https://sarabic.ae/20250302/لافروف-ترامب-يريد-السلام-وأوروبا-تطالب-باستمرار-الحرب--1098307893.html
لافروف: ترامب يريد السلام وأوروبا تطالب باستمرار الحرب
لافروف: ترامب يريد السلام وأوروبا تطالب باستمرار الحرب
سبوتنيك عربي
صرّح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأحد، بأن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تقول بشكل مباشر إنها تريد السلام، في حين تطالب أوروبا باستمرار... 02.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-02T10:38+0000
2025-03-02T10:38+0000
2025-03-02T10:38+0000
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وقال لافروف، في مقابلة مع قناة "كراسنايا زفيزدا" الإعلامية: "والآن، بعد انتهاء ولاية جو بايدن، جاء أشخاص يريدون الاسترشاد بالحس السليم. يقولون صراحة إنهم يريدون إنهاء جميع الحروب، ويريدون السلام. من يطالب باستمرار المأدبة في شكل حرب؟ أوروبا".وأشار لافروف إلى أن كل مآسي العالم خلال القرون الخمسة الماضية نشأت في أوروبا أو حدثت بفضل السياسة الأوروبية. وبحسب الوزير الروسي، فإن الأمريكيين لم يلعبوا أي دور استفزازي أو تحريضي.وأكد لافروف أن خطط الزعماء الأوروبيين لإدخال قوات "حفظ السلام" إلى أوكرانيا، هي وقاحة واستمرار لـ"تحريض" نظام كييف على الحرب ضد روسيا.وجرت محادثات روسية أمريكية رفيعة المستوى في العاصمة السعودية الرياض، في 18 فبراير/ شباط الماضي، لمناقشة الملف الأوكراني.وأعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن الطرفين اتفقا على تهيئة الظروف لاستئناف التعاون بالكامل بين روسيا الاتحادية والولايات المتحدة الأمريكية، وتوسيعه إلى مجالات جديدة ذات اهتمام مشترك.أمريكا: واشنطن ترغب في مناقشة موضوع الأصول الروسية المجمدة مع موسكوالخارجية الأمريكية: واشنطن لن تدعم بعض حلفائها في الناتو
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار الاتحاد الأوروبي, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
روسيا, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار الاتحاد الأوروبي, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
لافروف: ترامب يريد السلام وأوروبا تطالب باستمرار الحرب
صرّح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأحد، بأن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تقول بشكل مباشر إنها تريد السلام، في حين تطالب أوروبا باستمرار الحرب.
وقال لافروف، في مقابلة مع قناة "كراسنايا زفيزدا" الإعلامية: "والآن، بعد انتهاء ولاية جو بايدن، جاء أشخاص يريدون الاسترشاد بالحس السليم. يقولون صراحة إنهم يريدون إنهاء جميع الحروب، ويريدون السلام. من يطالب باستمرار المأدبة في شكل حرب؟ أوروبا".
وأشار لافروف إلى أن كل مآسي العالم خلال القرون الخمسة الماضية نشأت في أوروبا أو حدثت بفضل السياسة الأوروبية. وبحسب الوزير الروسي، فإن الأمريكيين لم يلعبوا أي دور استفزازي أو تحريضي.
وأكد لافروف أن خطط الزعماء الأوروبيين لإدخال قوات "حفظ السلام" إلى أوكرانيا، هي وقاحة واستمرار لـ"تحريض" نظام كييف
على الحرب ضد روسيا.
وقال لافروف: "أولاً، لا أحد يسألنا. الرئيس دونالد ترامب، يفهم كل شيء. قال إنه من السابق لأوانه أن نقول متى سيتم التوصل إلى تسوية، يمكنكم مناقشة هذه القضية، لكن الأمر يتطلب موافقة الأطراف. إنه يتصرف بشكل صحيح".
وجرت محادثات روسية أمريكية
رفيعة المستوى في العاصمة السعودية الرياض، في 18 فبراير/ شباط الماضي، لمناقشة الملف الأوكراني.
وأعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن الطرفين اتفقا على تهيئة الظروف لاستئناف التعاون
بالكامل بين روسيا الاتحادية والولايات المتحدة الأمريكية، وتوسيعه إلى مجالات جديدة ذات اهتمام مشترك.