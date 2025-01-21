https://sarabic.ae/20250121/تصويت-برأيك-هل-يستطيع-ترامب-السيطرة-على-قناة-بنما-وجزيرة-غرينلاند؟-1096993924.html
تصويت... برأيك هل يسيطر ترامب على قناة بنما وجزيرة غرينلاند؟
تصويت... برأيك هل يسيطر ترامب على قناة بنما وجزيرة غرينلاند؟
سبوتنيك عربي
تستمر تبعات تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي أدلى بها، أمس الاثنين، في حفل تنصيبه، حيث أحدثت التصريحات الأخيرة جدلا كبيرا على رأسها المتعلقة بقناة... 21.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-21T08:45+0000
2025-01-21T08:45+0000
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وقال ترامب: "لقد تعرضنا لمعاملة سيئة للغاية من خلال هذه الهدية التي ما كان يجب تقديمها أبدا، لم يتم الوفاء بالوعد الذي قطعته لنا بنما... لم نعطها للصين بل أعطيناها لبنما وسنستعيدها"، الأمر الذي استنكره الرئيس البنمي خوسيه راؤؤل مولينو، مؤكدا أن "قناة بنما ملك لبنما وستظل كذلك، قناة بنما ملك لبنما وستظل تحت سيطرتها وبحيادية دائمة".وحول جزيرة غرينلاند، قال ترامب: "لأغراض الأمن القومي والحرّية في العالم، تشعر الولايات المتحدة بأن امتلاك غرينلاند والسيطرة عليها ضرورة مطلقة"، وردا على هذا التصريح قال رئيس وزراء غرينلاند إن الجزيرة ليست للبيع.برأيك، هل يستطيع ترامب تحقيق طموحاته هذه، أم أن كل هذا الضجيج مجرد استخدام لسياسة "العصى والجزرة" مع هذه الدول؟تصويت... هل تعتقد أن ترامب سيفي بالوعود التي قطعها أثناء حملته الانتخابية؟تصويت... برأيك كيف يمكن تجنب مأساة جديدة بحق الفلسطنيين كما حدث في قطاع غزة؟
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استطلاعات الرأي, ترامب, دونالد ترامب, العالم, أخبار العالم الآن, опросы
استطلاعات الرأي, ترامب, دونالد ترامب, العالم, أخبار العالم الآن, опросы
تصويت... برأيك هل يسيطر ترامب على قناة بنما وجزيرة غرينلاند؟
08:45 GMT 21.01.2025 (تم التحديث: 08:48 GMT 21.01.2025)
تستمر تبعات تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي أدلى بها، أمس الاثنين، في حفل تنصيبه، حيث أحدثت التصريحات الأخيرة جدلا كبيرا على رأسها المتعلقة بقناة بنما وجزيرة غرينلاند.
وقال ترامب: "لقد تعرضنا لمعاملة سيئة للغاية من خلال هذه الهدية التي ما كان يجب تقديمها أبدا، لم يتم الوفاء بالوعد الذي قطعته لنا بنما... لم نعطها للصين بل أعطيناها لبنما وسنستعيدها"، الأمر الذي استنكره الرئيس البنمي خوسيه راؤؤل مولينو، مؤكدا أن "قناة بنما ملك لبنما وستظل كذلك، قناة بنما ملك لبنما وستظل تحت سيطرتها وبحيادية دائمة".
وحول جزيرة غرينلاند، قال ترامب: "لأغراض الأمن القومي والحرّية في العالم، تشعر الولايات المتحدة بأن امتلاك غرينلاند والسيطرة عليها ضرورة مطلقة"، وردا على هذا التصريح قال رئيس وزراء غرينلاند إن الجزيرة ليست للبيع.
وشكك الكثيرون بقدرة ترامب على السيطرة على هذه المناطق الحيوية الموجودة في دول أخرى، مؤكدين أن هذه التصريحات ليست سوى تصريحات استفزازية بهدف الضغط لحصد المكاسب الاقتصادية لا أكثر، فيما أكد آخرون أن أمريكا تستطيع تنفيذ هذه الوعود بسبب قدرتها العسكرية الكبيرة في المناطق المحيطة بها.
برأيك، هل يستطيع ترامب تحقيق طموحاته هذه، أم أن كل هذا الضجيج مجرد استخدام لسياسة "العصى والجزرة" مع هذه الدول؟