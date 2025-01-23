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ترامب: الإدارة الأميركية ستجري أكبر تخفيضات ضريبية في تاريخ الولايات المتحدة
ترامب: الإدارة الأميركية ستجري أكبر تخفيضات ضريبية في تاريخ الولايات المتحدة
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أنه سيجري أكبر تخفيضات ضريبية في تاريخ الولايات المتحدة، لافتًا إلى أن إدارة الرئيس السابق جو بايدن، تسببت في "فوضى... 23.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-23T16:59+0000
2025-01-23T16:59+0000
2025-01-23T17:15+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
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وقال ترامب، في كلمة خلال منتدى "دافوس"، اليوم الخميس: "سنجري أكبر تخفيضات ضريبية في تاريخ الولايات المتحدة".وأضاف: أن "إدارة بايدن خلقت فوضى اقتصادية وفقدت السيطرة تماما على ما يحدث في البلاد خاصة فيما يتعلق بالتضخم".وأكد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أنه بصدد دعوة السعودية إلى ضخ استثمارات في الولايات المتحدة بقيمة تصل إلى تريليون دولار.وقال ترامب في كلمة بمنتدى دافوس اليوم الخميس: إنه "تم الإعلان اليوم من خلال الصحف أن السعودية ستستثمر على الأقل 600 مليار دولار في الولايات المتحدة، لكنني سأدعو ولي العهد أن يصل الرقم إلى 1 تريليون دولار".
https://sarabic.ae/20250123/ترامب-يزعم-أنه-سيطلب-من-دول-الناتو-زيادة-الإنفاق-الدفاعي-1097083920.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
ترامب: الإدارة الأميركية ستجري أكبر تخفيضات ضريبية في تاريخ الولايات المتحدة
16:59 GMT 23.01.2025 (تم التحديث: 17:15 GMT 23.01.2025)
أكد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أنه سيجري أكبر تخفيضات ضريبية في تاريخ الولايات المتحدة، لافتًا إلى أن إدارة الرئيس السابق جو بايدن، تسببت في "فوضى اقتصادية".
وقال ترامب، في كلمة خلال منتدى "دافوس"، اليوم الخميس: "سنجري أكبر تخفيضات ضريبية في تاريخ الولايات المتحدة".
وأضاف: أن "إدارة بايدن خلقت فوضى اقتصادية وفقدت السيطرة تماما على ما يحدث في البلاد خاصة فيما يتعلق بالتضخم".
وأكد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أنه بصدد دعوة السعودية إلى ضخ استثمارات في الولايات المتحدة بقيمة تصل إلى تريليون دولار.
وقال ترامب في كلمة بمنتدى دافوس اليوم الخميس: إنه "تم الإعلان اليوم من خلال الصحف أن السعودية ستستثمر على الأقل 600 مليار دولار في الولايات المتحدة، لكنني سأدعو ولي العهد أن يصل الرقم إلى 1 تريليون دولار".