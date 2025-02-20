عربي
الكرملين: بوتين يجري محادثة هاتفية مع ولي العهد السعودي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ما مصير المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شيخوخة الأنواع ذات الدم البارد والاعتقاد السائد بأن التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات أمر لا مفر منه
10:28 GMT
10 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
10:38 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
سر نجاح الشركات وطرق تحفيزها
11:03 GMT
23 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
11:26 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
11:52 GMT
8 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
12:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
12:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
12:53 GMT
7 د
مساحة حرة
مفاوضات الرياض.. تقارب روسي أمريكي وسط قلق أوروبي
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
13:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: المفاوضات ضرورة أمريكية روسية
17:03 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مخاطر كبيرة تهدد مشروع قيام الدولة الفلسطينية
18:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
33 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
09:16 GMT
17 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
09:33 GMT
27 د
لقاء سبوتنيك
مخاطر كبيرة تهدد مشروع قيام الدولة الفلسطينية
10:03 GMT
57 د
عرب بوينت بودكاست
سر نجاح الشركات وطرق تحفيزها
11:03 GMT
23 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:33 GMT
27 د
ملفات ساخنة
رغم مرور 6 عقود... التجارب النووية الفرنسية في الجزائر تلقي بظلالها على العلاقات بين البلدين
12:03 GMT
29 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
12:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
12:50 GMT
10 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية الروسية اللبنانية بين الماضي والحاضر
13:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
13:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
13:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير: زيلينسكي غير مؤهل لقيادة أوكرانيا التي يجب أن تكون فيها منفتحة على روسيا في المرحلة المقبلة
17:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
خطة مصرية لإعادة إعمار غزة في ٣ سنوات هل تكون بديلا لخطة ترامب؟
18:03 GMT
30 د
صدى الحياة
خبير: لا يوجد أي مبرر اليوم لبقاء العقوبات الاقتصادية على سوريا
18:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250220/الكرملين-بوتين-يجري-محادثة-هاتفية-مع-ولي-العهد-السعودي-1098007504.html
الكرملين: بوتين يجري محادثة هاتفية مع ولي العهد السعودي
الكرملين: بوتين يجري محادثة هاتفية مع ولي العهد السعودي
سبوتنيك عربي
أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، اتصالا هاتفيا مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان آل سعود، حسب ما ذكرته الخدمة الصحفية للكرملين. 20.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-20T14:58+0000
2025-02-20T15:08+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
فلاديمير بوتين
السعودية
أخبار السعودية اليوم
العالم
أخبار العالم الآن
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0c/07/1083830350_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_846592d0e249813e68b2d93799d1ede4.jpg
وجاء في بيان للكرملين أنه "جرى اتصال هاتفي بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وولي العهد ورئيس مجلس الوزراء السعودي محمد بن سلمان آل سعود".ووفقا لبيان الكرملين، فقد أعرب بوتين عن امتنانه لولي العهد السعودي لتهيئة الظروف المواتية للمحادثات الروسية الأمريكية. وجاء في بيان الكرملين: "هنأ فلاديمير بوتين بحرارة ولي العهد والقيادة وشعب المملكة بمناسبة العيد القادم، يوم تأسيس المملكة العربية السعودية، وأعرب أيضًا عن امتنانه لتهيئة الظروف المواتية لعقد المحادثات الروسية الأمريكية في الرياض، في 18 فبراير، والضيافة التي أظهرتها، مما ساهم في العمل البناء والمنتج للوفدين".