https://sarabic.ae/20250216/مستشار-ترامب-الصراع-في-أوكرانيا-لا-يمكن-حله-في-ساحة-المعركة-1097842453.html

مستشار ترامب: الصراع في أوكرانيا لا يمكن حله في ساحة المعركة

مستشار ترامب: الصراع في أوكرانيا لا يمكن حله في ساحة المعركة

سبوتنيك عربي

صرّح مستشار الأمن القومي الأمريكي، مايك والز، أن الصراع الأوكراني لا يمكن أن ينتهي في ساحة المعركة. 16.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-16T19:21+0000

2025-02-16T19:21+0000

2025-02-16T20:01+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

أخبار أوكرانيا

الولايات المتحدة الأمريكية

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وقال والز خلال مقابلة: "الرئيس ترامب أوضح أن هذا الأمر يجب أن ينتهي، وهناك عدة شروط رئيسية ستحدد مسار المفاوضات. أولا، يجب أن تكون هناك نهاية دائمة للصراع، وليس نهاية مؤقتة. وثانيا، لا يمكن أن ينتهي الصراع في ساحة المعركة". وأوضح والز أن قضايا ضمانات الأمن على المدى الطويل يجب أن تكون من مسؤولية أوروبا.وفي وقت سابق من اليوم، أعلن المبعوث الرئاسي الأمريكي إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، أن وفدا أمريكيا يتوجه إلى السعودية، اليوم الأحد، لإجراء مفاوضات مع ممثلين من روسيا، معربا عن أمله في تحقيق تقدم جيد.وتطرق الرئيسان أيضا إلى مواضيع أخرى: تسوية النزاع في الشرق الأوسط، والبرنامج النووي الإيراني، والعلاقات الثنائية الروسية الأمريكية في المجال الاقتصادي. واتفق بوتين وترامب على مواصلة الاتصالات الشخصية، بما في ذلك تنظيم لقاء شخصي.وزير الخارجية الروسي ونظيره الأمريكي يجريان محادثة هاتفية بمبادرة من واشنطنجي دي فانس في اجتماع مع زيلينسكي: هدف الولايات المتحدة هو تحقيق السلام المستدام في أوكرانيا

https://sarabic.ae/20250216/وفد-أمريكي-يتوجه-إلى-الرياض-لإجراء-مفاوضات-مع-الجانب-الروسي-بشأن-أوكرانيا-1097840529.html

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