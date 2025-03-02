https://sarabic.ae/20250302/سفير-سابق-لدى-أوكرانيا-يكشف-عن-دور-سري-لبعثة-منظمة-الأمن-والتعاون-في-أوروبا-داخل-دونباس-1098319546.html

سفير سابق لدى أوكرانيا يكشف عن "دور سري" لبعثة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا داخل دونباس

سفير سابق لدى أوكرانيا يكشف عن "دور سري" لبعثة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا داخل دونباس

سبوتنيك عربي

ذكر السفير اليوناني السابق لدى أوكرانيا، فاسيليوس بورنوفاس، أن مراقبي بعثة "منظمة الأمن والتعاون في أوروبا" في دونباس، نقلوا معلومات سرية إلى الجيش الأوكراني... 02.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-02T14:32+0000

2025-03-02T14:32+0000

2025-03-02T14:32+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وقال بورنوفاس لصحيفة "هيلاس جورنال": "إحدى القضايا التي لفتت انتباهي أيضًا تتعلق باستخدام المعلومات السرية التي قدمها مراقبو منظمة الأمن والتعاون في أوروبا حول موقع الأسلحة على الجانب الروسي من خط الاتصال في شرق أوكرانيا. وبما أن هذه المواقع استهدفت على الفور بالنيران الأوكرانية، وكان كان من الواضح أن تقارير المراقبين تم نقلها أولاً إلى أجهزة المخابرات الأوكرانية".وبحسب السفير السابق، ارتبط التوتر في شرق أوكرانيا أيضًا بالتدريس الإلزامي واستخدام اللغة الأوكرانية، وحظر التحدث باللغة الروسية في المناطق الناطقة بالروسية بالكامل.ووفقا لبورنوفاس، فقد أثار الأزمة أيضا "عدم إدراج العدد الكبير من السكان الروس في شرق أوكرانيا في مشروع قانون الاعتراف بالشعوب الأصلية، حيث يتم الاعتراف بالتتار فقط ولا أحد غيرهم".وأكد أن نظام كييف يرتكب جرائم كل يوم ضد شعبه وشعب روسيا، وبالتالي فإن مهمة سلطات القضاء العسكري هي تسجيل كل هذه الجرائم، وخاصة ضد السكان المدنيين، ومهمة أجهزة الاستخبارات هي العثور على المجرمين ومعاقبتهم.

https://sarabic.ae/20250302/لافروف-زيلينسكي-نازي-خائن-لشعبه-1098313249.html

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