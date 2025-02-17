https://sarabic.ae/20250217/ترامب-يرد-على-كلام-زيلينسكي-بشأن-التهديد-الذي-تشكله-روسيا-على-الناتو-1097849729.html

ترامب يرد على كلام زيلينسكي بشأن "التهديد" الذي تشكله روسيا على الناتو

ترامب يرد على كلام زيلينسكي بشأن "التهديد" الذي تشكله روسيا على الناتو

سبوتنيك عربي

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه لا يعتقد أن روسيا تشكل تهديدا لحلف شمال الأطلسي (الناتو). 17.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-17T07:40+0000

2025-02-17T07:40+0000

2025-02-17T07:40+0000

روسيا

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

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وقال ترامب للصحفيين، ردًا على طلب التعليق على تصريحات فلاديمير زيلينسكي، بشأن "التهديد" الذي تشكله روسيا لحلف شمال الأطلسي: "لا، لا أتفق، ولا حتى قليلا".ووفقا له، فإنه يرى رغبة لدى الرئيس بوتين، في حل الصراع بأوكرانيا "سريعا". وكما أوضح ترامب، فقد سأل نظيره الروسي عن هذا الأمر بشكل مباشر خلال محادثة جرت بينهما، في الآونة الأخيرة.وقال ترامب: "أعتقد أنه يريد إنجاز هذا الأمر ويريد إنجازه بسرعة"، معربًا عن رأيه بأن زيلينسكي لديه "رغبة مماثلة"، بحسب قوله.وأشار ترامب، إلى أن فلاديمير زيلينسكي، سيشارك في المفاوضات بشأن التسوية في أوكرانيا. وبحسب الرئيس الأمريكي، فإن روسيا تريد المفاوضات، وإلا فإنها ستكون "مشكلة كبيرة بالنسبة للولايات المتحدة".ولدى سؤاله بشأن موعد عقد اجتماع مع الرئيس الروسي، في السعودية، أجاب ترامب: "لم يتم تحديد الموعد بعد، ولكن قد يحدث ذلك قريبا جدا".يأتي ذلك، عقب اتصال هاتفي بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء الماضي، جرى خلاله بحث قضايا عدة، بينها تسوية الصراع في أوكرانيا.وقال بيسكوف في تصريحات للصحفيين: "تحدث الرئيس ترامب عن ضرورة إنهاء الأعمال القتالية (في أوكرانيا) بسرعة وحل المشكلة بالطرق السلمية.مستشار ترامب: الصراع في أوكرانيا لا يمكن حله في ساحة المعركةصحيفة روسية: محادثات حول أوكرانيا بمشاركة موسكو ستنطلق غدا الثلاثاء في الرياض

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