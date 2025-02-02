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29 د
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Боевая подготовка штурмовых подразделений на полигоне в Краснодарском крае - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250202/بعد-لقائه-ترامب-زيلينسكي-يقول-إن-أوكرانيا-يجب-أن-تنتقل-إلى-المحادثات-مع-روسيا--1097391512.html
بعد لقائه ترامب.. زيلينسكي يقول إن أوكرانيا يجب أن تنتقل إلى المحادثات مع روسيا
بعد لقائه ترامب.. زيلينسكي يقول إن أوكرانيا يجب أن تنتقل إلى المحادثات مع روسيا
سبوتنيك عربي
قال فلاديمير زيلينسكي، إنه بعد لقائه بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يجب على كييف أن تنتقل إلى المحادثات مع روسيا لإنهاء الصراع. 02.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-02T00:36+0000
2025-02-02T00:36+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
فلاديمير زيلينسكي
ترامب
روسيا
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وقال زيلينسكي في مقابلة مع وكالة أسوشيتد برس: "[بعد التحدث مع ترامب] يجب أن ننتقل إلى نوع من أشكال المحادثة مع الروس".وأضاف "أود أن أرى الولايات المتحدة الأمريكية وأوكرانيا والروس على طاولة المفاوضات". "ولأكون صادقًا، يجب أن يكون صوت الاتحاد الأوروبي موجودًا أيضًا".وتابع، أن كييف كانت على اتصال بإدارة ترامب، لكن المناقشات كانت لا تزال عامة بطبيعتها.ويعتقد زيلينسكي أن اجتماعات شخصية بين ممثلي كييف والولايات المتحدة ستتم قريبًا لتطوير اتفاقيات أكثر تفصيلاً.وقال في الوقت نفسه، إن زيارة المبعوث الأمريكي الخاص إلى أوكرانيا كيث كيلوج تأجلت "لأسباب قانونية".
https://sarabic.ae/20250124/ترامب-حل-الصراع-في-أوكرانيا-لم-يحدث-لأن-زيلينسكي-أراد-القتال-فيديو-1097095222.html
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فلاديمير زيلينسكي, ترامب, روسيا
فلاديمير زيلينسكي, ترامب, روسيا

بعد لقائه ترامب.. زيلينسكي يقول إن أوكرانيا يجب أن تنتقل إلى المحادثات مع روسيا

00:36 GMT 02.02.2025
© AP Photo / Czarek Sokolowskiفلاديمير زيلينسكي
فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 02.02.2025
© AP Photo / Czarek Sokolowski
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قال فلاديمير زيلينسكي، إنه بعد لقائه بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يجب على كييف أن تنتقل إلى المحادثات مع روسيا لإنهاء الصراع.
وقال زيلينسكي في مقابلة مع وكالة أسوشيتد برس: "[بعد التحدث مع ترامب] يجب أن ننتقل إلى نوع من أشكال المحادثة مع الروس".
وأضاف "أود أن أرى الولايات المتحدة الأمريكية وأوكرانيا والروس على طاولة المفاوضات". "ولأكون صادقًا، يجب أن يكون صوت الاتحاد الأوروبي موجودًا أيضًا".
وتابع، أن كييف كانت على اتصال بإدارة ترامب، لكن المناقشات كانت لا تزال عامة بطبيعتها.
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 24.01.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
ترامب: حل الصراع في أوكرانيا لم يحدث لأن زيلينسكي أراد القتال... فيديو
24 يناير, 04:46 GMT
ويعتقد زيلينسكي أن اجتماعات شخصية بين ممثلي كييف والولايات المتحدة ستتم قريبًا لتطوير اتفاقيات أكثر تفصيلاً.
وقال في الوقت نفسه، إن زيارة المبعوث الأمريكي الخاص إلى أوكرانيا كيث كيلوج تأجلت "لأسباب قانونية".
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