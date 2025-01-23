https://sarabic.ae/20250123/ترامب-يزعم-أنه-سيطلب-من-دول-الناتو-زيادة-الإنفاق-الدفاعي-1097083920.html

ترامب يزعم أنه سيطلب من دول "الناتو" زيادة الإنفاق الدفاعي

ترامب يزعم أنه سيطلب من دول "الناتو" زيادة الإنفاق الدفاعي

سبوتنيك عربي

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يعتزم مطالبة جميع دول الناتو بزيادة الإنفاق الدفاعي إلى 5٪ من ناتجها المحلي الإجمالي. 23.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-23T16:59+0000

2025-01-23T16:59+0000

2025-01-23T16:59+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

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وقال ترامب، متحدثا افتراضيا في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس: "سأطلب من جميع دول الناتو زيادة الإنفاق الدفاعي إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي، كما كان ينبغي عليهم أن يفعلوا منذ وقت طويل".وأضاف الرئيس الأمريكي: "لم يفعلوا ذلك قبلي، لقد أصررت، ودفعوا، لأن الولايات المتحدة لعبت في ذلك الوقت دورًا حاسمًا حقًا، لكن ذلك كان غير عادل لبلدنا".وأعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، مارك روته، اليوم الخميس، أن دافعي الضرائب الأوروبيين قد يضطرون إلى دفع ثمن الإمدادات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا، إذا وافقت الإدارة الأمريكية الجديدة بقيادة الرئيس دونالد ترامب على توفيرها. وتابع: "لكن يمكنني أن أقول للأوروبيين، إذا كانت إدارة ترامب الجديدة هذه مستعدة لمواصلة إمداد أوكرانيا من قاعدتها الصناعية الدفاعية، فإن الفاتورة سيتم دفعها من قبل الأوروبيين".

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