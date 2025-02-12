https://sarabic.ae/20250212/ضابط-مخابرات-أمريكي-يعلق-على-محادثات-بوتين-وترامب-1097730359.html
ضابط مخابرات أمريكي يعلق على محادثات بوتين وترامب
ضابط مخابرات أمريكي يعلق على محادثات بوتين وترامب
سبوتنيك عربي
أكد المحلل السابق في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، لاري جونسون، أن الاتصال الهاتفي بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، علامة... 12.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-12T20:27+0000
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وقال جونسون تعليقا على مكالمة بوتين وترامب: "رأينا بعض الإشارات الواضحة للغاية اليوم من وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسث في اجتماع لحلف شمال الأطلسي، حيث قال بوضوح شديد، إن أوكرانيا هي مشكلة أوروبا في المستقبل، وليست مشكلة الولايات المتحدة، أن أوكرانيا لن تصبح عضوًا في حلف شمال الأطلسي أبدًا".وأضاف: "الولايات المتحدة إذا قدمت أي مساعدة عسكرية لأوكرانيا، فإن أوكرانيا لا بد أن تدفع ثمنها، ولا مزيد من الهدايا المجانية، وإذا قررت أوروبا إرسال قوات إلى أوكرانيا لتأمين السلام، فلن يكون لذلك أي علاقة بحلف شمال الأطلسي، ولن تخضع للمادة 51".وتابع: "لقد قطعت الولايات المتحدة الأمريكية علاقاتها مع أوروبا فيما يتعلق بأوكرانيا، وكما تعلمون، أعتقد أنه في حين سيصوّر ترامب هذا الأمر على أنه يهدف إلى إنهاء القتل في أوكرانيا، كانت أهداف روسيا منذ البداية أوسع نطاقًا، إنهم يريدون اتفاقية سلام إقليمية".وأضاف: "أنا متأكد من أن هناك بعض التنازلات الأخرى التي قدمها ترامب للروس، والتي لم ينشروها هنا في الولايات المتحدة الأمريكية، سواء كان ذلك رفع بعض العقوبات الاقتصادية، أو التأكد بشكل خاص من قبول السفير الروسي المقترح والموافقة عليه في الولايات المتحدة، أو رفع بعض القيود التي فرضت على الدبلوماسيين والقنصليات الروسية".وتابع: "هذه علامة إيجابية، ستكون هذه مفاوضات صعبة لأن ترامب سيضطر إلى إعادة صياغة السبب وراء تقديمنا لهذه التنازلات، وأن الولايات المتحدة تقدم تنازلات، لكنني لا أشك في أن التصور الأمريكي بأن روسيا على وشك الانهيار خاطئ، وأعتقد أن ترامب اكتشف ذلك".وأوضح: "أراهن أن هذه كانت دعوة لحضور حفل الثامن من مايو (أيار) للاحتفال بنهاية الحرب العالمية الثانية، الحرب الوطنية العظمى، وأعتقد أنها ستكون شيئًا مميزًا لأن شي جين بينج من الصين سيكون هناك أيضًا"، وفق قوله.وختم بالقول: "المشكلة الوحيدة التي يواجهها ترامب هنا هي أن سياسته في الشرق الأوسط فيما يتعلق بغزة قد تنحرف عن مسارها، ولكن، كما تعلمون، قد يؤدي هذا التقدم على هذه الجبهة في الواقع إلى بعض التغييرات هناك أيضًا، لأن إعادة التوطين القسري للفلسطينيين أمر غير وارد".الكرملين: بوتين وترامب يبحثان هاتفيا الوضع في أوكرانياسياسي روسي: محادثة بوتين وترامب كسرت الحصار الغربي ضد روسيا
https://sarabic.ae/20250212/الكرملين-بوتين-وترامب-يبحثان-هاتفيا-الوضع-في-أوكرانيا-1097722029.html
https://sarabic.ae/20250212/ترامب-حان-الوقت-لإنهاء-الصراع-في-أوكرانيا-1097724698.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, روسيا, أخبار أوكرانيا
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, روسيا, أخبار أوكرانيا
ضابط مخابرات أمريكي يعلق على محادثات بوتين وترامب
أكد المحلل السابق في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، لاري جونسون، أن الاتصال الهاتفي بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، علامة إيجابية لتحقيق الاستقرار في العالم.
