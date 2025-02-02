https://sarabic.ae/20250202/بوتين-ترامب-سيستعيد-النظام-عاجلا-عبر-شخصيته-والنخب-الأوروبية-سترضخ-أمامه-وتهز-ذيولها-1097400335.html
بوتين: ترامب سيستعيد النظام عاجلا عبر شخصيته والنخب الأوروبية سترضخ أمامه و"تهز ذيولها"
بوتين: ترامب سيستعيد النظام عاجلا عبر شخصيته والنخب الأوروبية سترضخ أمامه و"تهز ذيولها"
سبوتنيك عربي
صرّح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، أن نظيره الأمريكي دونالد ترامب، سيُعيد إرساء النظام بسرعة إلى حد ما عبر شخصيته، وأن النخب الأوروبية سترضخ أمام... 02.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-02T10:39+0000
2025-02-02T10:39+0000
2025-02-02T10:39+0000
فلاديمير بوتين
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وقال بوتين في لقاء مع الصحفي بافيل زاروبين، في برنامج "موسكو. الكرملين. بوتين"، على قناة "روسيا 1"، متحدثا عن العلاقات بين النخب السياسية الأوروبية وترامب: "أؤكد لكم ترامب، بشخصيته، بإصراره، سيعيد النظام هناك بسرعة كبيرة، وسترون أنتهم جميعا سيقفون جميعًا عند أقدام السيد ويهزون ذيولهم بلطف، سترون ذلك يحدث عاجلا".كما كشف بوتين، أن النخب السياسية الأوروبية تدخلت في العملية الانتخابية في الولايات المتحدة، وجابهوا دونالد ترامب، وبعد فوزه في الانتخابات الرئاسية أصابتهم الحيرة.وبيّن بوتين، أن النخب الأوروبية أحبت الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن أكثر، فالزعيم الأمريكي الجديد دونالد ترامب لديه أفكار مختلفة حول ما هو جيد وما هو سيئ.وأوضح بوتين: "بعد ذلك (فوز ترامب)، لقد أحبوا (النخب الأوروبية)، بايدن كعقلية أكثر...، لكن ترامب لديه أفكار مختلفة حول ما هو جيد وما هو سيئ، بما في ذلك السياسة، والجندرية، وفي بعض القضايا الأخرى".نتنياهو قبل مغادرته إلى أمريكا للقاء ترامب: اجتماعنا قد يعيد رسم الشرق الأوسطبعد لقائه بترامب.. زيلينسكي: يجب على أوكرانيا أن تنتقل إلى المحادثات مع روسيا
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فلاديمير بوتين, دونالد ترامب, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار الاتحاد الأوروبي, العالم
فلاديمير بوتين, دونالد ترامب, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار الاتحاد الأوروبي, العالم
بوتين: ترامب سيستعيد النظام عاجلا عبر شخصيته والنخب الأوروبية سترضخ أمامه و"تهز ذيولها"
صرّح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، أن نظيره الأمريكي دونالد ترامب، سيُعيد إرساء النظام بسرعة إلى حد ما عبر شخصيته، وأن النخب الأوروبية سترضخ أمام أوامره.
وقال بوتين في لقاء مع الصحفي بافيل زاروبين، في برنامج "موسكو. الكرملين. بوتين"، على قناة "روسيا 1"، متحدثا عن العلاقات بين النخب السياسية الأوروبية وترامب: "أؤكد لكم ترامب، بشخصيته، بإصراره، سيعيد النظام هناك بسرعة كبيرة، وسترون أنتهم جميعا سيقفون جميعًا عند أقدام السيد ويهزون ذيولهم بلطف، سترون ذلك يحدث عاجلا".
وأشار بوتين إلى أن النخب الأوروبية كانت سعيدة بتنفيذ أي أمر من قبل واشنطن في عهد جو بايدن.
كما كشف بوتين، أن النخب السياسية الأوروبية تدخلت في العملية الانتخابية في الولايات المتحدة، وجابهوا دونالد ترامب، وبعد فوزه في الانتخابات الرئاسية أصابتهم الحيرة.
وتابع: "كل ما في الأمر أنهم (النخب الأوروبية) لا يحبون ترامب، لقد حاربوه بقوة، لقد تدخلوا بالفعل في الحياة السياسية، وفي العملية الانتخابية في الولايات المتحدة، ثم ارتبكوا عندما فاز ترامب فجأة".
وبيّن بوتين، أن النخب الأوروبية أحبت الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن أكثر، فالزعيم الأمريكي الجديد دونالد ترامب لديه أفكار مختلفة حول ما هو جيد وما هو سيئ.
وأوضح بوتين: "بعد ذلك (فوز ترامب)، لقد أحبوا (النخب الأوروبية)، بايدن كعقلية أكثر...، لكن ترامب لديه أفكار مختلفة حول ما هو جيد وما هو سيئ، بما في ذلك السياسة، والجندرية، وفي بعض القضايا الأخرى".