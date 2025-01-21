https://sarabic.ae/20250121/خبير-مساع-أمريكية-للتواصل-مع-بوتين-وعلى-واشنطن-التصرف-بجدية-لتحقيق-نتائج-إيجابية-1097006825.html

خبير: مساع أمريكية للتواصل مع بوتين وعلى واشنطن التصرف بجدية لتحقيق نتائج إيجابية

خبير: مساع أمريكية للتواصل مع بوتين وعلى واشنطن التصرف بجدية لتحقيق نتائج إيجابية

سبوتنيك عربي

أكد رئيس مركز العرب للأبحاث والدراسات محمد فتحي الشريف، أنّ "هناك مساعٍ أمريكية للتواصل مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في إطار جهود جديدة لإنهاء الملف... 21.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-21T14:21+0000

2025-01-21T14:21+0000

2025-01-21T14:21+0000

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وأشار الشريف في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، إلى أنّ "هذه المبادرة تمثل خطوة إيجابية في حال نجاحها، خاصة وأنّ "الموقف الروسي من النزاع الأوكراني كان واضحًا منذ البداية، حيث أكد الجانب الروسي استعداده للمفاوضات بشرط الدفاع عن مصالحه".وتابع الشريف، قائلاً إنّ "الولايات المتحدة بحاجة إلى إظهار جديتها في المفاوضات مع روسيا، مما يتطلب تغييرًا في الخطاب الإعلامي والسياسي". وأشار إلى أنّ "الاتحاد الأوروبي في الآونة الأخيرة أصبح ينسجم مع المواقف الأمريكية، وبذلك من المتوقع أن يتفق مع أي خطوات ستتخذها واشنطن بهذا الاتجاه، خاصة وأن ترامب يدرك أن استمرار الحرب ليس في صالح الولايات المتحدة".ودعا ضيف "سبوتنيك" إلى "إعادة النظر في بعض السياسات الأوروبية بشأن الملف الأوكراني"، مؤكدًا أن "التحركات الأمريكية هي العنصر الأهم في تحديد مسار المفاوضات المستقبلية".

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