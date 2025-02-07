https://sarabic.ae/20250207/الكرملين-موسكو-وواشنطن-لا-تجريان-مناقشات-حول-لقاء-بوتين-وترامب--1097551770.html
الكرملين: موسكو وواشنطن ليس لديهما مناقشات جارية بشأن اجتماع بوتين وترامب
الكرملين: موسكو وواشنطن ليس لديهما مناقشات جارية بشأن اجتماع بوتين وترامب
سبوتنيك عربي
صرح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أمس الخميس، بأن الحكومتين الأمريكية والروسية لم تناقشا احتمال عقد اجتماع بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره... 07.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-07T01:31+0000
2025-02-07T01:31+0000
2025-02-07T01:38+0000
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وقال بيسكوف لشبكة "سي إن إن": "لم يكن هناك أي اتصال أولي لمناقشة ما إذا كان هناك حاجة لعقد الاجتماع أم لا، وإذا كان مطلوبًا، فمتى وكيف سيتم ذلك".وقال ترامب في وقت سابق، إن الولايات المتحدة تجري محادثات "بناءة" مع روسيا وأوكرانيا.وفي الوقت نفسه، قال بيسكوف، إن الاتصالات بين روسيا والولايات المتحدة مستمرة من خلال إدارات فردية وتكثفت مؤخرا.
https://sarabic.ae/20250205/خبير-ترامب-لن-يقارع-بوتين-والمطالب-الروسية-ستكون-حاضرة-بسقف-عال-على-طاولة-المفاوضات-1097508348.html
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الكرملين, روسيا, فلاديمير بوتين, ترامب, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار روسيا
الكرملين, روسيا, فلاديمير بوتين, ترامب, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار روسيا
الكرملين: موسكو وواشنطن ليس لديهما مناقشات جارية بشأن اجتماع بوتين وترامب
01:31 GMT 07.02.2025 (تم التحديث: 01:38 GMT 07.02.2025)
صرح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أمس الخميس، بأن الحكومتين الأمريكية والروسية لم تناقشا احتمال عقد اجتماع بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب.
وقال بيسكوف لشبكة "سي إن إن": "لم يكن هناك أي اتصال أولي لمناقشة ما إذا كان هناك حاجة لعقد الاجتماع أم لا، وإذا كان مطلوبًا، فمتى وكيف سيتم ذلك".
كما نصح بعدم "التسرع"، مضيفًا أن الكرملين سيعلق "بمجرد توفر شيء ملموس".
وقال ترامب في وقت سابق، إن الولايات المتحدة تجري محادثات "بناءة" مع روسيا وأوكرانيا.
وفي الوقت نفسه، قال بيسكوف، إن الاتصالات بين روسيا والولايات المتحدة مستمرة من خلال إدارات فردية وتكثفت مؤخرا.