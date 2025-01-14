https://sarabic.ae/20250114/رئيس-بوركينا-فاسو-يدعو-الأفارقة-إلى-التخلص-من-المستشارين-الفرنسيين-لبناء-جيوش-حقيقية-1096763398.html
رئيس بوركينا فاسو يدعو الأفارقة إلى التخلص من المستشارين الفرنسيين لبناء جيوش حقيقية
رئيس بوركينا فاسو يدعو الأفارقة إلى التخلص من المستشارين الفرنسيين لبناء جيوش حقيقية
سبوتنيك عربي
دعا رئيس بوركينا فاسو، إبراهيم تراوري، أمس الاثنين، الدول الأفريقية إلى التخلص من المستشارين العسكريين الفرنسيين من أجل بناء جيوش حقيقية. 14.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-14T01:20+0000
2025-01-14T01:20+0000
2025-01-14T01:19+0000
بوركينا فاسو
القوات الفرنسية
ساحل العاج
السنغال
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الجزائر - سبوتنيك. وقال تراوري في رسالة إلى البوركينيين، بثت على التلفزيون الرسمي، أمس: "ندعو الأفارقة إلى التخلص من المستشارين العسكريين الفرنسيين، وإلا فلن يتمكنوا أبدًا من بناء جيوش حقيقية".وأضاف: "نأسف لإضعاف الجيش الناجم عن العودة المفروضة للمستشارين العسكريين الفرنسيين في عام 2019".وأشار إلى أن الجنود الأفارقة الذين تدربوا في فرنسا يعودون إلى بلدانهم لخدمة مصالح باريس.كما اعتبر تراوري أن "الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون شر لأفريقيا"، مضيفًا: "نشكره على صدقه والاعتراف بأن القوات الفرنسية لن تغادر بعض الدول الأفريقية".وقال ماكرون، الأسبوع الماضي، إن فرنسا كانت على حق عندما تدخلت عام 2013 لمحاربة المتطرفين في أفريقيا، حتى لو نأت دول بنفسها الآن عن الدعم العسكري الفرنسي.وأضاف ماكرون خلال المؤتمر السنوي للسفراء الفرنسيين: "أعتقد أنهم [الدول الأفريقية] نسوا أن يشكرونا، ولكن لا بأس، سيأتي ذلك في الوقت المناسب".هذا، وتعرضت القوات الفرنسية في السنوات القليلة الماضية للطرد من مالي والنيجر وبوركينا فاسو، وهي في سبيلها الآن للانسحاب من تشاد والسنغال وساحل العاج.
https://sarabic.ae/20250101/رئيس-ساحل-العاج-يعلن-انسحاب-القوات-الفرنسية-من-بلاده-1096373697.html
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بوركينا فاسو, القوات الفرنسية, ساحل العاج, السنغال
بوركينا فاسو, القوات الفرنسية, ساحل العاج, السنغال
رئيس بوركينا فاسو يدعو الأفارقة إلى التخلص من المستشارين الفرنسيين لبناء جيوش حقيقية
دعا رئيس بوركينا فاسو، إبراهيم تراوري، أمس الاثنين، الدول الأفريقية إلى التخلص من المستشارين العسكريين الفرنسيين من أجل بناء جيوش حقيقية.
الجزائر - سبوتنيك
. وقال تراوري في رسالة إلى البوركينيين، بثت على التلفزيون الرسمي، أمس: "ندعو الأفارقة إلى التخلص من المستشارين العسكريين الفرنسيين، وإلا فلن يتمكنوا أبدًا من بناء جيوش حقيقية".
وأضاف: "نأسف لإضعاف الجيش الناجم عن العودة المفروضة للمستشارين العسكريين الفرنسيين في عام 2019".
وأشار إلى أن الجنود الأفارقة الذين تدربوا في فرنسا يعودون إلى بلدانهم لخدمة مصالح باريس.
كما اعتبر تراوري أن "الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون شر لأفريقيا"، مضيفًا: "نشكره على صدقه والاعتراف بأن القوات الفرنسية لن تغادر بعض الدول الأفريقية".
وقال ماكرون، الأسبوع الماضي، إن فرنسا كانت على حق عندما تدخلت عام 2013 لمحاربة المتطرفين في أفريقيا، حتى لو نأت دول بنفسها الآن عن الدعم العسكري الفرنسي.
وأضاف ماكرون خلال المؤتمر السنوي للسفراء الفرنسيين: "أعتقد أنهم [الدول الأفريقية] نسوا أن يشكرونا، ولكن لا بأس، سيأتي ذلك في الوقت المناسب".
هذا، وتعرضت القوات الفرنسية
في السنوات القليلة الماضية للطرد من مالي والنيجر وبوركينا فاسو، وهي في سبيلها الآن للانسحاب من تشاد والسنغال وساحل العاج.