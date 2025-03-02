https://sarabic.ae/20250302/واشنطن-تصرفات-زيلينسكي-الأخيرة-محاولة-لعرقلة-جهود-أمريكا-لحل-الأزمة-الأوكرانية-1098322025.html

واشنطن: تصرفات زيلينسكي الأخيرة محاولة لعرقلة جهود أمريكا لحل الأزمة الأوكرانية

واشنطن: تصرفات زيلينسكي الأخيرة محاولة لعرقلة جهود أمريكا لحل الأزمة الأوكرانية

سبوتنيك عربي

اعتبر وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، تصرفات فلاديمير زيلينسكي الأخيرة في البيت الأبيض محاولة لعرقلة جهود إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لحل الصراع في... 02.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-02T15:13+0000

2025-03-02T15:13+0000

2025-03-02T15:13+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وقال روبيو، في تصريحات لقناة "إيه بي سي" الأمريكية، اليوم الأحد: "السؤال الآن هو ما إذا كان بوسعنا إجبارهم (الأطراف) على الجلوس على طاولة المفاوضات؟ هذا هو هدفنا. لا تفعلوا أي شيء من شأنه أن يعيق ذلك. وهذا ما فعله زيلينسكي، للأسف".وأضاف روبيو، حول آفاق حل الصراع: "طلبت من كل وزير خارجية (أوروبي) التقيته أن يخبرني برأيه في كيفية تطور الأمور. أغلبهم ليس لديه خطة".وشهد المؤتمر الصحفي الذي جمع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وزيلينسكي، يوم الجمعة الماضي، مشادة غير مسبوقة.واتهم ترمب زيلينسكي بأنه "يخاطر بنشوب الحرب العالمية الثالثة".وهدد الرئيس الأمريكي زيلينسكي "إما يإبرام اتفاق أو ابتعاد أمريكا".وأخبر ترامب زيلينسكي بأن "تصريحاته تفتقر بشدة إلى الاحترام"، وأكد أنه "ليس مصطفا مع أحد على حساب أحد، وكل ما يهمه هو أمريكا".

https://sarabic.ae/20250302/سفير-سابق-لدى-أوكرانيا-يكشف-عن-دور-سري-لبعثة-منظمة-الأمن-والتعاون-في-أوروبا-داخل-دونباس-1098319546.html

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