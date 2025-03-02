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Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250302/واشنطن-على-الدول-الأوروبية-تحمل-مسؤولية-الضمانات-الأمنية-المستقبلية-لأوكرانيا--1098324240.html
واشنطن: على الدول الأوروبية تحمل مسؤولية الضمانات الأمنية المستقبلية لأوكرانيا
واشنطن: على الدول الأوروبية تحمل مسؤولية الضمانات الأمنية المستقبلية لأوكرانيا
سبوتنيك عربي
أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي، مايك والتز، اليوم الأحد، أن الدول الأوروبية يتعين عليها أن تتحمل مسؤولية الضمانات الأمنية المستقبلية لأوكرانيا وتعزيز قدراتها... 02.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-02T16:04+0000
2025-03-02T16:04+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال والتز في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الأمريكية: "من الضروري أن يتولى الأوروبيون الريادة في توفير الضمانات الأمنية المستقبلية لأوكرانيا كجزء من مساهمة أوروبا في دفاعها".واعتبر وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، تصرفات فلاديمير زيلينسكي الأخيرة في البيت الأبيض محاولة لعرقلة جهود إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لحل الصراع في أوكرانيا.وأضاف روبيو، حول آفاق حل الصراع: "طلبت من كل وزير خارجية (أوروبي) التقيته أن يخبرني برأيه في كيفية تطور الأمور. أغلبهم ليس لديه خطة".
https://sarabic.ae/20250302/واشنطن-تصرفات-زيلينسكي-الأخيرة-محاولة-لعرقلة-جهود-أمريكا-لحل-الأزمة-الأوكرانية-1098322025.html
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واشنطن: على الدول الأوروبية تحمل مسؤولية الضمانات الأمنية المستقبلية لأوكرانيا

16:04 GMT 02.03.2025
© AP Photo / Ted Shaffreyمستشار الأمن القومي الأميركي القادم للبيت الأبيض، مايكل والتز
مستشار الأمن القومي الأميركي القادم للبيت الأبيض، مايكل والتز - سبوتنيك عربي, 1920, 02.03.2025
© AP Photo / Ted Shaffrey
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أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي، مايك والتز، اليوم الأحد، أن الدول الأوروبية يتعين عليها أن تتحمل مسؤولية الضمانات الأمنية المستقبلية لأوكرانيا وتعزيز قدراتها الدفاعية الخاصة، مشيرًا إلى أن مناقشة الضمانات الأمنية لأوكرانيا حاليًا سابق لأوانه، ولا بد أولًا دفع أطراف الصراع إلى طاولة المفاوضات.
وقال والتز في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الأمريكية: "من الضروري أن يتولى الأوروبيون الريادة في توفير الضمانات الأمنية المستقبلية لأوكرانيا كجزء من مساهمة أوروبا في دفاعها".

وأضاف أن مناقشة الضمانات الأمنية لأوكرانيا في الوقت الراهن "تشبه مناقشة ضمان منتج قبل حتى تقرير شرائه، فنحن نعمل على دفع طرفي النزاع إلى طاولة المفاوضات، لكن البعض يستعجل الأمور".

مجلس الشيوخ الأمريكي يقر بالإجماع تعيين ماركو روبيو وزيرا للخارجية - سبوتنيك عربي, 1920, 02.03.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
واشنطن: تصرفات زيلينسكي الأخيرة محاولة لعرقلة جهود أمريكا لحل الأزمة الأوكرانية
15:13 GMT
واعتبر وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، تصرفات فلاديمير زيلينسكي الأخيرة في البيت الأبيض محاولة لعرقلة جهود إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لحل الصراع في أوكرانيا.
وقال روبيو، في تصريحات لقناة "إيه بي سي" الأمريكية، اليوم الأحد: "السؤال الآن هو ما إذا كان بوسعنا إجبارهم (الأطراف) على الجلوس على طاولة المفاوضات؟ هذا هو هدفنا. لا تفعلوا أي شيء من شأنه أن يعيق ذلك. وهذا ما فعله زيلينسكي، للأسف".
وأضاف روبيو، حول آفاق حل الصراع: "طلبت من كل وزير خارجية (أوروبي) التقيته أن يخبرني برأيه في كيفية تطور الأمور. أغلبهم ليس لديه خطة".
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