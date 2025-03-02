https://sarabic.ae/20250302/الخزانة-الأمريكية-زيلينسكي-كان-عليه-فقط-توقيع-اتفاقية-اقتصادية-مع-واشنطن-لكنه-قرر-تدميرها-1098324543.html
الخزانة الأمريكية: زيلينسكي كان عليه فقط توقيع اتفاقية اقتصادية مع واشنطن لكنه قرر تدميرها
الخزانة الأمريكية: زيلينسكي كان عليه فقط توقيع اتفاقية اقتصادية مع واشنطن لكنه قرر تدميرها
سبوتنيك عربي
أكد وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، أن الاتفاق بين الولايات المتحدة وأوكرانيا بشأن الموارد المعدنية ليس قيد الدراسة حاليا. 02.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-02T16:57+0000
2025-03-02T16:57+0000
2025-03-02T16:57+0000
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وقال بيسنت لشبكة "سي بي إس نيوز" ردا على سؤال عما إذا كانت الصفقة المعدنية بين واشنطن وكييف لا تزال قيد الدراسة: "في الوقت الحالي، لا".واعتبر وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، تصرفات فلاديمير زيلينسكي الأخيرة في البيت الأبيض محاولة لعرقلة جهود إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لحل الصراع في أوكرانيا.وأضاف روبيو، حول آفاق حل الصراع: "طلبت من كل وزير خارجية (أوروبي) التقيته أن يخبرني برأيه في كيفية تطور الأمور. أغلبهم ليس لديه خطة".
https://sarabic.ae/20250302/واشنطن-على-الدول-الأوروبية-تحمل-مسؤولية-الضمانات-الأمنية-المستقبلية-لأوكرانيا--1098324240.html
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
الخزانة الأمريكية: زيلينسكي كان عليه فقط توقيع اتفاقية اقتصادية مع واشنطن لكنه قرر تدميرها
أكد وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، أن الاتفاق بين الولايات المتحدة وأوكرانيا بشأن الموارد المعدنية ليس قيد الدراسة حاليا.
وقال بيسنت لشبكة "سي بي إس نيوز" ردا على سؤال عما إذا كانت الصفقة المعدنية بين واشنطن وكييف لا تزال قيد الدراسة: "في الوقت الحالي، لا".
وأضاف بيسنت أن كل ما كان على زيلينسكي فعله هو الحضور إلى البيت الأبيض والتوقيع على اتفاق اقتصادي، "ولكنه قرر تفجيره".
واعتبر وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، تصرفات فلاديمير زيلينسكي الأخيرة في البيت الأبيض محاولة لعرقلة جهود إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لحل الصراع في أوكرانيا.
وقال روبيو، في تصريحات لقناة "إيه بي سي" الأمريكية، اليوم الأحد: "السؤال الآن هو ما إذا كان بوسعنا إجبارهم (الأطراف) على الجلوس على طاولة المفاوضات؟ هذا هو هدفنا. لا تفعلوا أي شيء من شأنه أن يعيق ذلك. وهذا ما فعله زيلينسكي، للأسف".
وأضاف روبيو، حول آفاق حل الصراع: "طلبت من كل وزير خارجية (أوروبي) التقيته أن يخبرني برأيه في كيفية تطور الأمور. أغلبهم ليس لديه خطة".