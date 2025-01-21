https://sarabic.ae/20250121/خبير-مساع-أمريكية-للتواصل-مع-بوتين-وعلى-واشنطن-التصرف-بجدية-لتحقيق-نتائج-إيجابية-1097006825.html
خبير: مساع أمريكية للتواصل مع بوتين وعلى واشنطن التصرف بجدية لتحقيق نتائج إيجابية
خبير: مساع أمريكية للتواصل مع بوتين وعلى واشنطن التصرف بجدية لتحقيق نتائج إيجابية
سبوتنيك عربي
أكد رئيس مركز العرب للأبحاث والدراسات محمد فتحي الشريف، أنّ "هناك مساعٍ أمريكية للتواصل مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في إطار جهود جديدة لإنهاء الملف... 21.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-21T14:21+0000
2025-01-21T14:21+0000
2025-01-21T14:21+0000
العالم
فلاديمير بوتين
ترامب
دونالد ترامب
البيت الأبيض
حصري
تقارير سبوتنيك
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وأشار الشريف في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، إلى أنّ "هذه المبادرة تمثل خطوة إيجابية في حال نجاحها، خاصة وأنّ "الموقف الروسي من النزاع الأوكراني كان واضحًا منذ البداية، حيث أكد الجانب الروسي استعداده للمفاوضات بشرط الدفاع عن مصالحه".وتابع الشريف، قائلاً إنّ "الولايات المتحدة بحاجة إلى إظهار جديتها في المفاوضات مع روسيا، مما يتطلب تغييرًا في الخطاب الإعلامي والسياسي". وأشار إلى أنّ "الاتحاد الأوروبي في الآونة الأخيرة أصبح ينسجم مع المواقف الأمريكية، وبذلك من المتوقع أن يتفق مع أي خطوات ستتخذها واشنطن بهذا الاتجاه، خاصة وأن ترامب يدرك أن استمرار الحرب ليس في صالح الولايات المتحدة".ودعا ضيف "سبوتنيك" إلى "إعادة النظر في بعض السياسات الأوروبية بشأن الملف الأوكراني"، مؤكدًا أن "التحركات الأمريكية هي العنصر الأهم في تحديد مسار المفاوضات المستقبلية".
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العالم, فلاديمير بوتين, ترامب, دونالد ترامب, البيت الأبيض, حصري, تقارير سبوتنيك
العالم, فلاديمير بوتين, ترامب, دونالد ترامب, البيت الأبيض, حصري, تقارير سبوتنيك
خبير: مساع أمريكية للتواصل مع بوتين وعلى واشنطن التصرف بجدية لتحقيق نتائج إيجابية
حصري
أكد رئيس مركز العرب للأبحاث والدراسات محمد فتحي الشريف، أنّ "هناك مساعٍ أمريكية للتواصل مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في إطار جهود جديدة لإنهاء الملف الأوكراني، بناءً على خطاب التنصيب للرئيس الأمريكي دونالد ترامب".
وأشار الشريف في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، إلى أنّ "هذه المبادرة تمثل خطوة إيجابية في حال نجاحها، خاصة وأنّ "الموقف الروسي من النزاع الأوكراني كان واضحًا منذ البداية، حيث أكد الجانب الروسي استعداده للمفاوضات بشرط الدفاع عن مصالحه".
وأضاف أنّ "إنهاء الأزمة الأوكرانية سيكون له تأثير إيجابي ليس فقط على روسيا وأوكرانيا، بل على العالم بأسره". وأوضح أنّ "الخطوات العملية ستكون حاسمة إذا رغبت الولايات المتحدة في المضي قدماً في المفاوضات مع روسيا"، مشدداً على ضرورة أنّ "تعيد واشنطن النظر في العقوبات المفروضة على موسكو واتخاذ إجراءات جدية تجاهها لتحقيق نتائج إيجابية على طاولة المفاوضات".
وتابع الشريف، قائلاً إنّ "الولايات المتحدة بحاجة إلى إظهار جديتها
في المفاوضات مع روسيا، مما يتطلب تغييرًا في الخطاب الإعلامي والسياسي". وأشار إلى أنّ "الاتحاد الأوروبي في الآونة الأخيرة أصبح ينسجم مع المواقف الأمريكية، وبذلك من المتوقع أن يتفق مع أي خطوات ستتخذها واشنطن بهذا الاتجاه، خاصة وأن ترامب يدرك أن استمرار الحرب ليس في صالح الولايات المتحدة".
وفي ما يتعلق بالتضليل الإعلامي، أضاف رئيس مركز العرب للأبحاث والدراسات أنّ "الأزمة الأوكرانية قد كشفت الكثير من السياسات الأمريكية على الصعيدين الدولي والإعلامي"، مؤكداً أنّ "هناك تضليلاً واسعاً من قبل الغرب حول هذا الملف". كما لفت إلى أنّ "تجارة السلاح تعد واحدة من أكبر المصالح الاقتصادية الأمريكية"، محذرًا من أنّ "هذه المصالح قد تشكل عقبات كبيرة أمام تطبيق سياسات ترامب المتعلقة بالحرب الأوكرانية".
ودعا ضيف "سبوتنيك" إلى "إعادة النظر في بعض السياسات
الأوروبية بشأن الملف الأوكراني"، مؤكدًا أن "التحركات الأمريكية هي العنصر الأهم في تحديد مسار المفاوضات المستقبلية".