https://sarabic.ae/20250216/صحيفة-روسية-المحادثات-حول-أوكرانيا-بمشاركة-موسكو-ستنطلق-الثلاثاء-في-الرياض-1097845043.html

صحيفة روسية: المحادثات حول أوكرانيا بمشاركة موسكو ستنطلق الثلاثاء في الرياض

صحيفة روسية: المحادثات حول أوكرانيا بمشاركة موسكو ستنطلق الثلاثاء في الرياض

سبوتنيك عربي

أفادت صحيفة "كوميرسانت" الروسية، أمس الأحد، بأنه من المقرر أن تعقد روسيا والولايات المتحدة محادثات بشأن أوكرانيا يوم الثلاثاء، في العاصمة السعودية الرياض. 16.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-16T22:44+0000

2025-02-16T22:44+0000

2025-02-16T22:44+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

السعودية

الرياض

روسيا

الولايات المتحدة الأمريكية

أخبار أوكرانيا

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موسكو - سبوتنيك. وقالت الصحيفة، إنه "من المقرر أن تجرى مفاوضات بشأن أوكرانيا بمشاركة الوفد الرسمي الروسي في الرياض يوم الثلاثاء".يأتي ذلك عقب اتصال هاتفي بين الرئيسين؛ الروسي فلاديمير بوتين، والأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء الماضي، جرى خلاله بحث عدة قضايا، بينها تسوية الصراع في أوكرانيا.وأعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، الأربعاء الماضي، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحدثا لمدة ساعة ونصف تقريبًا.وقال بيسكوف في تصريحات للصحفيين: "تحدث الرئيس ترامب عن ضرورة إنهاء الأعمال القتالية [في أوكرانيا] بسرعة وحل المشكلة بالطرق السلمية.بدوره، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء الماضي، أنه أجرى مكالمة هاتفية مع فلاديمير زيلينسكي، مشيرًا إلى أن الوقت قد حان لإنهاء الصراع في أوكرانيا.وأضاف، "ناقشنا عدة أمور تتعلق بالحرب.. لقد حان الوقت لوقف هذه الحرب السخيفة التي تسببت في موت ودمار هائلين وغير ضروريين على الإطلاق".وكان ترامب قد صرح في مناسبات عديدة أنه يستطيع حل الصراع في أوكرانيا في يوم واحد، حتى قبل توليه منصبه.وأفادت صحيفة "وول ستريت جورنال"، بوقت سابق، بأن ترامب أصدر تعليمات لمبعوثه الخاص إلى أوكرانيا كيث كيلوغ، بالسعي إلى إنهاء الصراع الأوكراني خلال مدة 100 يوم.وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، التي تتواصل منذ فبراير/ شباط 2022، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.

https://sarabic.ae/20250216/مستشار-ترامب-الصراع-في-أوكرانيا-لا-يمكن-حله-في-ساحة-المعركة-1097842453.html

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