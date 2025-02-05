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خبير: ترامب لن يقارع بوتين والمطالب الروسية ستكون حاضرة بسقف عال على طاولة المفاوضات
خبير: ترامب لن يقارع بوتين والمطالب الروسية ستكون حاضرة بسقف عال على طاولة المفاوضات
سبوتنيك عربي
أكد الباحث السياسي المتخصص في الشأن الأوروبي، نزار جليدي، أن "الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سيذهب للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مباشرة، ولكنه لن يفتح أي... 05.02.2025, سبوتنيك عربي
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وفي حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، شدد جليدي أن "ترامب سيعترف بالواقع الميداني الحاصل على الأرض بشأن الحرب الأوكرانية، ولن يُقارع الرئيس بوتين، ويستعدي روسيا، وسيذهب إلى المفاوضات، والمطالب الروسية ستكون حاضرة بسقف عالٍ على هذه الطاولة".والدليل، بحسب ضيف "سبوتنيك"، أن "الأعلام الفلسطينية موجودة وبشكل كبير في الشوارع الأوروبية وفي الأعمال الفنية والندوات، في المقابل اختفى العلم الأوكراني، الذي كان قد ضجت به قاعات الإعلام ومحطات التلفزة في أوروبا".وتابع جليدي: "أوروبا حكمت على نفسها بأن تكون في مأزق كبير، إضافة إلى أنها قد خسرت كل الأوراق الممكنة في المياه الدافئة في الشرق المتوسط، وخرجت من أفريقيا بخُفي حنين، والأيام المقبلة ستكشف أن الصرح الأوروبي سيسقط ويتهاوى بطريقة سريعة، والتاريخ سيسجل أن ترامب كان المسؤول عن تفكك الاتحاد الأوروبي وانهياره، وسيكون هذا الاتحاد أشبة بجامعة الدول العربية لناحية عقد الاجتماعات وتقديم بيانات الاستنكار".أما عن الحرب التجارية بين الصين وأمريكا، فقد رأى جليدي أن "هذه الحرب حاصلة فعلا ولكن كل هذه الحروب قابلة للتفاوض لأن ترامب لن يكون بهذا الغباء ويُصعد أمام جميع الجبهات المفتوحة، ففي اللحظة الصفر، سيذهب ترامب إلى التفاوض مع الصين، لأنه يدرك جيداً أنه لا يمتلك كل الأدوات للضغط على الصين".
https://sarabic.ae/20250202/بوتين-ترامب-سيستعيد-النظام-عاجلا-عبر-شخصيته-والنخب-الأوروبية-سترضخ-أمامه-وتهز-ذيولها-1097400335.html
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خبير: ترامب لن يقارع بوتين والمطالب الروسية ستكون حاضرة بسقف عال على طاولة المفاوضات

15:43 GMT 05.02.2025
© Sputnik . Michael Klimentyev / الانتقال إلى بنك الصورمباحثات الرئيسين بوتين وترامب في هامبورغ
مباحثات الرئيسين بوتين وترامب في هامبورغ - سبوتنيك عربي, 1920, 05.02.2025
© Sputnik . Michael Klimentyev
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أكد الباحث السياسي المتخصص في الشأن الأوروبي، نزار جليدي، أن "الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سيذهب للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مباشرة، ولكنه لن يفتح أي قناة تواصل مع فلاديمير زيلينسكي، لأن ترامب يعتبره مهرجاً وفاقداً للصلاحية".
وفي حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، شدد جليدي أن "ترامب سيعترف بالواقع الميداني الحاصل على الأرض بشأن الحرب الأوكرانية، ولن يُقارع الرئيس بوتين، ويستعدي روسيا، وسيذهب إلى المفاوضات، والمطالب الروسية ستكون حاضرة بسقف عالٍ على هذه الطاولة".

وأضاف: "لن يكون للدول الأوروبية أي كلمة على طاولة المفاوضات، لأنهم لا يملكون أي فعل حقيقي الآن، فالاتحاد الأوروبي بلا اقتصاد حرب، وبلا قرار سياسي، وبلا مال وطاقة، إضافة إلى أن أوروبا ليس لديها حاضنة شعبية قوية للحرب الأوكرانية".

والدليل، بحسب ضيف "سبوتنيك"، أن "الأعلام الفلسطينية موجودة وبشكل كبير في الشوارع الأوروبية وفي الأعمال الفنية والندوات، في المقابل اختفى العلم الأوكراني، الذي كان قد ضجت به قاعات الإعلام ومحطات التلفزة في أوروبا".
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وتابع جليدي: "أوروبا حكمت على نفسها بأن تكون في مأزق كبير، إضافة إلى أنها قد خسرت كل الأوراق الممكنة في المياه الدافئة في الشرق المتوسط، وخرجت من أفريقيا بخُفي حنين، والأيام المقبلة ستكشف أن الصرح الأوروبي سيسقط ويتهاوى بطريقة سريعة، والتاريخ سيسجل أن ترامب كان المسؤول عن تفكك الاتحاد الأوروبي وانهياره، وسيكون هذا الاتحاد أشبة بجامعة الدول العربية لناحية عقد الاجتماعات وتقديم بيانات الاستنكار".

‏وعن إمكانية عقد صفقات مع ترامب، أشار جليدي إلى أن "السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي تعتمد على مبدأ الإيحاء، وجميع هذه الدول الأوروبية تهرول اليوم للحصول على موعد مع ترامب، وعقد صفقة معه وهذا ما تريده الإدراة الأميركية اليوم".

أما عن الحرب التجارية بين الصين وأمريكا، فقد رأى جليدي أن "هذه الحرب حاصلة فعلا ولكن كل هذه الحروب قابلة للتفاوض لأن ترامب لن يكون بهذا الغباء ويُصعد أمام جميع الجبهات المفتوحة، ففي اللحظة الصفر، سيذهب ترامب إلى التفاوض مع الصين، لأنه يدرك جيداً أنه لا يمتلك كل الأدوات للضغط على الصين".
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