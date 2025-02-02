https://sarabic.ae/20250202/بعد-لقائه-ترامب-زيلينسكي-يقول-إن-أوكرانيا-يجب-أن-تنتقل-إلى-المحادثات-مع-روسيا--1097391512.html
بعد لقائه ترامب.. زيلينسكي يقول إن أوكرانيا يجب أن تنتقل إلى المحادثات مع روسيا
بعد لقائه ترامب.. زيلينسكي يقول إن أوكرانيا يجب أن تنتقل إلى المحادثات مع روسيا
سبوتنيك عربي
قال فلاديمير زيلينسكي، إنه بعد لقائه بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يجب على كييف أن تنتقل إلى المحادثات مع روسيا لإنهاء الصراع. 02.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-02T00:36+0000
2025-02-02T00:36+0000
2025-02-02T00:36+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
فلاديمير زيلينسكي
ترامب
روسيا
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وقال زيلينسكي في مقابلة مع وكالة أسوشيتد برس: "[بعد التحدث مع ترامب] يجب أن ننتقل إلى نوع من أشكال المحادثة مع الروس".وأضاف "أود أن أرى الولايات المتحدة الأمريكية وأوكرانيا والروس على طاولة المفاوضات". "ولأكون صادقًا، يجب أن يكون صوت الاتحاد الأوروبي موجودًا أيضًا".وتابع، أن كييف كانت على اتصال بإدارة ترامب، لكن المناقشات كانت لا تزال عامة بطبيعتها.ويعتقد زيلينسكي أن اجتماعات شخصية بين ممثلي كييف والولايات المتحدة ستتم قريبًا لتطوير اتفاقيات أكثر تفصيلاً.وقال في الوقت نفسه، إن زيارة المبعوث الأمريكي الخاص إلى أوكرانيا كيث كيلوج تأجلت "لأسباب قانونية".
https://sarabic.ae/20250124/ترامب-حل-الصراع-في-أوكرانيا-لم-يحدث-لأن-زيلينسكي-أراد-القتال-فيديو-1097095222.html
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rossiya Segodnya“
فلاديمير زيلينسكي, ترامب, روسيا
فلاديمير زيلينسكي, ترامب, روسيا
بعد لقائه ترامب.. زيلينسكي يقول إن أوكرانيا يجب أن تنتقل إلى المحادثات مع روسيا
قال فلاديمير زيلينسكي، إنه بعد لقائه بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يجب على كييف أن تنتقل إلى المحادثات مع روسيا لإنهاء الصراع.
وقال زيلينسكي في مقابلة مع وكالة أسوشيتد برس: "[بعد التحدث مع ترامب] يجب أن ننتقل إلى نوع من أشكال المحادثة مع الروس
".
وأضاف "أود أن أرى الولايات المتحدة الأمريكية وأوكرانيا والروس على طاولة المفاوضات". "ولأكون صادقًا، يجب أن يكون صوت الاتحاد الأوروبي موجودًا أيضًا".
وتابع، أن كييف كانت على اتصال بإدارة ترامب، لكن المناقشات كانت لا تزال عامة بطبيعتها.
ويعتقد زيلينسكي أن اجتماعات شخصية بين ممثلي كييف والولايات المتحدة ستتم قريبًا لتطوير اتفاقيات أكثر تفصيلاً.
وقال في الوقت نفسه، إن زيارة المبعوث الأمريكي الخاص إلى أوكرانيا كيث كيلوج تأجلت "لأسباب قانونية".