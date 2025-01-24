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Боевая подготовка штурмовых подразделений на полигоне в Краснодарском крае - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250124/ترامب-حل-الصراع-في-أوكرانيا-لم-يحدث-لأن-زيلينسكي-أراد-القتال-فيديو-1097095222.html
ترامب: حل الصراع في أوكرانيا لم يحدث لأن زيلينسكي أراد القتال... فيديو
ترامب: حل الصراع في أوكرانيا لم يحدث لأن زيلينسكي أراد القتال... فيديو
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، أن عدم التوصل لاتفاق لتسوية النزاع في أوكرانيا، يعود لرغبة فلاديمير زيلينسكي، باستمرار القتال. 24.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-24T04:46+0000
2025-01-24T05:04+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
ترامب
أخبار أوكرانيا
زيلينسكي
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واشنطن - سبوتنيك. وقال ترامب، مقلداً أسلوب زيلينسكي الغريب في الحديث، في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز"، ردًا على احتمالات حل الصراع الأوكراني:وأضاف الرئيس الأمريكي: "زيلينسكي ليس ملاكاً، وكان ينبغي عليه ألا يسمح بحدوث هذه الحرب".وأمس الخميس، قال الرئيس الأمريكي إنه يرغب في لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قريبا.وفي وقت سابق، كتب ترامب عبر حسابه على منصة "تروث سوشيال": "لا أريد إلحاق الضرر بروسيا. أحب الشعب الروسي ولطالما كانت علاقتي مع الرئيس الروسي، جيدة للغاية".وتابع ترامب: "لا ينبغي لنا أن ننسى أبدا أن روسيا ساعدتنا في الفوز بالحرب العالمية الثانية، سأقدم لروسيا، وللرئيس فلاديمير بوتين، خدمة كبيرة للغاية، أوقفوا هذا الأمر الآن، فالأمر لن يزداد إلا سوءًا".ومن جانبه، صرّح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا منفتحة على الحوار مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن الصراع الأوكراني، وقال إن الأمر الأكثر أهمية هو القضاء على الأسباب الجذرية للأزمة.
https://sarabic.ae/20250123/ترامب-أرغب-بلقاء-الرئيس-الروسي-فلاديمير-بوتين-قريبا-1097084135.html
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العالم, ترامب, أخبار أوكرانيا, زيلينسكي
العالم, ترامب, أخبار أوكرانيا, زيلينسكي

ترامب: حل الصراع في أوكرانيا لم يحدث لأن زيلينسكي أراد القتال... فيديو

04:46 GMT 24.01.2025 (تم التحديث: 05:04 GMT 24.01.2025)
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinsonالرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 24.01.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
تابعنا عبر
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، أن عدم التوصل لاتفاق لتسوية النزاع في أوكرانيا، يعود لرغبة فلاديمير زيلينسكي، باستمرار القتال.
واشنطن - سبوتنيك. وقال ترامب، مقلداً أسلوب زيلينسكي الغريب في الحديث، في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز"، ردًا على احتمالات حل الصراع الأوكراني:

قرر زيلينسكي، قائلاً: أريد أن أقاتل.. روسيا تمتلك 30,000 دبابة.. زيلينسكي لم يكن يملك عملياً أي شيء. لا يمكنك أن تحارب ذلك.

وأضاف الرئيس الأمريكي: "زيلينسكي ليس ملاكاً، وكان ينبغي عليه ألا يسمح بحدوث هذه الحرب".

وأكد ترامب أن الصراع الأوكراني يجب أن يُحل في نهاية المطاف.

وأمس الخميس، قال الرئيس الأمريكي إنه يرغب في لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قريبا.
وفي وقت سابق، كتب ترامب عبر حسابه على منصة "تروث سوشيال": "لا أريد إلحاق الضرر بروسيا. أحب الشعب الروسي ولطالما كانت علاقتي مع الرئيس الروسي، جيدة للغاية".
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 23.01.2025
ترامب: أرغب بلقاء بوتين قريبا
أمس, 16:56 GMT
وتابع ترامب: "لا ينبغي لنا أن ننسى أبدا أن روسيا ساعدتنا في الفوز بالحرب العالمية الثانية، سأقدم لروسيا، وللرئيس فلاديمير بوتين، خدمة كبيرة للغاية، أوقفوا هذا الأمر الآن، فالأمر لن يزداد إلا سوءًا".
ومن جانبه، صرّح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا منفتحة على الحوار مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن الصراع الأوكراني، وقال إن الأمر الأكثر أهمية هو القضاء على الأسباب الجذرية للأزمة.
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Подрыв боеприпаса во время проведения работ по гуманитарному разминированию в Луганской Народной Республике - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة03:58 GMT
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