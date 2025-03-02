https://sarabic.ae/20250302/واشنطن-على-الدول-الأوروبية-تحمل-مسؤولية-الضمانات-الأمنية-المستقبلية-لأوكرانيا--1098324240.html
واشنطن: على الدول الأوروبية تحمل مسؤولية الضمانات الأمنية المستقبلية لأوكرانيا
واشنطن: على الدول الأوروبية تحمل مسؤولية الضمانات الأمنية المستقبلية لأوكرانيا
سبوتنيك عربي
أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي، مايك والتز، اليوم الأحد، أن الدول الأوروبية يتعين عليها أن تتحمل مسؤولية الضمانات الأمنية المستقبلية لأوكرانيا وتعزيز قدراتها... 02.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-02T16:04+0000
2025-03-02T16:04+0000
2025-03-02T16:04+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وقال والتز في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الأمريكية: "من الضروري أن يتولى الأوروبيون الريادة في توفير الضمانات الأمنية المستقبلية لأوكرانيا كجزء من مساهمة أوروبا في دفاعها".واعتبر وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، تصرفات فلاديمير زيلينسكي الأخيرة في البيت الأبيض محاولة لعرقلة جهود إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لحل الصراع في أوكرانيا.وأضاف روبيو، حول آفاق حل الصراع: "طلبت من كل وزير خارجية (أوروبي) التقيته أن يخبرني برأيه في كيفية تطور الأمور. أغلبهم ليس لديه خطة".
https://sarabic.ae/20250302/واشنطن-تصرفات-زيلينسكي-الأخيرة-محاولة-لعرقلة-جهود-أمريكا-لحل-الأزمة-الأوكرانية-1098322025.html
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روسيا
واشنطن: على الدول الأوروبية تحمل مسؤولية الضمانات الأمنية المستقبلية لأوكرانيا
أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي، مايك والتز، اليوم الأحد، أن الدول الأوروبية يتعين عليها أن تتحمل مسؤولية الضمانات الأمنية المستقبلية لأوكرانيا وتعزيز قدراتها الدفاعية الخاصة، مشيرًا إلى أن مناقشة الضمانات الأمنية لأوكرانيا حاليًا سابق لأوانه، ولا بد أولًا دفع أطراف الصراع إلى طاولة المفاوضات.
وقال والتز في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الأمريكية: "من الضروري أن يتولى الأوروبيون الريادة في توفير الضمانات الأمنية المستقبلية لأوكرانيا كجزء من مساهمة أوروبا في دفاعها".
وأضاف أن مناقشة الضمانات الأمنية لأوكرانيا في الوقت الراهن "تشبه مناقشة ضمان منتج قبل حتى تقرير شرائه، فنحن نعمل على دفع طرفي النزاع إلى طاولة المفاوضات، لكن البعض يستعجل الأمور".
واعتبر وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، تصرفات فلاديمير زيلينسكي الأخيرة في البيت الأبيض محاولة لعرقلة جهود إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لحل الصراع في أوكرانيا.
وقال روبيو، في تصريحات لقناة "إيه بي سي" الأمريكية، اليوم الأحد: "السؤال الآن هو ما إذا كان بوسعنا إجبارهم (الأطراف) على الجلوس على طاولة المفاوضات؟ هذا هو هدفنا. لا تفعلوا أي شيء من شأنه أن يعيق ذلك. وهذا ما فعله زيلينسكي، للأسف".
وأضاف روبيو، حول آفاق حل الصراع: "طلبت من كل وزير خارجية (أوروبي) التقيته أن يخبرني برأيه في كيفية تطور الأمور. أغلبهم ليس لديه خطة".