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بث مباشر... لافروف يعقد مؤتمرا صحفيا حول نتائج عمل الدبلوماسية الروسية في عام 2024
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149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
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هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
09:16 GMT
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عرب بوينت بودكاست
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09:51 GMT
9 د
لقاء سبوتنيك
سوريا وتحديات بناء دولة جديدة بكل مؤسساتها مع ترقب محيطها العربي والدولي
10:03 GMT
57 د
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العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:29 GMT
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لقاء سبوتنيك
اليمن بين زيادة وتيرة التصعيد مع إسرائيل وتوقف محاولات حل الأزمة اليمنية
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تقرير جولة قبل الظهر من الاستشارات
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مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي
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خبير: اجتماع ترامب وبوتين مهم لحل الملفات العربية
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إسرائيل وحماس تتسلمان مسودة نهائية لاتفاق حول وقف إطلاق النار في غزة
18:03 GMT
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شؤون عسكرية
خبير: تشاد تنهي التعاون الأمني مع فرنسا لأنه لم يحقق الأهداف التي وضع لأجلها
18:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
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مدار الليل والنهار
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03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
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مساحة حرة
إسرائيل وحماس تتسلمان مسودة نهائية لاتفاق حول وقف إطلاق النار في غزة
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عرب بوينت بودكاست
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برشلونة يكتسح ريال مدريد ويتوّج بكأس السوبر الإسباني
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شؤون عسكرية
خبير: تشاد تنهي التعاون الأمني مع فرنسا لأنه لم يحقق الأهداف التي وضع لأجلها
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30 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
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14 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
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لقاء سبوتنيك
انشقاق قائد "الدعم السريع" في ولاية الجزيرة وانعكاساته على مسار الحرب في السودان
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بث مباشر... لافروف يعقد مؤتمرا صحفيا حول نتائج عمل الدبلوماسية الروسية في عام 2024
بث مباشر... لافروف يعقد مؤتمرا صحفيا حول نتائج عمل الدبلوماسية الروسية في عام 2024
سبوتنيك عربي
يعقد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، مؤتمرا صحفيا يتحدث فيه عن مجمل نتائج عمل الدبلوماسية الروسية خلال العام الماضي 2024، ويعلق على أهم... 14.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-14T08:39+0000
2025-01-14T09:40+0000
روسيا
سيرغي لافروف
السياسة الروسية
العالم
الأخبار
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وقال لافروف خلال المؤتمر الصحفي، إن الولايات المتحدة تحرّض أوكرانيا على القيام بتعطيل خط أنابيب "التيار التركي"، بخطوة مماثلة لما حدث لخط أنابيب "التيار الشمالي".وأضاف لافروف: "لدي قناعة قوية للغاية: الولايات المتحدة لا تحتاج إلى أي منافس في أي مجال، بدءًا من الطاقة، حيث يمنحون الضوء الأخضر للأنشطة الإرهابية دون تفكير، لتدمير أسس سلامة الطاقة. إنهم يحرضون عملاءهم الأوكرانيين على القيام بالشيء نفسه، وبالتالي، بعد خط أنابيب "نورد ستريم" (التيار الشمالي)، يمكن الآن إيقاف تشغيل خط أنابيب "التيار التركي" أيضا".وتابع لافروف تعليقا على نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية، إنه إذا كان ترامب عند توليه منصبه يعتزم "جعل أمريكا أعظم"، فيجب علينا أن نراقب بعناية الأساليب التي سيستخدمها لتحقيق هذا الهدف. وعلّق قائلا:وأشار لافروف إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن تريد القيام بـ "لعبة قذرة" مع كل من صربيا وإدارة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، عن طريق فرض عقوبات جديدة على روسيا في قطاع الطاقة.وقال لافروف: "لهذا السبب فإن الأمريكيين الآن، ليس كل الأمريكيين، بل إدارة بايدن والديمقراطيين، لديهم مثل هذه الأخلاق في السياسة الأمريكية، لكي يخدعوا الإدارة المقبلة في النهاية، والآن يريدون أن "يضعوا الخنزير" كما يقال بالروسية (القيام بلعبة قذرة) في الوقت نفسه مع الصرب، وإدارة ترامب".ونوه لافروف إلى أن روسيا على اتصال دائم مع صربيا، وطلبت إجراء مشاورات عاجلة حول العقوبات على "صناعة النفط في صربيا"، مؤكدا أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يمارسان ضغوطا على صربيا ويطالبانها بخيانة روسيا من خلال الانضمام إلى العقوبات المناهضة لروسيا مقابل الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.وأعرب لافروف عن رضاه بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وأشار إلى أن موسكو تعتقد أن ميثاق الأمم المتحدة لا يحتاج إلى تحسين من حيث مبادئه.وأضاف: "أنا مقتنع تماما بأن الميثاق لا يحتاج إلى أي تحسينات من حيث المبادئ. مبادئ المساواة في الحقوق وتقرير الشعوب لمصيرها، والمساواة في السيادة بين الدول، وضمان السلامة الإقليمية لتلك الدول التي تتصرف حكوماتها بشكل لائق وتحترم حقوق جميع الشعوب التي تعيش في البلاد".
https://sarabic.ae/20241024/صربيا-راضية-عن-المعدات-العسكرية-التي-اشترتها-من-روسيا-ومستعدة-لشراء-المزيد-1094102554.html
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لافروف يعقد مؤتمرا صحفيا حول نتائج عمل الدبلوماسية الروسية في عام 2024
سبوتنيك عربي
يعقد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، مؤتمرًا صحفيًا حول نتائج عمل الدبلوماسية الروسية في عام 2024. ويقام المؤتمر سنويًا في المركز الصحفي لوزارة الخارجية الروسية، في العاصمة الروسية موسكو، ويحضره صحفيون روس وأجانب.
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روسيا, سيرغي لافروف, السياسة الروسية, العالم, الأخبار
روسيا, سيرغي لافروف, السياسة الروسية, العالم, الأخبار

