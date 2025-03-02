لافروف: ترامب يريد السلام وأوروبا تطالب باستمرار الحرب

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:16 GMT
14 د
مرايا العلوم
ألغاز كراهية الأصوات والشيخوخة البيولوجية والخرسانة القديمة
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
عمليات جراحة البدانة ونحت الجسم... حلول مجدية أم مؤقتة؟
10:29 GMT
21 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
14:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تزايد وتيرة انقراض الأنواع حتى قبل اكتشافها في غابات الأمازون
14:33 GMT
8 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
14:41 GMT
19 د
شؤون عسكرية
خبير: جيش مصر كبير واحترافي ومن الصعب التغلب عليه ما يشكل قلقا كبيرا لإسرائيل
15:00 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: ترامب يريد دعم الصناعة بالمعادن النادرة الأوكرانية
15:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
16:00 GMT
22 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:22 GMT
9 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
16:32 GMT
18 د
عالم سبوتنيك
سجال حاد بين الرئيس الأمريكي وزيلينسكي في البيت الأبيض وترامب يطالبه بالعودة مجددا عندما يكون مستعدا للسلام
17:00 GMT
59 د
صدى الحياة
من يحمي نساء وأطفال السودان من الاغتصاب والاختطاف والاستعباد الجنسي؟
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
مفاجأة الذَرَّة السحرية المزدوجة والجليد البلاستيكي ووسائد أقدام القطط
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
09:17 GMT
26 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:43 GMT
16 د
مساحة حرة
كيف يعزز استخدام الأدوات المالية البديلة التجارة بين دول "بريكس"
10:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
صدى الحياة
هل يتقبل المجتمع العربي فكرة إبرام عقود الهبة بالحياة لضمان حقوق الأبناء
14:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هي افة ليست بالجديدة، أسبابها كثيرة، ونتائجها أكثر، تضرب المجتمع، فتعيث به فسادًا، إنها البطالة
14:33 GMT
27 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية ؟
15:00 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
الجوع يفتك باليمنيين
15:35 GMT
24 د
صدى الحياة
دور المرأة الفلسطينية في الحفاظ على التراث الثقافي وتعزيز الهوية الفلسطينية
16:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
مفاجأة الذَرَّة السحرية المزدوجة والجليد البلاستيكي ووسائد أقدام القطط
16:31 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250302/لافروف-ترامب-يريد-السلام-وأوروبا-تطالب-باستمرار-الحرب--1098307893.html
لافروف: ترامب يريد السلام وأوروبا تطالب باستمرار الحرب
لافروف: ترامب يريد السلام وأوروبا تطالب باستمرار الحرب
سبوتنيك عربي
صرّح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأحد، بأن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تقول بشكل مباشر إنها تريد السلام، في حين تطالب أوروبا باستمرار... 02.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-02T10:38+0000
2025-03-02T10:38+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار الاتحاد الأوروبي
العالم
أخبار العالم الآن
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/12/1097927230_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f247cc07c8b7aab8aba1f90fa73cb0b9.jpg
وقال لافروف، في مقابلة مع قناة "كراسنايا زفيزدا" الإعلامية: "والآن، بعد انتهاء ولاية جو بايدن، جاء أشخاص يريدون الاسترشاد بالحس السليم. يقولون صراحة إنهم يريدون إنهاء جميع الحروب، ويريدون السلام. من يطالب باستمرار المأدبة في شكل حرب؟ أوروبا".وأشار لافروف إلى أن كل مآسي العالم خلال القرون الخمسة الماضية نشأت في أوروبا أو حدثت بفضل السياسة الأوروبية. وبحسب الوزير الروسي، فإن الأمريكيين لم يلعبوا أي دور استفزازي أو تحريضي.وأكد لافروف أن خطط الزعماء الأوروبيين لإدخال قوات "حفظ السلام" إلى أوكرانيا، هي وقاحة واستمرار لـ"تحريض" نظام كييف على الحرب ضد روسيا.وجرت محادثات روسية أمريكية رفيعة المستوى في العاصمة السعودية الرياض، في 18 فبراير/ شباط الماضي، لمناقشة الملف الأوكراني.وأعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن الطرفين اتفقا على تهيئة الظروف لاستئناف التعاون بالكامل بين روسيا الاتحادية والولايات المتحدة الأمريكية، وتوسيعه إلى مجالات جديدة ذات اهتمام مشترك.أمريكا: واشنطن ترغب في مناقشة موضوع الأصول الروسية المجمدة مع موسكوالخارجية الأمريكية: واشنطن لن تدعم بعض حلفائها في الناتو
https://sarabic.ae/20250302/الكرملين-واشنطن-تعيد-تشكيل-جميع-التوجهات-الخارجية-بسرعة-وهذا-يتوافق-إلى-حد-كبير-مع-رؤية-موسكو-1098304693.html
https://sarabic.ae/20250301/دولة-أوروبية-تدعو-لاستضافة-المفاوضات-الروسية-الأمريكية-على-أراضيها-1098294657.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/12/1097927230_296:0:3027:2048_1920x0_80_0_0_8cb59ec0b1ba66fcfcbe028b2bd4c111.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار الاتحاد الأوروبي, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
روسيا, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار الاتحاد الأوروبي, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

