سفير سابق لدى أوكرانيا يكشف عن "دور سري" لبعثة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا داخل دونباس

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ألغاز كراهية الأصوات والشيخوخة البيولوجية والخرسانة القديمة
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29 د
عرب بوينت بودكاست
عمليات جراحة البدانة ونحت الجسم... حلول مجدية أم مؤقتة؟
10:29 GMT
21 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
14:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تزايد وتيرة انقراض الأنواع حتى قبل اكتشافها في غابات الأمازون
14:33 GMT
8 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
14:41 GMT
19 د
شؤون عسكرية
خبير: جيش مصر كبير واحترافي ومن الصعب التغلب عليه ما يشكل قلقا كبيرا لإسرائيل
15:00 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: ترامب يريد دعم الصناعة بالمعادن النادرة الأوكرانية
15:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
16:00 GMT
22 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:22 GMT
9 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
16:32 GMT
18 د
عالم سبوتنيك
سجال حاد بين الرئيس الأمريكي وزيلينسكي في البيت الأبيض وترامب يطالبه بالعودة مجددا عندما يكون مستعدا للسلام
17:00 GMT
59 د
صدى الحياة
من يحمي نساء وأطفال السودان من الاغتصاب والاختطاف والاستعباد الجنسي؟
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
مفاجأة الذَرَّة السحرية المزدوجة والجليد البلاستيكي ووسائد أقدام القطط
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
09:17 GMT
26 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:43 GMT
16 د
مساحة حرة
كيف يعزز استخدام الأدوات المالية البديلة التجارة بين دول "بريكس"
10:30 GMT
29 د
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11:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الميراث والهبة في القوانين العربية
14:03 GMT
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عرب بوينت بودكاست
البطالة هي افة ليست بالجديدة، تضرب المجتمع فتعيث به فسادًا
14:33 GMT
27 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
15:00 GMT
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عرب بوينت بودكاست
الجوع يفتك باليمنيين
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دور المرأة الفلسطينية في الحفاظ على التراث الثقافي وتعزيز الهوية الفلسطينية
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عالم سبوتنيك
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الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بعيد "ماسلينتسا" لتوديع الشتاء واستقبال الصوم الكبير
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شؤون عسكرية
خبير: جيش مصر كبير واحترافي ومن الصعب التغلب عليه ما يشكل قلقا كبيرا لإسرائيل
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Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250302/سفير-سابق-لدى-أوكرانيا-يكشف-عن-دور-سري-لبعثة-منظمة-الأمن-والتعاون-في-أوروبا-داخل-دونباس-1098319546.html
سفير سابق لدى أوكرانيا يكشف عن "دور سري" لبعثة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا داخل دونباس
سفير سابق لدى أوكرانيا يكشف عن "دور سري" لبعثة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا داخل دونباس
سبوتنيك عربي
ذكر السفير اليوناني السابق لدى أوكرانيا، فاسيليوس بورنوفاس، أن مراقبي بعثة "منظمة الأمن والتعاون في أوروبا" في دونباس، نقلوا معلومات سرية إلى الجيش الأوكراني... 02.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-02T14:32+0000
2025-03-02T14:32+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال بورنوفاس لصحيفة "هيلاس جورنال": "إحدى القضايا التي لفتت انتباهي أيضًا تتعلق باستخدام المعلومات السرية التي قدمها مراقبو منظمة الأمن والتعاون في أوروبا حول موقع الأسلحة على الجانب الروسي من خط الاتصال في شرق أوكرانيا. وبما أن هذه المواقع استهدفت على الفور بالنيران الأوكرانية، وكان كان من الواضح أن تقارير المراقبين تم نقلها أولاً إلى أجهزة المخابرات الأوكرانية".وبحسب السفير السابق، ارتبط التوتر في شرق أوكرانيا أيضًا بالتدريس الإلزامي واستخدام اللغة الأوكرانية، وحظر التحدث باللغة الروسية في المناطق الناطقة بالروسية بالكامل.ووفقا لبورنوفاس، فقد أثار الأزمة أيضا "عدم إدراج العدد الكبير من السكان الروس في شرق أوكرانيا في مشروع قانون الاعتراف بالشعوب الأصلية، حيث يتم الاعتراف بالتتار فقط ولا أحد غيرهم".وأكد أن نظام كييف يرتكب جرائم كل يوم ضد شعبه وشعب روسيا، وبالتالي فإن مهمة سلطات القضاء العسكري هي تسجيل كل هذه الجرائم، وخاصة ضد السكان المدنيين، ومهمة أجهزة الاستخبارات هي العثور على المجرمين ومعاقبتهم.
https://sarabic.ae/20250302/لافروف-زيلينسكي-نازي-خائن-لشعبه-1098313249.html
سبوتنيك عربي
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روسيا

سفير سابق لدى أوكرانيا يكشف عن "دور سري" لبعثة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا داخل دونباس

14:32 GMT 02.03.2025
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورأرتيوموفسك (باخموت) بعد تحرير القوات الروسية لها، دونباس، العملية العسكرية الخاصة
أرتيوموفسك (باخموت) بعد تحرير القوات الروسية لها، دونباس، العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 02.03.2025
© Sputnik
/
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تابعنا عبر
ذكر السفير اليوناني السابق لدى أوكرانيا، فاسيليوس بورنوفاس، أن مراقبي بعثة "منظمة الأمن والتعاون في أوروبا" في دونباس، نقلوا معلومات سرية إلى الجيش الأوكراني حول موقع التشكيلات المسلحة لجمهورية لوغانسك وجمهورية دونيتسك الشعبيتين، وتم إطلاق النار على هذه المواقع على الفور.
وقال بورنوفاس لصحيفة "هيلاس جورنال": "إحدى القضايا التي لفتت انتباهي أيضًا تتعلق باستخدام المعلومات السرية التي قدمها مراقبو منظمة الأمن والتعاون في أوروبا حول موقع الأسلحة على الجانب الروسي من خط الاتصال في شرق أوكرانيا. وبما أن هذه المواقع استهدفت على الفور بالنيران الأوكرانية، وكان كان من الواضح أن تقارير المراقبين تم نقلها أولاً إلى أجهزة المخابرات الأوكرانية".
وبحسب السفير السابق، ارتبط التوتر في شرق أوكرانيا أيضًا بالتدريس الإلزامي واستخدام اللغة الأوكرانية، وحظر التحدث باللغة الروسية في المناطق الناطقة بالروسية بالكامل.
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في منغوليا - سبوتنيك عربي, 1920, 02.03.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
لافروف: زيلينسكي نازي خائن لشعبه
12:59 GMT
ووفقا لبورنوفاس، فقد أثار الأزمة أيضا "عدم إدراج العدد الكبير من السكان الروس في شرق أوكرانيا في مشروع قانون الاعتراف بالشعوب الأصلية، حيث يتم الاعتراف بالتتار فقط ولا أحد غيرهم".
وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، خلال اجتماع موسع لمجلس إدارة وزارة الدفاع الروسية، إنه يجب توثيق جميع جرائم نظام كييف في روسيا، والعثور على المجرمين ومعاقبتهم.
وأكد أن نظام كييف يرتكب جرائم كل يوم ضد شعبه وشعب روسيا، وبالتالي فإن مهمة سلطات القضاء العسكري هي تسجيل كل هذه الجرائم، وخاصة ضد السكان المدنيين، ومهمة أجهزة الاستخبارات هي العثور على المجرمين ومعاقبتهم.
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