واشنطن: تصرفات زيلينسكي الأخيرة محاولة لعرقلة جهود أمريكا لحل الأزمة الأوكرانية

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مرايا العلوم
ألغاز كراهية الأصوات والشيخوخة البيولوجية والخرسانة القديمة
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
عمليات جراحة البدانة ونحت الجسم... حلول مجدية أم مؤقتة؟
10:29 GMT
21 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
14:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تزايد وتيرة انقراض الأنواع حتى قبل اكتشافها في غابات الأمازون
14:33 GMT
8 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
14:41 GMT
19 د
شؤون عسكرية
خبير: جيش مصر كبير واحترافي ومن الصعب التغلب عليه ما يشكل قلقا كبيرا لإسرائيل
15:00 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: ترامب يريد دعم الصناعة بالمعادن النادرة الأوكرانية
15:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
16:00 GMT
22 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:22 GMT
9 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
16:32 GMT
18 د
عالم سبوتنيك
سجال حاد بين الرئيس الأمريكي وزيلينسكي في البيت الأبيض وترامب يطالبه بالعودة مجددا عندما يكون مستعدا للسلام
17:00 GMT
59 د
صدى الحياة
من يحمي نساء وأطفال السودان من الاغتصاب والاختطاف والاستعباد الجنسي؟
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
مفاجأة الذَرَّة السحرية المزدوجة والجليد البلاستيكي ووسائد أقدام القطط
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
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19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
09:17 GMT
26 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:43 GMT
16 د
مساحة حرة
كيف يعزز استخدام الأدوات المالية البديلة التجارة بين دول "بريكس"
10:30 GMT
29 د
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صدى الحياة
الميراث والهبة في القوانين العربية
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عرب بوينت بودكاست
البطالة هي افة ليست بالجديدة، تضرب المجتمع فتعيث به فسادًا
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مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
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روسيا تحتفل بعيد "ماسلينتسا" لتوديع الشتاء واستقبال الصوم الكبير
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شؤون عسكرية
خبير: جيش مصر كبير واحترافي ومن الصعب التغلب عليه ما يشكل قلقا كبيرا لإسرائيل
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Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250302/واشنطن-تصرفات-زيلينسكي-الأخيرة-محاولة-لعرقلة-جهود-أمريكا-لحل-الأزمة-الأوكرانية-1098322025.html
واشنطن: تصرفات زيلينسكي الأخيرة محاولة لعرقلة جهود أمريكا لحل الأزمة الأوكرانية
واشنطن: تصرفات زيلينسكي الأخيرة محاولة لعرقلة جهود أمريكا لحل الأزمة الأوكرانية
سبوتنيك عربي
اعتبر وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، تصرفات فلاديمير زيلينسكي الأخيرة في البيت الأبيض محاولة لعرقلة جهود إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لحل الصراع في... 02.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-02T15:13+0000
2025-03-02T15:13+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال روبيو، في تصريحات لقناة "إيه بي سي" الأمريكية، اليوم الأحد: "السؤال الآن هو ما إذا كان بوسعنا إجبارهم (الأطراف) على الجلوس على طاولة المفاوضات؟ هذا هو هدفنا. لا تفعلوا أي شيء من شأنه أن يعيق ذلك. وهذا ما فعله زيلينسكي، للأسف".وأضاف روبيو، حول آفاق حل الصراع: "طلبت من كل وزير خارجية (أوروبي) التقيته أن يخبرني برأيه في كيفية تطور الأمور. أغلبهم ليس لديه خطة".وشهد المؤتمر الصحفي الذي جمع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وزيلينسكي، يوم الجمعة الماضي، مشادة غير مسبوقة.واتهم ترمب زيلينسكي بأنه "يخاطر بنشوب الحرب العالمية الثالثة".وهدد الرئيس الأمريكي زيلينسكي "إما يإبرام اتفاق أو ابتعاد أمريكا".وأخبر ترامب زيلينسكي بأن "تصريحاته تفتقر بشدة إلى الاحترام"، وأكد أنه "ليس مصطفا مع أحد على حساب أحد، وكل ما يهمه هو أمريكا".
https://sarabic.ae/20250302/سفير-سابق-لدى-أوكرانيا-يكشف-عن-دور-سري-لبعثة-منظمة-الأمن-والتعاون-في-أوروبا-داخل-دونباس-1098319546.html
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روسيا

واشنطن: تصرفات زيلينسكي الأخيرة محاولة لعرقلة جهود أمريكا لحل الأزمة الأوكرانية

15:13 GMT 02.03.2025
© AP Photo / Alex Brandonمجلس الشيوخ الأمريكي يقر بالإجماع تعيين ماركو روبيو وزيرا للخارجية
مجلس الشيوخ الأمريكي يقر بالإجماع تعيين ماركو روبيو وزيرا للخارجية - سبوتنيك عربي, 1920, 02.03.2025
© AP Photo / Alex Brandon
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اعتبر وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، تصرفات فلاديمير زيلينسكي الأخيرة في البيت الأبيض محاولة لعرقلة جهود إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لحل الصراع في أوكرانيا.
وقال روبيو، في تصريحات لقناة "إيه بي سي" الأمريكية، اليوم الأحد: "السؤال الآن هو ما إذا كان بوسعنا إجبارهم (الأطراف) على الجلوس على طاولة المفاوضات؟ هذا هو هدفنا. لا تفعلوا أي شيء من شأنه أن يعيق ذلك. وهذا ما فعله زيلينسكي، للأسف".
وأضاف روبيو، حول آفاق حل الصراع: "طلبت من كل وزير خارجية (أوروبي) التقيته أن يخبرني برأيه في كيفية تطور الأمور. أغلبهم ليس لديه خطة".

وأشار وزير الخارجية الأمريكي إلى أن بعض الدول تقترح استمرار الصراع في أوكرانيا لمدة عام آخر، في انتظار أن تكون روسيا مستعدة للمفاوضات، معلقًا: "لا يبدو لي أن هذه خطة جيدة، وهي بالتأكيد ليست خطة يدعمها الرئيس ترامب".

أرتيوموفسك (باخموت) بعد تحرير القوات الروسية لها، دونباس، العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 02.03.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
سفير سابق لدى أوكرانيا يكشف عن "دور سري" لبعثة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا داخل دونباس
14:32 GMT
وشهد المؤتمر الصحفي الذي جمع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وزيلينسكي، يوم الجمعة الماضي، مشادة غير مسبوقة.
واتهم ترمب زيلينسكي بأنه "يخاطر بنشوب الحرب العالمية الثالثة".
كما أشار ترامب لزيلينسكي بأنه "وضع نفسه في مأزق وأنه لا يملك أي أوراق مساومة".
وهدد الرئيس الأمريكي زيلينسكي "إما يإبرام اتفاق أو ابتعاد أمريكا".
وأخبر ترامب زيلينسكي بأن "تصريحاته تفتقر بشدة إلى الاحترام"، وأكد أنه "ليس مصطفا مع أحد على حساب أحد، وكل ما يهمه هو أمريكا".
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