https://sarabic.ae/20250302/سفير-سابق-لدى-أوكرانيا-يكشف-عن-دور-سري-لبعثة-منظمة-الأمن-والتعاون-في-أوروبا-داخل-دونباس-1098319546.html
سفير سابق لدى أوكرانيا يكشف عن "دور سري" لبعثة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا داخل دونباس
سفير سابق لدى أوكرانيا يكشف عن "دور سري" لبعثة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا داخل دونباس
سبوتنيك عربي
ذكر السفير اليوناني السابق لدى أوكرانيا، فاسيليوس بورنوفاس، أن مراقبي بعثة "منظمة الأمن والتعاون في أوروبا" في دونباس، نقلوا معلومات سرية إلى الجيش الأوكراني... 02.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-02T14:32+0000
2025-03-02T14:32+0000
2025-03-02T14:32+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال بورنوفاس لصحيفة "هيلاس جورنال": "إحدى القضايا التي لفتت انتباهي أيضًا تتعلق باستخدام المعلومات السرية التي قدمها مراقبو منظمة الأمن والتعاون في أوروبا حول موقع الأسلحة على الجانب الروسي من خط الاتصال في شرق أوكرانيا. وبما أن هذه المواقع استهدفت على الفور بالنيران الأوكرانية، وكان كان من الواضح أن تقارير المراقبين تم نقلها أولاً إلى أجهزة المخابرات الأوكرانية".وبحسب السفير السابق، ارتبط التوتر في شرق أوكرانيا أيضًا بالتدريس الإلزامي واستخدام اللغة الأوكرانية، وحظر التحدث باللغة الروسية في المناطق الناطقة بالروسية بالكامل.ووفقا لبورنوفاس، فقد أثار الأزمة أيضا "عدم إدراج العدد الكبير من السكان الروس في شرق أوكرانيا في مشروع قانون الاعتراف بالشعوب الأصلية، حيث يتم الاعتراف بالتتار فقط ولا أحد غيرهم".وأكد أن نظام كييف يرتكب جرائم كل يوم ضد شعبه وشعب روسيا، وبالتالي فإن مهمة سلطات القضاء العسكري هي تسجيل كل هذه الجرائم، وخاصة ضد السكان المدنيين، ومهمة أجهزة الاستخبارات هي العثور على المجرمين ومعاقبتهم.
https://sarabic.ae/20250302/لافروف-زيلينسكي-نازي-خائن-لشعبه-1098313249.html
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روسيا
سفير سابق لدى أوكرانيا يكشف عن "دور سري" لبعثة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا داخل دونباس
ذكر السفير اليوناني السابق لدى أوكرانيا، فاسيليوس بورنوفاس، أن مراقبي بعثة "منظمة الأمن والتعاون في أوروبا" في دونباس، نقلوا معلومات سرية إلى الجيش الأوكراني حول موقع التشكيلات المسلحة لجمهورية لوغانسك وجمهورية دونيتسك الشعبيتين، وتم إطلاق النار على هذه المواقع على الفور.
وقال بورنوفاس لصحيفة "هيلاس جورنال": "إحدى القضايا التي لفتت انتباهي أيضًا تتعلق باستخدام المعلومات السرية التي قدمها مراقبو منظمة الأمن والتعاون في أوروبا حول موقع الأسلحة على الجانب الروسي من خط الاتصال في شرق أوكرانيا. وبما أن هذه المواقع استهدفت على الفور بالنيران الأوكرانية، وكان كان من الواضح أن تقارير المراقبين تم نقلها أولاً إلى أجهزة المخابرات الأوكرانية".
وبحسب السفير السابق، ارتبط التوتر في شرق أوكرانيا أيضًا بالتدريس الإلزامي واستخدام اللغة الأوكرانية، وحظر التحدث باللغة الروسية في المناطق الناطقة بالروسية بالكامل.
ووفقا لبورنوفاس، فقد أثار الأزمة أيضا "عدم إدراج العدد الكبير من السكان الروس في شرق أوكرانيا في مشروع قانون الاعتراف بالشعوب الأصلية، حيث يتم الاعتراف بالتتار فقط ولا أحد غيرهم".
وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، خلال اجتماع موسع لمجلس إدارة وزارة الدفاع الروسية، إنه يجب توثيق جميع جرائم نظام كييف في روسيا، والعثور على المجرمين ومعاقبتهم.
وأكد أن نظام كييف يرتكب جرائم كل يوم ضد شعبه وشعب روسيا، وبالتالي فإن مهمة سلطات القضاء العسكري هي تسجيل كل هذه الجرائم، وخاصة ضد السكان المدنيين، ومهمة أجهزة الاستخبارات هي العثور على المجرمين ومعاقبتهم.