وجاء في البيان: "تم التأكيد على الالتزام بمواصلة تطوير التعاون الروسي السعودي بشكل تدريجي، بما في ذلك في مجالات التجارة والاستثمار والطاقة. وسيواصل الطرفان التعاون الوثيق في إطار "أوبك بلس"من أجل الحفاظ على الاستقرار في سوق النفط العالمية".وعُقدت في العاصمة السعودية الرياض، يوم الثلاثاء الماضي، محادثات روسية أمريكية رفيعة المستوى. وبحسب وزارة الخارجية الروسية، اتفق الطرفان على استئناف الاتصالات بشأن عدد من القضايا الدولية، مع الأخذ في الاعتبار مسؤولية روسيا الاتحادية والولايات المتحدة الأمريكية، كقوتين نوويتين. وأعرب الطرفان عن نيتهما النظر في مستقبل استئناف التعاون في الفضاء والطاقة ومجالات أخرى.بوتين: سأتصل بولي العهد السعودي لأشكره شخصيا على دور بلاده في المحادثاتموسكو تكشف تفاصيل جديدة حول المحادثات الروسية الأمريكية في الرياض
https://sarabic.ae/20250217/صانع-السلام-ابن-سلمان-يتصدر-مواقع-التواصل-الاجتماعي--1097875102.html
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0c/07/1083830350_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1c698d9af126321e5b6646b2a060ef9d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار روسيا اليوم, فلاديمير بوتين, السعودية, أخبار السعودية اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي
روسيا, أخبار روسيا اليوم, فلاديمير بوتين, السعودية, أخبار السعودية اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي

الكرملين: بوتين يجري محادثة هاتفية مع ولي العهد السعودي

14:58 GMT 20.02.2025 (تم التحديث: 15:08 GMT 20.02.2025)
© Sputnik . Aleksey Nikolskyi / الانتقال إلى بنك الصورزيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى السعودية، ولقائه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، 6 ديسمبر 2023
زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى السعودية، ولقائه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، 6 ديسمبر 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.02.2025
© Sputnik . Aleksey Nikolskyi
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
يتبع
أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، اتصالا هاتفيا مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان آل سعود، حسب ما ذكرته الخدمة الصحفية للكرملين.
وجاء في بيان للكرملين أنه "جرى اتصال هاتفي بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وولي العهد ورئيس مجلس الوزراء السعودي محمد بن سلمان آل سعود".
ووفقا لبيان الكرملين، فقد أعرب بوتين عن امتنانه لولي العهد السعودي لتهيئة الظروف المواتية للمحادثات الروسية الأمريكية. وجاء في بيان الكرملين: "هنأ فلاديمير بوتين بحرارة ولي العهد والقيادة وشعب المملكة بمناسبة العيد القادم، يوم تأسيس المملكة العربية السعودية، وأعرب أيضًا عن امتنانه لتهيئة الظروف المواتية لعقد المحادثات الروسية الأمريكية في الرياض، في 18 فبراير، والضيافة التي أظهرتها، مما ساهم في العمل البناء والمنتج للوفدين".
وأشار الكرملين في بيانه إلى أن روسيا والمملكة العربية السعودية ستواصلان التعاون الوثيق في إطار "أوبك بلس"، وذلك عقب المحادثات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان آل سعود.
زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى السعودية، ولقائه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، 6 ديسمبر 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.02.2025
"صانع السلام"... ابن سلمان يتصدر مواقع التواصل الاجتماعي
17 فبراير, 15:35 GMT
وجاء في البيان: "تم التأكيد على الالتزام بمواصلة تطوير التعاون الروسي السعودي بشكل تدريجي، بما في ذلك في مجالات التجارة والاستثمار والطاقة. وسيواصل الطرفان التعاون الوثيق في إطار "أوبك بلس"من أجل الحفاظ على الاستقرار في سوق النفط العالمية".
وعُقدت في العاصمة السعودية الرياض، يوم الثلاثاء الماضي، محادثات روسية أمريكية رفيعة المستوى. وبحسب وزارة الخارجية الروسية، اتفق الطرفان على استئناف الاتصالات بشأن عدد من القضايا الدولية، مع الأخذ في الاعتبار مسؤولية روسيا الاتحادية والولايات المتحدة الأمريكية، كقوتين نوويتين. وأعرب الطرفان عن نيتهما النظر في مستقبل استئناف التعاون في الفضاء والطاقة ومجالات أخرى.
بوتين: سأتصل بولي العهد السعودي لأشكره شخصيا على دور بلاده في المحادثات
موسكو تكشف تفاصيل جديدة حول المحادثات الروسية الأمريكية في الرياض
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала