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موسكو تكشف تفاصيل جديدة حول المحادثات الروسية الأمريكية في الرياض
موسكو تكشف تفاصيل جديدة حول المحادثات الروسية الأمريكية في الرياض
سبوتنيك عربي
أكد يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، اليوم الاثنين، أن المحادثات بين ممثلي روسيا وأمريكا في الرياض سوف تركز على الاتفاق حول كيفية بدء المفاوضات بشأن... 17.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-17T16:04+0000
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وقال أوشاكوف قبل توجهه إلى العاصمة السعودية الرياض: "المسألة الآن هي الاتفاق على كيفية بدء المفاوضات بشأن أوكرانيا، لأن الجانب الأمريكي لم يعين بعد كبير المفاوضين الذي يمكنه إجراء أعمال معنا".وأكد أوشاكوف أن المحادثات الروسية الأمريكية في الرياض، يوم الثلاثاء، ستجرى دون مشاركة دول ثالثة. وقال أوشاكوف: "في الوقت الحالي، نحن نتحدث في هذا السياق عن مفاوضات ثنائية. نحن في الواقع نسافر إلى الرياض لهذا الغرض".وفي وقت سابق من اليوم، أكد المتحدث باسم الكرملين (الرئاسة الروسية) دميتري بيسكوف، أن وزير الخارجية سيرغي لافروف، ومساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، سيتوجهان إلى العاصمة السعودية الرياض، بناء على تعليمات من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.ترامب يرد على كلام زيلينسكي بشأن "التهديد" الذي تشكله روسيا على الناتوترامب: روسيا قوية هزمت هتلر ونابليون.. وسألتقي بوتين قريبا جدا.. فيديو
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن

موسكو تكشف تفاصيل جديدة حول المحادثات الروسية الأمريكية في الرياض

16:04 GMT 17.02.2025
© AP Photo / Hassan Ammarالرياض، المملكة العربية السعودية
الرياض، المملكة العربية السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 17.02.2025
© AP Photo / Hassan Ammar
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أكد يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، اليوم الاثنين، أن المحادثات بين ممثلي روسيا وأمريكا في الرياض سوف تركز على الاتفاق حول كيفية بدء المفاوضات بشأن أوكرانيا.
وقال أوشاكوف قبل توجهه إلى العاصمة السعودية الرياض: "المسألة الآن هي الاتفاق على كيفية بدء المفاوضات بشأن أوكرانيا، لأن الجانب الأمريكي لم يعين بعد كبير المفاوضين الذي يمكنه إجراء أعمال معنا".

وأشار أوشاكوف إلى المهام التي حددها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للوفد، قائلا: "مناقشة قضايا استعادة العلاقات الطبيعية، ومناقشة قضايا بدء مفاوضات محتملة بشأن أوكرانيا، وكذلك مناقشة آفاق الاتصالات على أعلى مستوى، هذه هي المهام الثلاث".

وأكد أوشاكوف أن المحادثات الروسية الأمريكية في الرياض، يوم الثلاثاء، ستجرى دون مشاركة دول ثالثة.
العاصمة السعودية الرياض - سبوتنيك عربي, 1920, 17.02.2025
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وقال أوشاكوف: "في الوقت الحالي، نحن نتحدث في هذا السياق عن مفاوضات ثنائية. نحن في الواقع نسافر إلى الرياض لهذا الغرض".

وتابع: "نحن في مزاج عملي، وسنرى. المهام واضحة لنا إلى حد ما، لذا سوف ننطلق من هذا".

وفي وقت سابق من اليوم، أكد المتحدث باسم الكرملين (الرئاسة الروسية) دميتري بيسكوف، أن وزير الخارجية سيرغي لافروف، ومساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، سيتوجهان إلى العاصمة السعودية الرياض، بناء على تعليمات من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
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