بث مباشر... لافروف يعقد مؤتمرا صحفيا حول نتائج عمل الدبلوماسية الروسية في عام 2024

08:39 GMT 14.01.2025 (تم التحديث: 09:40 GMT 14.01.2025)
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يعقد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، مؤتمرا صحفيا يتحدث فيه عن مجمل نتائج عمل الدبلوماسية الروسية خلال العام الماضي 2024، ويعلق على أهم التطورات في العالم.
وقال لافروف خلال المؤتمر الصحفي، إن الولايات المتحدة تحرّض أوكرانيا على القيام بتعطيل خط أنابيب "التيار التركي"، بخطوة مماثلة لما حدث لخط أنابيب "التيار الشمالي".
وأضاف لافروف: "لدي قناعة قوية للغاية: الولايات المتحدة لا تحتاج إلى أي منافس في أي مجال، بدءًا من الطاقة، حيث يمنحون الضوء الأخضر للأنشطة الإرهابية دون تفكير، لتدمير أسس سلامة الطاقة. إنهم يحرضون عملاءهم الأوكرانيين على القيام بالشيء نفسه، وبالتالي، بعد خط أنابيب "نورد ستريم" (التيار الشمالي)، يمكن الآن إيقاف تشغيل خط أنابيب "التيار التركي" أيضا".
وتابع لافروف تعليقا على نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية، إنه إذا كان ترامب عند توليه منصبه يعتزم "جعل أمريكا أعظم"، فيجب علينا أن نراقب بعناية الأساليب التي سيستخدمها لتحقيق هذا الهدف. وعلّق قائلا:

"إذا نجح السيد ترامب، بعد توليه الرئاسة، في جعل أمريكا أعظم، فسوف يتعين علينا أن ننظر بعناية شديدة إلى الأساليب التي سيتم من خلالها تحقيق هذا الهدف الذي أعلنه الرئيس ترامب".

سيرغي لافروف
وزير الخارجية الروسي
وأشار لافروف إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن تريد القيام بـ "لعبة قذرة" مع كل من صربيا وإدارة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، عن طريق فرض عقوبات جديدة على روسيا في قطاع الطاقة.
وقال لافروف: "لهذا السبب فإن الأمريكيين الآن، ليس كل الأمريكيين، بل إدارة بايدن والديمقراطيين، لديهم مثل هذه الأخلاق في السياسة الأمريكية، لكي يخدعوا الإدارة المقبلة في النهاية، والآن يريدون أن "يضعوا الخنزير" كما يقال بالروسية (القيام بلعبة قذرة) في الوقت نفسه مع الصرب، وإدارة ترامب".
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ونوه لافروف إلى أن روسيا على اتصال دائم مع صربيا، وطلبت إجراء مشاورات عاجلة حول العقوبات على "صناعة النفط في صربيا"، مؤكدا أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يمارسان ضغوطا على صربيا ويطالبانها بخيانة روسيا من خلال الانضمام إلى العقوبات المناهضة لروسيا مقابل الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
وأعرب لافروف عن رضاه بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وأشار إلى أن موسكو تعتقد أن ميثاق الأمم المتحدة لا يحتاج إلى تحسين من حيث مبادئه.
وأضاف: "أنا مقتنع تماما بأن الميثاق لا يحتاج إلى أي تحسينات من حيث المبادئ. مبادئ المساواة في الحقوق وتقرير الشعوب لمصيرها، والمساواة في السيادة بين الدول، وضمان السلامة الإقليمية لتلك الدول التي تتصرف حكوماتها بشكل لائق وتحترم حقوق جميع الشعوب التي تعيش في البلاد".
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