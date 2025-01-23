https://sarabic.ae/20250123/الخارجية-الروسية-لا-خطط-حاليا-للقاء-بين-لافروف-ووزير-خارجية-أمريكا-الجديد-1097079825.html
الخارجية الروسية: لا خطط حاليا للقاء بين لافروف ووزير خارجية أمريكا الجديد
الخارجية الروسية: لا خطط حاليا للقاء بين لافروف ووزير خارجية أمريكا الجديد
سبوتنيك عربي
أكدت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، إن احتمال عقد لقاء بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ووزير الخارجية الأمريكي... 23.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-23T14:55+0000
2025-01-23T14:55+0000
2025-01-23T14:55+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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وقالت زاخاروفا للصحفيين: "في الوقت الحالي، لم تتم مناقشة هذه الاتصالات".وأوضحت أن الجانب الأمريكي لم يطلب إجراء اتصالات مع لافروف وسط توقعات بأن يتفق رئيسا البلدين فلاديمير بوتين ودونالد ترامب على لقاء شخصي.وفي وقت سابق من يوم أمس الأربعاء، قال ترامب إنه لا يريد إيذاء روسيا ودعا إلى إنهاء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، وهدد بفرض عقوبات جديدة ورسوم جمركية على جميع الصادرات الروسية إلى الولايات المتحدة إذا لم تفعل ذلك.
https://sarabic.ae/20250123/روسيا-تعلن-فتح-سفارات-وتعين-بعثات-دبلوماسية-جديدة-في-دول-أفريقية-عدة-1097074880.html
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
الخارجية الروسية: لا خطط حاليا للقاء بين لافروف ووزير خارجية أمريكا الجديد
أكدت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، إن احتمال عقد لقاء بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ووزير الخارجية الأمريكي الجديد ماركو روبيو، غير مطروح حاليا للنقاش.
وقالت زاخاروفا للصحفيين: "في الوقت الحالي، لم تتم مناقشة هذه الاتصالات".
وأوضحت أن الجانب الأمريكي لم يطلب إجراء اتصالات مع لافروف وسط توقعات بأن يتفق رئيسا البلدين فلاديمير بوتين ودونالد ترامب على لقاء شخصي.
وأكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن روسيا مستعدة لحوار متكافئ مع الولايات المتحدة، وموسكو تنتظر إشارات من واشنطن، لكنها لم تتلق أي إشارات حتى الآن.
وقال بيسكوف للصحفيين ردا على سؤال حول كيفية تقييم الكرملين لتصريحات ترامب الجديدة بشأن سياسة العقوبات تجاه روسيا: "نحن بالطبع نراقب عن كثب كل الخطابات والتصريحات. نحن نسجل بعناية كل الفروق الدقيقة، ونظل مستعدين للحوار، وقد تحدث الرئيس بوتين عن هذا في مناسبات عديدة. نريد حوار متكافئ، نريد حوار يحترم الطرفين، وهذا الحوار جرى بين الرئيسين، خلال رئاسة ترامب الأولى، ونحن ننتظر الإشارات، ننتظر الإشارات التي لم تصل بعد".
وفي وقت سابق من يوم أمس الأربعاء، قال ترامب إنه لا يريد إيذاء روسيا
ودعا إلى إنهاء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، وهدد بفرض عقوبات جديدة ورسوم جمركية على جميع الصادرات الروسية إلى الولايات المتحدة إذا لم تفعل ذلك.