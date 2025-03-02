https://sarabic.ae/20250302/لافروف-زيلينسكي-نازي-خائن-لشعبه-1098313249.html
لافروف: زيلينسكي نازي خائن لشعبه
لافروف: زيلينسكي نازي خائن لشعبه
سبوتنيك عربي
وصف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأحد، فلاديمير زيلينسكي بأنه "نازي خالص" وخائن لشعبه. 02.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-02T12:59+0000
2025-03-02T12:59+0000
2025-03-02T13:02+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأضاف لافروف في مقابلة مع شركة "كراسنايا زفيزدا" الإعلامية: "لقد تحول زيلينسكي 180 درجة عن الشخص الذي وصل إلى السلطة، مستغلًا شعارات السلام وحماية اللغة الروسية.. وتحول إلى نازي خالص".وأضاف الوزير أن الغرب يواصل تحريض زعيم نظام كييف ضد روسيا، ويتحدث عن إرسال قوات حفظ سلام إلى أوكرانيا.وفي الأسبوع الماضي، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية، ماريا زاخاروفا، إن زيلينسكي يعيد إحياء أدولف هتلر، بحجة أن الدول التي يعيش فيها متحدثون باللغة الروسية معرضة لخطر الصراع مع روسيا.وقال لافروف، في مقابلة مع قناة "كراسنايا زفيزدا" الإعلامية: "والآن، بعد انتهاء ولاية جو بايدن، جاء أشخاص يريدون الاسترشاد بالحس السليم. يقولون صراحة إنهم يريدون إنهاء جميع الحروب، ويريدون السلام"، مؤكدا أن أوروبا هي من تطالب باستمرار الصراع.
https://sarabic.ae/20250302/لافروف-ترامب-يريد-السلام-وأوروبا-تطالب-باستمرار-الحرب--1098307893.html
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روسيا
لافروف: زيلينسكي نازي خائن لشعبه
12:59 GMT 02.03.2025 (تم التحديث: 13:02 GMT 02.03.2025)
وصف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأحد، فلاديمير زيلينسكي بأنه "نازي خالص" وخائن لشعبه.
وأضاف لافروف في مقابلة مع شركة "كراسنايا زفيزدا" الإعلامية: "لقد تحول زيلينسكي 180 درجة عن الشخص الذي وصل إلى السلطة، مستغلًا شعارات السلام وحماية اللغة الروسية.. وتحول إلى نازي خالص".
وأضاف الوزير أن الغرب يواصل تحريض زعيم نظام كييف ضد روسيا، ويتحدث عن إرسال قوات حفظ سلام إلى أوكرانيا.
وفي الأسبوع الماضي، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية، ماريا زاخاروفا، إن زيلينسكي يعيد إحياء أدولف هتلر، بحجة أن الدول التي يعيش فيها متحدثون باللغة الروسية معرضة لخطر الصراع مع روسيا.
كما صرّح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأحد، بأن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تقول بشكل مباشر إنها تريد السلام، في حين تطالب أوروبا باستمرار الحرب.
وقال لافروف، في مقابلة مع قناة "كراسنايا زفيزدا" الإعلامية: "والآن، بعد انتهاء ولاية جو بايدن، جاء أشخاص يريدون الاسترشاد بالحس السليم. يقولون صراحة إنهم يريدون إنهاء جميع الحروب، ويريدون السلام"، مؤكدا أن أوروبا هي من تطالب باستمرار الصراع.