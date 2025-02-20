https://sarabic.ae/20250220/الكرملين-بوتين-يجري-محادثة-هاتفية-مع-ولي-العهد-السعودي-1098007504.html
الكرملين: بوتين يجري محادثة هاتفية مع ولي العهد السعودي
الكرملين: بوتين يجري محادثة هاتفية مع ولي العهد السعودي
سبوتنيك عربي
أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، اتصالا هاتفيا مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان آل سعود، حسب ما ذكرته الخدمة الصحفية للكرملين. 20.02.2025, سبوتنيك عربي
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وجاء في بيان للكرملين أنه "جرى اتصال هاتفي بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وولي العهد ورئيس مجلس الوزراء السعودي محمد بن سلمان آل سعود".ووفقا لبيان الكرملين، فقد أعرب بوتين عن امتنانه لولي العهد السعودي لتهيئة الظروف المواتية للمحادثات الروسية الأمريكية. وجاء في بيان الكرملين: "هنأ فلاديمير بوتين بحرارة ولي العهد والقيادة وشعب المملكة بمناسبة العيد القادم، يوم تأسيس المملكة العربية السعودية، وأعرب أيضًا عن امتنانه لتهيئة الظروف المواتية لعقد المحادثات الروسية الأمريكية في الرياض، في 18 فبراير، والضيافة التي أظهرتها، مما ساهم في العمل البناء والمنتج للوفدين".وجاء في البيان: "تم التأكيد على الالتزام بمواصلة تطوير التعاون الروسي السعودي بشكل تدريجي، بما في ذلك في مجالات التجارة والاستثمار والطاقة. وسيواصل الطرفان التعاون الوثيق في إطار "أوبك بلس"من أجل الحفاظ على الاستقرار في سوق النفط العالمية".وعُقدت في العاصمة السعودية الرياض، يوم الثلاثاء الماضي، محادثات روسية أمريكية رفيعة المستوى. وبحسب وزارة الخارجية الروسية، اتفق الطرفان على استئناف الاتصالات بشأن عدد من القضايا الدولية، مع الأخذ في الاعتبار مسؤولية روسيا الاتحادية والولايات المتحدة الأمريكية، كقوتين نوويتين. وأعرب الطرفان عن نيتهما النظر في مستقبل استئناف التعاون في الفضاء والطاقة ومجالات أخرى.بوتين: سأتصل بولي العهد السعودي لأشكره شخصيا على دور بلاده في المحادثاتموسكو تكشف تفاصيل جديدة حول المحادثات الروسية الأمريكية في الرياض
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, فلاديمير بوتين, السعودية, أخبار السعودية اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي
روسيا, أخبار روسيا اليوم, فلاديمير بوتين, السعودية, أخبار السعودية اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي
الكرملين: بوتين يجري محادثة هاتفية مع ولي العهد السعودي
14:58 GMT 20.02.2025 (تم التحديث: 15:08 GMT 20.02.2025)
يتبع
أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، اتصالا هاتفيا مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان آل سعود، حسب ما ذكرته الخدمة الصحفية للكرملين.
وجاء في بيان للكرملين أنه "جرى اتصال هاتفي بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وولي العهد ورئيس مجلس الوزراء السعودي محمد بن سلمان آل سعود".
ووفقا لبيان الكرملين، فقد أعرب بوتين عن امتنانه لولي العهد السعودي لتهيئة الظروف المواتية للمحادثات الروسية الأمريكية. وجاء في بيان الكرملين: "هنأ فلاديمير بوتين بحرارة ولي العهد والقيادة وشعب المملكة بمناسبة العيد القادم، يوم تأسيس المملكة العربية السعودية، وأعرب أيضًا عن امتنانه لتهيئة الظروف المواتية لعقد المحادثات الروسية الأمريكية في الرياض، في 18 فبراير، والضيافة التي أظهرتها، مما ساهم في العمل البناء والمنتج للوفدين".
وأشار الكرملين في بيانه إلى أن روسيا والمملكة العربية السعودية ستواصلان التعاون الوثيق في إطار "أوبك بلس"، وذلك عقب المحادثات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان آل سعود.
وجاء في البيان: "تم التأكيد على الالتزام بمواصلة تطوير التعاون الروسي السعودي
بشكل تدريجي، بما في ذلك في مجالات التجارة والاستثمار والطاقة. وسيواصل الطرفان التعاون الوثيق في إطار "أوبك بلس"من أجل الحفاظ على الاستقرار في سوق النفط العالمية".
وعُقدت في العاصمة السعودية الرياض،
يوم الثلاثاء الماضي، محادثات روسية أمريكية رفيعة المستوى. وبحسب وزارة الخارجية الروسية، اتفق الطرفان على استئناف الاتصالات بشأن عدد من القضايا الدولية، مع الأخذ في الاعتبار مسؤولية روسيا الاتحادية والولايات المتحدة الأمريكية، كقوتين نوويتين. وأعرب الطرفان عن نيتهما النظر في مستقبل استئناف التعاون في الفضاء والطاقة ومجالات أخرى.