لافروف: ترامب يريد السلام وأوروبا تطالب باستمرار الحرب

10:38 GMT 02.03.2025
© Sputnik . Ramil Sitdikov / الانتقال إلى بنك الصوروزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يعقد مؤتمرا صحفيا عقب المحادثات الثنائية بين ممثلي روسيا والولايات المتحدة في العاصمة السعودية الرياض
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يعقد مؤتمرا صحفيا عقب المحادثات الثنائية بين ممثلي روسيا والولايات المتحدة في العاصمة السعودية الرياض - سبوتنيك عربي, 1920, 02.03.2025
© Sputnik . Ramil Sitdikov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
صرّح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأحد، بأن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تقول بشكل مباشر إنها تريد السلام، في حين تطالب أوروبا باستمرار الحرب.
وقال لافروف، في مقابلة مع قناة "كراسنايا زفيزدا" الإعلامية: "والآن، بعد انتهاء ولاية جو بايدن، جاء أشخاص يريدون الاسترشاد بالحس السليم. يقولون صراحة إنهم يريدون إنهاء جميع الحروب، ويريدون السلام. من يطالب باستمرار المأدبة في شكل حرب؟ أوروبا".
وأشار لافروف إلى أن كل مآسي العالم خلال القرون الخمسة الماضية نشأت في أوروبا أو حدثت بفضل السياسة الأوروبية. وبحسب الوزير الروسي، فإن الأمريكيين لم يلعبوا أي دور استفزازي أو تحريضي.
الكرملين في مركز العاصمة الروسية موسكو بتاريخ 24.04.2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.03.2025
الكرملين: واشنطن تعيد تشكيل جميع التوجهات الخارجية بسرعة وهذا يتوافق إلى حد كبير مع رؤية موسكو
08:44 GMT
وأكد لافروف أن خطط الزعماء الأوروبيين لإدخال قوات "حفظ السلام" إلى أوكرانيا، هي وقاحة واستمرار لـ"تحريض" نظام كييف على الحرب ضد روسيا.

وقال لافروف: "أولاً، لا أحد يسألنا. الرئيس دونالد ترامب، يفهم كل شيء. قال إنه من السابق لأوانه أن نقول متى سيتم التوصل إلى تسوية، يمكنكم مناقشة هذه القضية، لكن الأمر يتطلب موافقة الأطراف. إنه يتصرف بشكل صحيح".

الرئيس دونالد ترامب، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 01.03.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
دولة أوروبية تدعو لاستضافة المفاوضات الروسية الأمريكية على أراضيها
أمس, 14:02 GMT
وجرت محادثات روسية أمريكية رفيعة المستوى في العاصمة السعودية الرياض، في 18 فبراير/ شباط الماضي، لمناقشة الملف الأوكراني.
وأعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن الطرفين اتفقا على تهيئة الظروف لاستئناف التعاون بالكامل بين روسيا الاتحادية والولايات المتحدة الأمريكية، وتوسيعه إلى مجالات جديدة ذات اهتمام مشترك.
أمريكا: واشنطن ترغب في مناقشة موضوع الأصول الروسية المجمدة مع موسكو
الخارجية الأمريكية: واشنطن لن تدعم بعض حلفائها في الناتو
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала