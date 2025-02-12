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الكرملين: بوتين وترامب يبحثان هاتفيا الوضع في أوكرانيا
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الكرملين: بوتين وترامب يبحثان هاتفيا الوضع في أوكرانيا
الكرملين: بوتين وترامب يبحثان هاتفيا الوضع في أوكرانيا
سبوتنيك عربي
أعلن المتحدث باسم الرئياسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي، دونالد ترامب، تحدثا لمدة ساعة ونصف تقريبا... 12.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-12T17:03+0000
2025-02-12T17:48+0000
روسيا
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وجاء في بيان الكرملين: "كانت محادثة هاتفية طويلة جدًا، استغرقت ما يقرب من ساعة ونصف الساعة، ناقش الرئيسان القضايا المتعلقة بتبادل المواطنين الروس والأمريكيين، وأكد رئيس الولايات المتحدة أن الجانب الأمريكي سيفي بجميع الاتفاقات التي تم التوصل إليها".وأضاف البيان: "أيد الرئيس الروسي أيضًا إحدى الطروحات الرئيسية لرئيس الدولة الأمريكية بأن الوقت قد حان لكي يعمل بلدانا معًا".وتابع: "خلال المحادثة، تم التطرق إلى مواضيع تسوية الشرق الأوسط، والبرنامج النووي الإيراني، وكذلك العلاقات الثنائية الروسية الأمريكية في المجال الاقتصادي".وتابع: "بوتين وترامب اتفقا أيضا على مواصلة الاتصالات الشخصية، بما في ذلك تنظيم لقاء شخصي".وفي السياق ذاته، قال ترامب: "لقد أجريت للتو مكالمة هاتفية طويلة ومثمرة للغاية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، ناقشنا أزمة أوكرانيا والشرق الأوسط والطاقة والذكاء الاصطناعي وقوة الدولار ومواضيع أخرى مختلفة".وتابع: "فكر كلانا في التاريخ العظيم لدولنا، وحقيقة أننا قاتلنا بنجاح كبير معا في الحرب العالمية الثانية، وتذكرنا أن روسيا فقدت عشرات الملايين من الناس، وبالمثل، فقدنا الكثير! تحدث كل منا عن نقاط القوة في دولنا، والفائدة الكبيرة التي سنحصل عليها يوما ما في العمل معا، لكن أولا، كما اتفقنا كلانا، نريد وقف الوفيات التي وقعت في الحرب مع روسيا وأوكرانيا".وتابع: "لقد طلبت من وزير الخارجية ماركو روبيو، ومدير وكالة الاستخبارات المركزية جون راتكليف، ومستشار الأمن القومي مايكل والتز، والسفير والمبعوث الخاص ستيف ويتكوف، قيادة المفاوضات التي أشعر بقوة أنها ستنجح".وأضاف: "لقد مات الملايين من الناس في حرب لم تكن لتحدث لو كنت رئيسًا، لكنها حدثت، لذا يجب أن تنتهي. لا ينبغي إزهاق المزيد من الأرواح!". وفي وقت سابق من اليوم، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأنه يقدّر ما فعله الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بالإفراج عن المواطن الأمريكي مارك فوغل، الذي أُدين في روسيا.وقال ترامب، تعليقا على عودة فوغل، إن روسيا تعاملت مع الولايات المتحدة "بشكل جيد للغاية"، معربًا عن أمله في أن يكون إطلاق سراح فوغل "بداية" لعلاقات تسمح بإنهاء الصراع في أوكرانيا.
https://sarabic.ae/20250212/ترامب-نقدر-ما-فعله-الرئيس-بوتين-بالإفراج-عن-المواطن-الأمريكي-مارك-فوغل-1097692842.html
https://sarabic.ae/20250211/الكرملين-عن-تصريحات-ترامب-حول-إمكانية-انضمام-أوكرانيا-إلى-روسيا-أي-ظاهرة-تحدث-بنسبة-5050-1097670826.html
https://sarabic.ae/20250202/بوتين-ترامب-سيستعيد-النظام-عاجلا-عبر-شخصيته-والنخب-الأوروبية-سترضخ-أمامه-وتهز-ذيولها-1097400335.html
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الكرملين: بوتين وترامب يبحثان هاتفيا الوضع في أوكرانيا

17:03 GMT 12.02.2025 (تم التحديث: 17:48 GMT 12.02.2025)
© Getty Images / Anadoluالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 12.02.2025
© Getty Images / Anadolu
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أعلن المتحدث باسم الرئياسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي، دونالد ترامب، تحدثا لمدة ساعة ونصف تقريبا عبر الهاتف.
وجاء في بيان الكرملين: "كانت محادثة هاتفية طويلة جدًا، استغرقت ما يقرب من ساعة ونصف الساعة، ناقش الرئيسان القضايا المتعلقة بتبادل المواطنين الروس والأمريكيين، وأكد رئيس الولايات المتحدة أن الجانب الأمريكي سيفي بجميع الاتفاقات التي تم التوصل إليها".

