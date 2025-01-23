https://sarabic.ae/20250123/روسيا-تعلن-فتح-سفارات-وتعين-بعثات-دبلوماسية-جديدة-في-دول-أفريقية-عدة-1097074880.html
روسيا تعلن فتح سفارات وتعين بعثات دبلوماسية جديدة في دول أفريقية عدة
روسيا تعلن فتح سفارات وتعين بعثات دبلوماسية جديدة في دول أفريقية عدة
سبوتنيك عربي
صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، أن روسيا ستعيد قريبا فتح سفارتيها في النيجر وسيراليون وبعثة دبلوماسية جديدة في جنوب... 23.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-23T12:41+0000
2025-01-23T12:41+0000
2025-01-23T13:36+0000
روسيا
العالم
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وقالت زاخاروفا: "والدول التالية في هذا الترتيب هي النيجر وسيراليون، حيث نتحدث عن استئناف الأنشطة التي توقفت للأسف في عام 1992. وقد تم ذلك لأسباب مالية".وتابعت: "كما نتحدث أيضاً عن إنشاء بعثة دبلوماسية جديدة في جمهورية جنوب السودان... ومن المقرر الافتتاح الرسمي للبعثات الدبلوماسية المذكورة في المستقبل القريب".وفي وقت سابق، قال المستشار الرئاسي الروسي أنطون كوبياكوف، إن روسيا تخطط لفتح سفارات في غينيا الاستوائية والنيجر وسيراليون وجنوب السودان، وكذلك في غامبيا وليبيريا واتحاد جزر القمر وتوغو.يذكر أن روسيا فتحت سفارة في بوركينا فاسو في أواخر عام 2023، وأعلنت الخارجية في وقت سابق، عن الخطط لفتح سفارات في المزيد من الدول قريبا.روسيا وليبيا تخططان لتوسيع التعاون في قطاع الطاقةلافروف يتحدث عن نتائج عمل الدبلوماسية الروسية في عام 2024رئيس بوركينا فاسو يدعو الأفارقة إلى التخلص من المستشارين الفرنسيين لبناء جيوش حقيقية
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روسيا, العالم
روسيا تعلن فتح سفارات وتعين بعثات دبلوماسية جديدة في دول أفريقية عدة
12:41 GMT 23.01.2025 (تم التحديث: 13:36 GMT 23.01.2025)
صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، أن روسيا ستعيد قريبا فتح سفارتيها في النيجر وسيراليون وبعثة دبلوماسية جديدة في جنوب السودان.
وقالت زاخاروفا: "والدول التالية في هذا الترتيب هي النيجر وسيراليون، حيث نتحدث عن استئناف الأنشطة التي توقفت للأسف في عام 1992. وقد تم ذلك لأسباب مالية".
وتابعت: "كما نتحدث أيضاً عن إنشاء بعثة دبلوماسية جديدة في جمهورية جنوب السودان... ومن المقرر الافتتاح الرسمي للبعثات الدبلوماسية المذكورة في المستقبل القريب".
وفي وقت سابق، قال المستشار الرئاسي الروسي أنطون كوبياكوف، إن روسيا تخطط لفتح سفارات في غينيا الاستوائية والنيجر وسيراليون وجنوب السودان، وكذلك في غامبيا وليبيريا واتحاد جزر القمر وتوغو.
يذكر أن روسيا فتحت سفارة في بوركينا فاسو في أواخر عام 2023، وأعلنت الخارجية في وقت سابق، عن الخطط لفتح سفارات في المزيد من الدول قريبا.