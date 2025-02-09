https://sarabic.ae/20250209/إعلام-أمريكي-ترامب-اتصل-ببوتين-لمناقشة-حل-النزاع-في-أوكرانيا-1097601219.html
إعلام أمريكي: ترامب اتصل ببوتين لمناقشة حل النزاع في أوكرانيا
إعلام أمريكي: ترامب اتصل ببوتين لمناقشة حل النزاع في أوكرانيا
سبوتنيك عربي
نقلت صحيفة أمريكية عن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قوله إنه تحدث هاتفيا، مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، في محاولة للتفاوض على إنهاء النزاع في أوكرانيا. 09.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-09T04:38+0000
2025-02-09T04:38+0000
2025-02-09T05:32+0000
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
فلاديمير بوتين
دونالد ترامب
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وقالت الصحيفة الأمريكية، إن ترامب، قال من متن الطائرة الرئاسية يوم أمس الجمعة، عندما سئل عن عدد المرات التي تحدث فيها الزعيمان: "من الأفضل ألا أقول ذلك".وأعرب ترامب عن اعتقاده بأن الرئيس الروسي "يهتم" بما يحدث من قتل على أرض المعركة، وقال: "يريد أن يتوقف الناس عن الموت، كل هؤلاء القتلى الشباب..".وأردف: "كانت علاقتي دائمًا جيدة مع بوتين"، على عكس سلفه (بايدن).وأضاف: "كان بايدن مصدر إحراج لأمتنا، إحراج كلي"، مشددا على أن لديه خطة ملموسة "لإنهاء الحرب".وقال ترامب للصحفيين، ردًا على سؤال حول احتمال عقد لقاء قمة مع الرئيس الروسي: "من الممكن، من الممكن".وأضاف ترامب، أنه والرئيس وبوتين، "كان لديهما دائما علاقات جيدة"، وأنه "حزين" لما يحدث في أوكرانيا، بحسب قوله.ممثل روسيا بالأمم المتحدة: موسكو لن تنسحب من منظمة الصحة العالمية
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, فلاديمير بوتين, دونالد ترامب
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, فلاديمير بوتين, دونالد ترامب
إعلام أمريكي: ترامب اتصل ببوتين لمناقشة حل النزاع في أوكرانيا
04:38 GMT 09.02.2025 (تم التحديث: 05:32 GMT 09.02.2025)
نقلت صحيفة أمريكية عن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قوله إنه تحدث هاتفيا، مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، في محاولة للتفاوض على إنهاء النزاع في أوكرانيا.
وقالت الصحيفة الأمريكية، إن ترامب، قال من متن الطائرة الرئاسية يوم أمس الجمعة، عندما سئل عن عدد المرات التي تحدث فيها الزعيمان: "من الأفضل ألا أقول ذلك".
وأعرب ترامب عن اعتقاده بأن الرئيس الروسي "يهتم" بما يحدث من قتل على أرض المعركة، وقال: "يريد أن يتوقف الناس عن الموت، كل هؤلاء القتلى الشباب..".
ولفت ترامب للصحيفة، أن الحرب التي استمرت على مدى ثلاث سنوات "لم تكن لتحدث أبدًا" لو كان رئيسًا في عام 2022.
وأردف: "كانت علاقتي دائمًا جيدة مع بوتين"، على عكس سلفه (بايدن).
وأضاف: "كان بايدن مصدر إحراج لأمتنا، إحراج كلي"، مشددا على أن لديه خطة ملموسة "لإنهاء الحرب".
وذكر ترامب، يوم أمس السبت، أنه لا يستبعد إمكانية عقد لقاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مضيفا أن "علاقات جيدة" تجمعهما دائما، على حد قوله.
وقال ترامب للصحفيين، ردًا على سؤال حول احتمال عقد لقاء قمة مع الرئيس الروسي: "من الممكن، من الممكن".
وأضاف ترامب، أنه والرئيس وبوتين، "كان لديهما دائما علاقات جيدة"، وأنه "حزين" لما يحدث في أوكرانيا، بحسب قوله.