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Боевая подготовка штурмовых подразделений на полигоне в Краснодарском крае - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250123/الخارجية-الروسية-لا-خطط-حاليا-للقاء-بين-لافروف-ووزير-خارجية-أمريكا-الجديد-1097079825.html
الخارجية الروسية: لا خطط حاليا للقاء بين لافروف ووزير خارجية أمريكا الجديد
الخارجية الروسية: لا خطط حاليا للقاء بين لافروف ووزير خارجية أمريكا الجديد
سبوتنيك عربي
أكدت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، إن احتمال عقد لقاء بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ووزير الخارجية الأمريكي... 23.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-23T14:55+0000
2025-01-23T14:55+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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وقالت زاخاروفا للصحفيين: "في الوقت الحالي، لم تتم مناقشة هذه الاتصالات".وأوضحت أن الجانب الأمريكي لم يطلب إجراء اتصالات مع لافروف وسط توقعات بأن يتفق رئيسا البلدين فلاديمير بوتين ودونالد ترامب على لقاء شخصي.وفي وقت سابق من يوم أمس الأربعاء، قال ترامب إنه لا يريد إيذاء روسيا ودعا إلى إنهاء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، وهدد بفرض عقوبات جديدة ورسوم جمركية على جميع الصادرات الروسية إلى الولايات المتحدة إذا لم تفعل ذلك.
https://sarabic.ae/20250123/روسيا-تعلن-فتح-سفارات-وتعين-بعثات-دبلوماسية-جديدة-في-دول-أفريقية-عدة-1097074880.html
الولايات المتحدة الأمريكية
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية

الخارجية الروسية: لا خطط حاليا للقاء بين لافروف ووزير خارجية أمريكا الجديد

14:55 GMT 23.01.2025
© Sputnik . Vitaliy Belousov / الانتقال إلى بنك الصورمبنى وزارة الخارجية الروسية
مبنى وزارة الخارجية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 23.01.2025
© Sputnik . Vitaliy Belousov
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أكدت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، إن احتمال عقد لقاء بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ووزير الخارجية الأمريكي الجديد ماركو روبيو، غير مطروح حاليا للنقاش.
وقالت زاخاروفا للصحفيين: "في الوقت الحالي، لم تتم مناقشة هذه الاتصالات".
وأوضحت أن الجانب الأمريكي لم يطلب إجراء اتصالات مع لافروف وسط توقعات بأن يتفق رئيسا البلدين فلاديمير بوتين ودونالد ترامب على لقاء شخصي.
وأكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن روسيا مستعدة لحوار متكافئ مع الولايات المتحدة، وموسكو تنتظر إشارات من واشنطن، لكنها لم تتلق أي إشارات حتى الآن.
زخرفة العاصمة الروسية موسكو بمناسبة يوم العلم الروسي، في الخلفية يوجد مبنى وزارة الخارجية الروسية. - سبوتنيك عربي, 1920, 23.01.2025
روسيا تعلن فتح سفارات وتعين بعثات دبلوماسية جديدة في دول أفريقية عدة
12:41 GMT
وقال بيسكوف للصحفيين ردا على سؤال حول كيفية تقييم الكرملين لتصريحات ترامب الجديدة بشأن سياسة العقوبات تجاه روسيا: "نحن بالطبع نراقب عن كثب كل الخطابات والتصريحات. نحن نسجل بعناية كل الفروق الدقيقة، ونظل مستعدين للحوار، وقد تحدث الرئيس بوتين عن هذا في مناسبات عديدة. نريد حوار متكافئ، نريد حوار يحترم الطرفين، وهذا الحوار جرى بين الرئيسين، خلال رئاسة ترامب الأولى، ونحن ننتظر الإشارات، ننتظر الإشارات التي لم تصل بعد".
وفي وقت سابق من يوم أمس الأربعاء، قال ترامب إنه لا يريد إيذاء روسيا ودعا إلى إنهاء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، وهدد بفرض عقوبات جديدة ورسوم جمركية على جميع الصادرات الروسية إلى الولايات المتحدة إذا لم تفعل ذلك.
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Работа реактивных систем залпового огня Град ВС РФ в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:02 GMT
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