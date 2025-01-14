https://sarabic.ae/20250114/لافروف-يعقد-مؤتمرا-صحفيا-حول-نتائج-عمل-الدبلوماسية-الروسية-في-عام-2024-فيديو-1096768822.html

بث مباشر... لافروف يعقد مؤتمرا صحفيا حول نتائج عمل الدبلوماسية الروسية في عام 2024

بث مباشر... لافروف يعقد مؤتمرا صحفيا حول نتائج عمل الدبلوماسية الروسية في عام 2024

سبوتنيك عربي

يعقد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، مؤتمرا صحفيا يتحدث فيه عن مجمل نتائج عمل الدبلوماسية الروسية خلال العام الماضي 2024، ويعلق على أهم... 14.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-14T08:39+0000

2025-01-14T08:39+0000

2025-01-14T09:40+0000

روسيا

سيرغي لافروف

السياسة الروسية

العالم

الأخبار

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وقال لافروف خلال المؤتمر الصحفي، إن الولايات المتحدة تحرّض أوكرانيا على القيام بتعطيل خط أنابيب "التيار التركي"، بخطوة مماثلة لما حدث لخط أنابيب "التيار الشمالي".وأضاف لافروف: "لدي قناعة قوية للغاية: الولايات المتحدة لا تحتاج إلى أي منافس في أي مجال، بدءًا من الطاقة، حيث يمنحون الضوء الأخضر للأنشطة الإرهابية دون تفكير، لتدمير أسس سلامة الطاقة. إنهم يحرضون عملاءهم الأوكرانيين على القيام بالشيء نفسه، وبالتالي، بعد خط أنابيب "نورد ستريم" (التيار الشمالي)، يمكن الآن إيقاف تشغيل خط أنابيب "التيار التركي" أيضا".وتابع لافروف تعليقا على نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية، إنه إذا كان ترامب عند توليه منصبه يعتزم "جعل أمريكا أعظم"، فيجب علينا أن نراقب بعناية الأساليب التي سيستخدمها لتحقيق هذا الهدف. وعلّق قائلا:وأشار لافروف إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن تريد القيام بـ "لعبة قذرة" مع كل من صربيا وإدارة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، عن طريق فرض عقوبات جديدة على روسيا في قطاع الطاقة.وقال لافروف: "لهذا السبب فإن الأمريكيين الآن، ليس كل الأمريكيين، بل إدارة بايدن والديمقراطيين، لديهم مثل هذه الأخلاق في السياسة الأمريكية، لكي يخدعوا الإدارة المقبلة في النهاية، والآن يريدون أن "يضعوا الخنزير" كما يقال بالروسية (القيام بلعبة قذرة) في الوقت نفسه مع الصرب، وإدارة ترامب".ونوه لافروف إلى أن روسيا على اتصال دائم مع صربيا، وطلبت إجراء مشاورات عاجلة حول العقوبات على "صناعة النفط في صربيا"، مؤكدا أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يمارسان ضغوطا على صربيا ويطالبانها بخيانة روسيا من خلال الانضمام إلى العقوبات المناهضة لروسيا مقابل الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.وأعرب لافروف عن رضاه بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وأشار إلى أن موسكو تعتقد أن ميثاق الأمم المتحدة لا يحتاج إلى تحسين من حيث مبادئه.وأضاف: "أنا مقتنع تماما بأن الميثاق لا يحتاج إلى أي تحسينات من حيث المبادئ. مبادئ المساواة في الحقوق وتقرير الشعوب لمصيرها، والمساواة في السيادة بين الدول، وضمان السلامة الإقليمية لتلك الدول التي تتصرف حكوماتها بشكل لائق وتحترم حقوق جميع الشعوب التي تعيش في البلاد".

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الأخبار

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لافروف يعقد مؤتمرا صحفيا حول نتائج عمل الدبلوماسية الروسية في عام 2024 سبوتنيك عربي يعقد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، مؤتمرًا صحفيًا حول نتائج عمل الدبلوماسية الروسية في عام 2024. ويقام المؤتمر سنويًا في المركز الصحفي لوزارة الخارجية الروسية، في العاصمة الروسية موسكو، ويحضره صحفيون روس وأجانب. 2025-01-14T08:39+0000 true PT1S

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سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, سيرغي لافروف, السياسة الروسية, العالم, الأخبار