب الأمريكي تتعلق بتسوية النزاع في أوكرانيا.

ولاحقا، أفادت الأنباء، بأن زيلينسكي غادر البيت الأبيض "مطرودا" ومن دون التوقيع على الاتفاقية، كما تم إلغاء المؤتمر الصحفي المشترك الذي كان مقررا لترامب وزيلينسكي بعد الانتهاء من المباحثات.
وعُقدت محادثات روسية أمريكية رفيعة المستوى في الرياض في 18 شباط/فبراير الماضي، حيث اتفقت موسكو وواشنطن على تهيئة الظروف لاستئناف التعاون، وإزالة القيود على عمل السفارات، وإنشاء مجموعات عمل لحل الأزمة الأوكرانية. فيما أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن واشنطن تسعى إلى إنهاء دائم للصراع في أوكرانيا.
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