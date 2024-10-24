https://sarabic.ae/20241024/صربيا-راضية-عن-المعدات-العسكرية-التي-اشترتها-من-روسيا-ومستعدة-لشراء-المزيد-1094102554.html

صربيا راضية عن المعدات العسكرية التي اشترتها من روسيا ومستعدة لشراء المزيد

صربيا راضية عن المعدات العسكرية التي اشترتها من روسيا ومستعدة لشراء المزيد

سبوتنيك عربي

أكد نائب رئيس الوزراء الصربي، ألكسندر فولين، اليوم الخميس، أن بلغراد راضية عن المعدات العسكرية التي اشترتها من روسيا ومستعدة لشراء المزيد. 24.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-24T06:10+0000

2024-10-24T06:10+0000

2024-10-24T06:10+0000

روسيا

أخبار روسيا اليوم

سلاح روسيا

صربيا

قمة بريكس 2024

مجموعة بريكس

https://cdn.img.sarabic.ae/img/101358/18/1013581860_0:148:2817:1732_1920x0_80_0_0_ba8393e81517baaf2757b1b20011a1f9.jpg

وقال فولين لوكالة "سبوتنيك" على هامش قمة "بريكس": "المعدات الروسية ممتازة، ونحن سعداء للغاية بها. الآن، بالطبع، ليس الأمر سهلاً دائمًا بسبب العقوبات، بسبب الخدمات اللوجستية. من الصعب جدًا نقل شيء ما من روسيا إلى صربيا. يجب أن تتذكر أننا نحن دولة محاطة بالكامل بدول حلف شمال الأطلسي، لذلك من الصعب علينا شراء شيء من هذا القبيل، لكن هل نحن سعداء ومستعدون لشراء المعدات الروسية أيضًا؟ نعم ، إنه كذلك".وأضاف فولين: "كنت وزيرا للدفاع عندما تفاوضنا بشأن منظومة "بانتسير"، نحن سعداء للغاية بها. صربيا بلد حر. نحن نختار ما هو جيد بالنسبة لنا، وما هو جيد لقواتنا المسلحة. لأننا نريد أن تكون بلادنا قوية بما يكفي حتى نتمكن من الدفاع عن أنفسنا. كما تعلمون، لن نريد أبدًا تكرار أحداث عام 1999. ولا نريد أن نكون فريسة سهلة".ووفقا لفولين، يجب أن تظل البلاد قوية بسبب حيادها. وأكد ذلك قائلا: "نحن لسنا جزءا من أي تحالف. في الأوقات الصعبة، ونحن نعلم ما هي الأوقات الصعبة، لن يأتي أحد. لن يساعدنا أحد، لن يدعمنا أحد، قوتنا فقط. ولهذا السبب، إننا نختار ونشتري أي أسلحة نعتبرها مفيدة لأنفسنا، وهذا يعني أننا سنشتري أسلحة روسية، وأسلحة صينية، وأسلحة أوروبية، وأي أسلحة ستكون مفيدة لنا ولقواتنا المسلحة". وتعقد قمة "بريكس" بمشاركة رؤساء الدول في مدينة قازان في الفترة، من 22 إلى 24 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.أوشاكوف: 36 دولة ستمثل في قمة "بريكس" بينها 22 على أعلى مستوى وقيادات 6 منظمات دوليةالدوما الروسي: زمن هيمنة واشنطن قد ولى

https://sarabic.ae/20240904/بوتين-يلتقي-بنائب-رئيس-وزراء-صربيا-على-هامش-المنتدى-الاقتصادي-الشرقي-التاسع-1092382970.html

صربيا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, صربيا, قمة بريكس 2024, مجموعة بريكس