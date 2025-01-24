https://sarabic.ae/20250124/ترامب-حل-الصراع-في-أوكرانيا-لم-يحدث-لأن-زيلينسكي-أراد-القتال-فيديو-1097095222.html
ترامب: حل الصراع في أوكرانيا لم يحدث لأن زيلينسكي أراد القتال... فيديو
ترامب: حل الصراع في أوكرانيا لم يحدث لأن زيلينسكي أراد القتال... فيديو
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، أن عدم التوصل لاتفاق لتسوية النزاع في أوكرانيا، يعود لرغبة فلاديمير زيلينسكي، باستمرار القتال. 24.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-24T04:46+0000
2025-01-24T04:46+0000
2025-01-24T05:04+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
ترامب
أخبار أوكرانيا
زيلينسكي
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واشنطن - سبوتنيك. وقال ترامب، مقلداً أسلوب زيلينسكي الغريب في الحديث، في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز"، ردًا على احتمالات حل الصراع الأوكراني:وأضاف الرئيس الأمريكي: "زيلينسكي ليس ملاكاً، وكان ينبغي عليه ألا يسمح بحدوث هذه الحرب".وأمس الخميس، قال الرئيس الأمريكي إنه يرغب في لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قريبا.وفي وقت سابق، كتب ترامب عبر حسابه على منصة "تروث سوشيال": "لا أريد إلحاق الضرر بروسيا. أحب الشعب الروسي ولطالما كانت علاقتي مع الرئيس الروسي، جيدة للغاية".وتابع ترامب: "لا ينبغي لنا أن ننسى أبدا أن روسيا ساعدتنا في الفوز بالحرب العالمية الثانية، سأقدم لروسيا، وللرئيس فلاديمير بوتين، خدمة كبيرة للغاية، أوقفوا هذا الأمر الآن، فالأمر لن يزداد إلا سوءًا".ومن جانبه، صرّح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا منفتحة على الحوار مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن الصراع الأوكراني، وقال إن الأمر الأكثر أهمية هو القضاء على الأسباب الجذرية للأزمة.
https://sarabic.ae/20250123/ترامب-أرغب-بلقاء-الرئيس-الروسي-فلاديمير-بوتين-قريبا-1097084135.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
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العالم, ترامب, أخبار أوكرانيا, زيلينسكي
العالم, ترامب, أخبار أوكرانيا, زيلينسكي
ترامب: حل الصراع في أوكرانيا لم يحدث لأن زيلينسكي أراد القتال... فيديو
04:46 GMT 24.01.2025 (تم التحديث: 05:04 GMT 24.01.2025)
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، أن عدم التوصل لاتفاق لتسوية النزاع في أوكرانيا، يعود لرغبة فلاديمير زيلينسكي، باستمرار القتال.
واشنطن - سبوتنيك. وقال ترامب، مقلداً أسلوب زيلينسكي الغريب في الحديث، في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز"، ردًا على احتمالات حل الصراع الأوكراني:
قرر زيلينسكي، قائلاً: أريد أن أقاتل.. روسيا تمتلك 30,000 دبابة.. زيلينسكي لم يكن يملك عملياً أي شيء. لا يمكنك أن تحارب ذلك.
وأضاف الرئيس الأمريكي: "زيلينسكي ليس ملاكاً، وكان ينبغي عليه ألا يسمح بحدوث هذه الحرب".
وأكد ترامب أن الصراع الأوكراني يجب أن يُحل في نهاية المطاف.
وأمس الخميس، قال الرئيس الأمريكي إنه يرغب في لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قريبا.
وفي وقت سابق، كتب ترامب عبر حسابه على منصة "تروث سوشيال": "لا أريد إلحاق الضرر بروسيا. أحب الشعب الروسي ولطالما كانت علاقتي مع الرئيس الروسي
، جيدة للغاية".
وتابع ترامب: "لا ينبغي لنا أن ننسى أبدا أن روسيا ساعدتنا في الفوز بالحرب العالمية الثانية، سأقدم لروسيا، وللرئيس فلاديمير بوتين، خدمة كبيرة للغاية، أوقفوا هذا الأمر الآن، فالأمر لن يزداد إلا سوءًا".
ومن جانبه، صرّح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا منفتحة على الحوار
مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن الصراع الأوكراني، وقال إن الأمر الأكثر أهمية هو القضاء على الأسباب الجذرية للأزمة.