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ترامب: أرغب بلقاء بوتين قريبا
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Боевая подготовка штурмовых подразделений на полигоне в Краснодарском крае - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250123/خبير-غربي-يكشف-ما-ينتظر-أوكرانيا-خلال-أول-100-يوم-لترامب-في-البيت-الأبيض-1097082578.html
خبير غربي يكشف ما ينتظر أوكرانيا خلال أول 100 يوم لترامب في البيت الأبيض
خبير غربي يكشف ما ينتظر أوكرانيا خلال أول 100 يوم لترامب في البيت الأبيض
سبوتنيك عربي
ذكر توماس مالينين، الأستاذ بجامعة هلسنكي، إنه خلال الأشهر الثلاثة الأولى من رئاسة دونالد ترامب، يمكننا أن نتوقع تصعيدًا في أوكرانيا. 23.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-23T16:13+0000
2025-01-23T16:13+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأضاف مالينين في مقال لموقع "جي إن إس إيكونوميكس"، أنه "نحن نحذر من تصعيد عميق يمكن أن يحدث في أوكرانيا خلال الأيام المائة الأولى من ولاية دونالد ترامب الثانية، واختار ترامب طريق الترهيب لكييف من أجل خلق بيئة أكثر ملاءمة للمفاوضات".وأضاف مالينين أن "القوة العسكرية الأمريكية أصبحت هشة. لقد هزمت روسيا بشكل فعال جيشين مجهزين ومدربين من قبل الناتو في أوكرانيا". وفي وقت سابق من يوم أمس الأربعاء، قال ترامب إنه لا يريد إيذاء روسيا ودعا إلى إنهاء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، وهدد بفرض عقوبات جديدة ورسوم جمركية على جميع الصادرات الروسية إلى الولايات المتحدة إذا لم تفعل ذلك. كما عبّر ترامب عن أمله في بدء المفاوضات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مؤكدا ثقته بقدرته على تحقيق تسوية شاملة عبر الحوار.
https://sarabic.ae/20250123/الخارجية-الروسية-لا-خطط-حاليا-للقاء-بين-لافروف-ووزير-خارجية-أمريكا-الجديد-1097079825.html
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روسيا
روسيا

خبير غربي يكشف ما ينتظر أوكرانيا خلال أول 100 يوم لترامب في البيت الأبيض

16:13 GMT 23.01.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinsonالرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 23.01.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
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ذكر توماس مالينين، الأستاذ بجامعة هلسنكي، إنه خلال الأشهر الثلاثة الأولى من رئاسة دونالد ترامب، يمكننا أن نتوقع تصعيدًا في أوكرانيا.
وأضاف مالينين في مقال لموقع "جي إن إس إيكونوميكس"، أنه "نحن نحذر من تصعيد عميق يمكن أن يحدث في أوكرانيا خلال الأيام المائة الأولى من ولاية دونالد ترامب الثانية، واختار ترامب طريق الترهيب لكييف من أجل خلق بيئة أكثر ملاءمة للمفاوضات".
ووفقا للخبير، فإن التحدي الجيوسياسي الرئيسي الذي سيتعين على ترامب مواجهته هو الاعتراف بهيكل القوة العالمية المتغير.
وأضاف مالينين أن "القوة العسكرية الأمريكية أصبحت هشة. لقد هزمت روسيا بشكل فعال جيشين مجهزين ومدربين من قبل الناتو في أوكرانيا".
مبنى وزارة الخارجية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 23.01.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الخارجية الروسية: لا خطط حاليا للقاء بين لافروف ووزير خارجية أمريكا الجديد
14:55 GMT
وفي وقت سابق من يوم أمس الأربعاء، قال ترامب إنه لا يريد إيذاء روسيا ودعا إلى إنهاء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، وهدد بفرض عقوبات جديدة ورسوم جمركية على جميع الصادرات الروسية إلى الولايات المتحدة إذا لم تفعل ذلك.

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، أن الرئيس ترامب أوعز إلى مبعوثه الخاص بشأن أوكرانيا، كيث كيلوغ، بتحقيق نهاية للصراع الأوكراني في غضون 100 يوم.

كما عبّر ترامب عن أمله في بدء المفاوضات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مؤكدا ثقته بقدرته على تحقيق تسوية شاملة عبر الحوار.
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Работа реактивных систем залпового огня Град ВС РФ в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:02 GMT
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