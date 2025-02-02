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القوات الروسية تستهدف مطارات عسكرية أوكرانية ومرافق تخزين الوقود
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بوتين: ترامب سيستعيد النظام عاجلا عبر شخصيته والنخب الأوروبية سترضخ أمامه و"تهز ذيولها"
بوتين: ترامب سيستعيد النظام عاجلا عبر شخصيته والنخب الأوروبية سترضخ أمامه و"تهز ذيولها"
سبوتنيك عربي
صرّح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، أن نظيره الأمريكي دونالد ترامب، سيُعيد إرساء النظام بسرعة إلى حد ما عبر شخصيته، وأن النخب الأوروبية سترضخ أمام... 02.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-02T10:39+0000
2025-02-02T10:39+0000
فلاديمير بوتين
دونالد ترامب
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار الاتحاد الأوروبي
العالم
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وقال بوتين في لقاء مع الصحفي بافيل زاروبين، في برنامج "موسكو. الكرملين. بوتين"، على قناة "روسيا 1"، متحدثا عن العلاقات بين النخب السياسية الأوروبية وترامب: "أؤكد لكم ترامب، بشخصيته، بإصراره، سيعيد النظام هناك بسرعة كبيرة، وسترون أنتهم جميعا سيقفون جميعًا عند أقدام السيد ويهزون ذيولهم بلطف، سترون ذلك يحدث عاجلا".كما كشف بوتين، أن النخب السياسية الأوروبية تدخلت في العملية الانتخابية في الولايات المتحدة، وجابهوا دونالد ترامب، وبعد فوزه في الانتخابات الرئاسية أصابتهم الحيرة.وبيّن بوتين، أن النخب الأوروبية أحبت الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن أكثر، فالزعيم الأمريكي الجديد دونالد ترامب لديه أفكار مختلفة حول ما هو جيد وما هو سيئ.وأوضح بوتين: "بعد ذلك (فوز ترامب)، لقد أحبوا (النخب الأوروبية)، بايدن كعقلية أكثر...، لكن ترامب لديه أفكار مختلفة حول ما هو جيد وما هو سيئ، بما في ذلك السياسة، والجندرية، وفي بعض القضايا الأخرى".نتنياهو قبل مغادرته إلى أمريكا للقاء ترامب: اجتماعنا قد يعيد رسم الشرق الأوسطبعد لقائه بترامب.. زيلينسكي: يجب على أوكرانيا أن تنتقل إلى المحادثات مع روسيا
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فلاديمير بوتين, دونالد ترامب, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار الاتحاد الأوروبي, العالم
فلاديمير بوتين, دونالد ترامب, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار الاتحاد الأوروبي, العالم

بوتين: ترامب سيستعيد النظام عاجلا عبر شخصيته والنخب الأوروبية سترضخ أمامه و"تهز ذيولها"

10:39 GMT 02.02.2025
© Sputnik . POOL / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 02.02.2025
© Sputnik . POOL
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صرّح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، أن نظيره الأمريكي دونالد ترامب، سيُعيد إرساء النظام بسرعة إلى حد ما عبر شخصيته، وأن النخب الأوروبية سترضخ أمام أوامره.
وقال بوتين في لقاء مع الصحفي بافيل زاروبين، في برنامج "موسكو. الكرملين. بوتين"، على قناة "روسيا 1"، متحدثا عن العلاقات بين النخب السياسية الأوروبية وترامب: "أؤكد لكم ترامب، بشخصيته، بإصراره، سيعيد النظام هناك بسرعة كبيرة، وسترون أنتهم جميعا سيقفون جميعًا عند أقدام السيد ويهزون ذيولهم بلطف، سترون ذلك يحدث عاجلا".

وأشار بوتين إلى أن النخب الأوروبية كانت سعيدة بتنفيذ أي أمر من قبل واشنطن في عهد جو بايدن.

الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يتصافحان في متحف إسرائيل في القدس، 23 مايو/ أيار 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.02.2025
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09:16 GMT
كما كشف بوتين، أن النخب السياسية الأوروبية تدخلت في العملية الانتخابية في الولايات المتحدة، وجابهوا دونالد ترامب، وبعد فوزه في الانتخابات الرئاسية أصابتهم الحيرة.

وتابع: "كل ما في الأمر أنهم (النخب الأوروبية) لا يحبون ترامب، لقد حاربوه بقوة، لقد تدخلوا بالفعل في الحياة السياسية، وفي العملية الانتخابية في الولايات المتحدة، ثم ارتبكوا عندما فاز ترامب فجأة".

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10:39 GMT
وبيّن بوتين، أن النخب الأوروبية أحبت الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن أكثر، فالزعيم الأمريكي الجديد دونالد ترامب لديه أفكار مختلفة حول ما هو جيد وما هو سيئ.
وأوضح بوتين: "بعد ذلك (فوز ترامب)، لقد أحبوا (النخب الأوروبية)، بايدن كعقلية أكثر...، لكن ترامب لديه أفكار مختلفة حول ما هو جيد وما هو سيئ، بما في ذلك السياسة، والجندرية، وفي بعض القضايا الأخرى".
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