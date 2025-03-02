لافروف: زيلينسكي نازي خائن لشعبه

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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:16 GMT
14 د
مرايا العلوم
ألغاز كراهية الأصوات والشيخوخة البيولوجية والخرسانة القديمة
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
عمليات جراحة البدانة ونحت الجسم... حلول مجدية أم مؤقتة؟
10:29 GMT
21 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
14:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تزايد وتيرة انقراض الأنواع حتى قبل اكتشافها في غابات الأمازون
14:33 GMT
8 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
14:41 GMT
19 د
شؤون عسكرية
خبير: جيش مصر كبير واحترافي ومن الصعب التغلب عليه ما يشكل قلقا كبيرا لإسرائيل
15:00 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: ترامب يريد دعم الصناعة بالمعادن النادرة الأوكرانية
15:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
16:00 GMT
22 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:22 GMT
9 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
16:32 GMT
18 د
عالم سبوتنيك
سجال حاد بين الرئيس الأمريكي وزيلينسكي في البيت الأبيض وترامب يطالبه بالعودة مجددا عندما يكون مستعدا للسلام
17:00 GMT
59 د
صدى الحياة
من يحمي نساء وأطفال السودان من الاغتصاب والاختطاف والاستعباد الجنسي؟
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
مفاجأة الذَرَّة السحرية المزدوجة والجليد البلاستيكي ووسائد أقدام القطط
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
09:17 GMT
26 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:43 GMT
16 د
مساحة حرة
كيف يعزز استخدام الأدوات المالية البديلة التجارة بين دول "بريكس"
10:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
صدى الحياة
هل يتقبل المجتمع العربي فكرة إبرام عقود الهبة بالحياة لضمان حقوق الأبناء
14:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هي افة ليست بالجديدة، أسبابها كثيرة، ونتائجها أكثر، تضرب المجتمع، فتعيث به فسادًا، إنها البطالة
14:33 GMT
27 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية ؟
15:00 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
الجوع يفتك باليمنيين
15:35 GMT
24 د
صدى الحياة
دور المرأة الفلسطينية في الحفاظ على التراث الثقافي وتعزيز الهوية الفلسطينية
16:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
مفاجأة الذَرَّة السحرية المزدوجة والجليد البلاستيكي ووسائد أقدام القطط
16:31 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
108 د
أمساليوم
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Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250302/لافروف-زيلينسكي-نازي-خائن-لشعبه-1098313249.html
لافروف: زيلينسكي نازي خائن لشعبه
لافروف: زيلينسكي نازي خائن لشعبه
سبوتنيك عربي
وصف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأحد، فلاديمير زيلينسكي بأنه "نازي خالص" وخائن لشعبه. 02.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-02T12:59+0000
2025-03-02T13:02+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأضاف لافروف في مقابلة مع شركة "كراسنايا زفيزدا" الإعلامية: "لقد تحول زيلينسكي 180 درجة عن الشخص الذي وصل إلى السلطة، مستغلًا شعارات السلام وحماية اللغة الروسية.. وتحول إلى نازي خالص".وأضاف الوزير أن الغرب يواصل تحريض زعيم نظام كييف ضد روسيا، ويتحدث عن إرسال قوات حفظ سلام إلى أوكرانيا.وفي الأسبوع الماضي، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية، ماريا زاخاروفا، إن زيلينسكي يعيد إحياء أدولف هتلر، بحجة أن الدول التي يعيش فيها متحدثون باللغة الروسية معرضة لخطر الصراع مع روسيا.وقال لافروف، في مقابلة مع قناة "كراسنايا زفيزدا" الإعلامية: "والآن، بعد انتهاء ولاية جو بايدن، جاء أشخاص يريدون الاسترشاد بالحس السليم. يقولون صراحة إنهم يريدون إنهاء جميع الحروب، ويريدون السلام"، مؤكدا أن أوروبا هي من تطالب باستمرار الصراع.
https://sarabic.ae/20250302/لافروف-ترامب-يريد-السلام-وأوروبا-تطالب-باستمرار-الحرب--1098307893.html
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لافروف: زيلينسكي نازي خائن لشعبه

12:59 GMT 02.03.2025 (تم التحديث: 13:02 GMT 02.03.2025)
© Sputnik . Kristina Kormilitsyna / الانتقال إلى بنك الصوروزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في منغوليا
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في منغوليا - سبوتنيك عربي, 1920, 02.03.2025
© Sputnik . Kristina Kormilitsyna
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تابعنا عبر
وصف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأحد، فلاديمير زيلينسكي بأنه "نازي خالص" وخائن لشعبه.
وأضاف لافروف في مقابلة مع شركة "كراسنايا زفيزدا" الإعلامية: "لقد تحول زيلينسكي 180 درجة عن الشخص الذي وصل إلى السلطة، مستغلًا شعارات السلام وحماية اللغة الروسية.. وتحول إلى نازي خالص".
وأضاف الوزير أن الغرب يواصل تحريض زعيم نظام كييف ضد روسيا، ويتحدث عن إرسال قوات حفظ سلام إلى أوكرانيا.
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يعقد مؤتمرا صحفيا عقب المحادثات الثنائية بين ممثلي روسيا والولايات المتحدة في العاصمة السعودية الرياض - سبوتنيك عربي, 1920, 02.03.2025
لافروف: ترامب يريد السلام وأوروبا تطالب باستمرار الحرب
10:38 GMT
وفي الأسبوع الماضي، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية، ماريا زاخاروفا، إن زيلينسكي يعيد إحياء أدولف هتلر، بحجة أن الدول التي يعيش فيها متحدثون باللغة الروسية معرضة لخطر الصراع مع روسيا.
كما صرّح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأحد، بأن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تقول بشكل مباشر إنها تريد السلام، في حين تطالب أوروبا باستمرار الحرب.
وقال لافروف، في مقابلة مع قناة "كراسنايا زفيزدا" الإعلامية: "والآن، بعد انتهاء ولاية جو بايدن، جاء أشخاص يريدون الاسترشاد بالحس السليم. يقولون صراحة إنهم يريدون إنهاء جميع الحروب، ويريدون السلام"، مؤكدا أن أوروبا هي من تطالب باستمرار الصراع.
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