وقال جونسون تعليقا على مكالمة بوتين وترامب: "رأينا بعض الإشارات الواضحة للغاية اليوم من وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسث في اجتماع لحلف شمال الأطلسي، حيث قال بوضوح شديد، إن أوكرانيا هي مشكلة أوروبا في المستقبل، وليست مشكلة الولايات المتحدة، أن أوكرانيا لن تصبح عضوًا في حلف شمال الأطلسي أبدًا".
وتابع: "أعتقد أن هذا كان مطلبًا من فلاديمير بوتين لإعلان ذلك علنًا قبل أن يفكروا حتى في إجراء أي نوع من المحادثات مع الولايات المتحدة الأمريكية".
وأضاف: "الولايات المتحدة إذا قدمت أي مساعدة عسكرية لأوكرانيا، فإن أوكرانيا لا بد أن تدفع ثمنها، ولا مزيد من الهدايا المجانية، وإذا قررت أوروبا إرسال قوات إلى أوكرانيا لتأمين السلام، فلن يكون لذلك أي علاقة بحلف شمال الأطلسي، ولن تخضع للمادة 51".
وتابع: "لقد قطعت الولايات المتحدة الأمريكية علاقاتها مع أوروبا فيما يتعلق بأوكرانيا، وكما تعلمون، أعتقد أنه في حين سيصوّر ترامب هذا الأمر على أنه يهدف إلى إنهاء القتل في أوكرانيا، كانت أهداف روسيا منذ البداية أوسع نطاقًا، إنهم يريدون اتفاقية سلام إقليمية".
وأضاف: "لقد أوضح ترامب أن أولئك الذين سيتفاوضون على هذا الأمر هم ماركو روبيو، وزير الخارجية، ومايكل والتز، مستشار الأمن القومي، وبيت هيغسيث، وزير الدفاع، وجون راتكليف، مدير وكالة المخابرات المركزية".
وأضاف: "أنا متأكد من أن هناك بعض التنازلات الأخرى التي قدمها ترامب للروس، والتي لم ينشروها هنا في الولايات المتحدة الأمريكية، سواء كان ذلك رفع بعض العقوبات الاقتصادية، أو التأكد بشكل خاص من قبول السفير الروسي المقترح والموافقة عليه في الولايات المتحدة، أو رفع بعض القيود التي فرضت على الدبلوماسيين والقنصليات الروسية".
وتابع: "هذه علامة إيجابية، ستكون هذه مفاوضات صعبة لأن ترامب سيضطر إلى إعادة صياغة السبب وراء تقديمنا لهذه التنازلات، وأن الولايات المتحدة تقدم تنازلات، لكنني لا أشك في أن التصور الأمريكي بأن روسيا على وشك الانهيار خاطئ
، وأعتقد أن ترامب اكتشف ذلك".
وأضاف: "أعتقد أن ترامب أدرك أن الولايات المتحدة لا تستطيع، كما تعلمون، أن تدعم أوكرانيا عسكريًا، وأعتقد أن الجزء الآخر المثير للاهتمام هو أنهم كما تعلمون، يقولون إن بوتين وجه دعوة إلى ترامب لزيارة روسيا".
وأوضح: "أراهن أن هذه كانت دعوة لحضور حفل الثامن من مايو (أيار) للاحتفال بنهاية الحرب العالمية الثانية
، الحرب الوطنية العظمى، وأعتقد أنها ستكون شيئًا مميزًا لأن شي جين بينج من الصين سيكون هناك أيضًا"، وفق قوله.
وختم بالقول: "المشكلة الوحيدة التي يواجهها ترامب هنا هي أن سياسته في الشرق الأوسط فيما يتعلق بغزة قد تنحرف عن مسارها، ولكن، كما تعلمون، قد يؤدي هذا التقدم على هذه الجبهة في الواقع إلى بعض التغييرات هناك أيضًا، لأن إعادة التوطين القسري للفلسطينيين أمر غير وارد".