وتابع: "تمت مناقشة موضوع التسوية في أوكراني، وتحدث دونالد ترامب لصالح إنهاء الأعمال العدائية بسرعة وإيجاد حل سلمي للمشكلة، ومن جانبه، أشار فلاديمير بوتن إلى ضرورة القضاء على الأسباب الجذرية للصراع، واتفق مع دونالد ترامب على أن التسوية طويلة الأمد يمكن التوصل إليها من خلال المفاوضات السلمية".

وأضاف البيان: "أيد الرئيس الروسي أيضًا إحدى الطروحات الرئيسية لرئيس الدولة الأمريكية بأن الوقت قد حان لكي يعمل بلدانا معًا".
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وتابع: "خلال المحادثة، تم التطرق إلى مواضيع تسوية الشرق الأوسط، والبرنامج النووي الإيراني، وكذلك العلاقات الثنائية الروسية الأمريكية في المجال الاقتصادي".

ووجه الرئيس الروسي دعوة إلى الرئيس الأمريكي لزيارة موسكو، معربا عن استعداده لاستقبال مسؤولين أمريكيين في روسيا في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك التسوية الأوكرانية.

وتابع: "بوتين وترامب اتفقا أيضا على مواصلة الاتصالات الشخصية، بما في ذلك تنظيم لقاء شخصي".
وفي السياق ذاته، قال ترامب: "لقد أجريت للتو مكالمة هاتفية طويلة ومثمرة للغاية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، ناقشنا أزمة أوكرانيا والشرق الأوسط والطاقة والذكاء الاصطناعي وقوة الدولار ومواضيع أخرى مختلفة".
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وتابع: "فكر كلانا في التاريخ العظيم لدولنا، وحقيقة أننا قاتلنا بنجاح كبير معا في الحرب العالمية الثانية، وتذكرنا أن روسيا فقدت عشرات الملايين من الناس، وبالمثل، فقدنا الكثير! تحدث كل منا عن نقاط القوة في دولنا، والفائدة الكبيرة التي سنحصل عليها يوما ما في العمل معا، لكن أولا، كما اتفقنا كلانا، نريد وقف الوفيات التي وقعت في الحرب مع روسيا وأوكرانيا".

وأضاف: "اتفقنا على العمل معا عن كثب، بما في ذلك زيارة دول بعضنا بعضا، لقد اتفقنا أيضا على أن تبدأ فرقنا المفاوضات على الفور، وسنبدأ بالاتصال بالرئيس زيلينسكي لإبلاغه بالمحادثة، وهو أمر سأفعله الآن"، وفق تعبيره.

وتابع: "لقد طلبت من وزير الخارجية ماركو روبيو، ومدير وكالة الاستخبارات المركزية جون راتكليف، ومستشار الأمن القومي مايكل والتز، والسفير والمبعوث الخاص ستيف ويتكوف، قيادة المفاوضات التي أشعر بقوة أنها ستنجح".
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وأضاف: "لقد مات الملايين من الناس في حرب لم تكن لتحدث لو كنت رئيسًا، لكنها حدثت، لذا يجب أن تنتهي. لا ينبغي إزهاق المزيد من الأرواح!".

وختم بالقول: "أود أن أشكر الرئيس بوتين على وقته وجهده فيما يتعلق بهذه الدعوة، وعلى إطلاق سراح مارك فوغل، الرجل الرائع الذي استقبلته شخصيًا الليلة الماضية في البيت الأبيض، أعتقد أن هذا الجهد سيؤدي إلى نهاية ناجحة، وآمل أن يحدث ذلك قريبًا!".

وفي وقت سابق من اليوم، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأنه يقدّر ما فعله الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بالإفراج عن المواطن الأمريكي مارك فوغل، الذي أُدين في روسيا.
وقال ترامب، تعليقا على عودة فوغل، إن روسيا تعاملت مع الولايات المتحدة "بشكل جيد للغاية"، معربًا عن أمله في أن يكون إطلاق سراح فوغل "بداية" لعلاقات تسمح بإنهاء الصراع في أوكرانيا.
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