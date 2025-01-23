https://sarabic.ae/20250123/ترامب-يزعم-أنه-سيطلب-من-دول-الناتو-زيادة-الإنفاق-الدفاعي-1097083920.html
ترامب يزعم أنه سيطلب من دول "الناتو" زيادة الإنفاق الدفاعي
ترامب يزعم أنه سيطلب من دول "الناتو" زيادة الإنفاق الدفاعي
سبوتنيك عربي
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يعتزم مطالبة جميع دول الناتو بزيادة الإنفاق الدفاعي إلى 5٪ من ناتجها المحلي الإجمالي. 23.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-23T16:59+0000
2025-01-23T16:59+0000
2025-01-23T16:59+0000
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وقال ترامب، متحدثا افتراضيا في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس: "سأطلب من جميع دول الناتو زيادة الإنفاق الدفاعي إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي، كما كان ينبغي عليهم أن يفعلوا منذ وقت طويل".وأضاف الرئيس الأمريكي: "لم يفعلوا ذلك قبلي، لقد أصررت، ودفعوا، لأن الولايات المتحدة لعبت في ذلك الوقت دورًا حاسمًا حقًا، لكن ذلك كان غير عادل لبلدنا".وأعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، مارك روته، اليوم الخميس، أن دافعي الضرائب الأوروبيين قد يضطرون إلى دفع ثمن الإمدادات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا، إذا وافقت الإدارة الأمريكية الجديدة بقيادة الرئيس دونالد ترامب على توفيرها. وتابع: "لكن يمكنني أن أقول للأوروبيين، إذا كانت إدارة ترامب الجديدة هذه مستعدة لمواصلة إمداد أوكرانيا من قاعدتها الصناعية الدفاعية، فإن الفاتورة سيتم دفعها من قبل الأوروبيين".
https://sarabic.ae/20250123/خبير-غربي-يكشف-ما-ينتظر-أوكرانيا-خلال-أول-100-يوم-لترامب-في-البيت-الأبيض-1097082578.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
ترامب يزعم أنه سيطلب من دول "الناتو" زيادة الإنفاق الدفاعي
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يعتزم مطالبة جميع دول الناتو بزيادة الإنفاق الدفاعي إلى 5٪ من ناتجها المحلي الإجمالي.
وقال ترامب، متحدثا افتراضيا في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس: "سأطلب من جميع دول الناتو زيادة الإنفاق الدفاعي إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي، كما كان ينبغي عليهم أن يفعلوا منذ وقت طويل".
وأشار إلى أن العديد من أعضاء التحالف لم يفوا حتى بالتزام 2٪ من الإنفاق الدفاعي لفترة طويلة، حتى أصر هو نفسه على الامتثال لهذا المؤشر.
وأضاف الرئيس الأمريكي: "لم يفعلوا ذلك قبلي، لقد أصررت، ودفعوا، لأن الولايات المتحدة لعبت في ذلك الوقت دورًا حاسمًا حقًا، لكن ذلك كان غير عادل لبلدنا".
وأعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، مارك روته، اليوم الخميس، أن دافعي الضرائب الأوروبيين قد يضطرون إلى دفع ثمن الإمدادات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا، إذا وافقت الإدارة الأمريكية الجديدة بقيادة الرئيس دونالد ترامب على توفيرها.
وقال روته، خلال مشاركته في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس: "فيما يتعلق بأوكرانيا، نحتاج أيضاً إلى أن تظل الولايات المتحدة منخرطة وأن تفعل ما بوسعها قدر الإمكان لجعل أوكرانيا في موقع قوة في حال إطلاق محادثات السلام".
وتابع: "لكن يمكنني أن أقول للأوروبيين، إذا كانت إدارة ترامب الجديدة هذه مستعدة لمواصلة إمداد أوكرانيا من قاعدتها الصناعية الدفاعية، فإن الفاتورة سيتم دفعها من قبل الأوروبيين".