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صربيا راضية عن المعدات العسكرية التي اشترتها من روسيا ومستعدة لشراء المزيد
صربيا راضية عن المعدات العسكرية التي اشترتها من روسيا ومستعدة لشراء المزيد
سبوتنيك عربي
أكد نائب رئيس الوزراء الصربي، ألكسندر فولين، اليوم الخميس، أن بلغراد راضية عن المعدات العسكرية التي اشترتها من روسيا ومستعدة لشراء المزيد. 24.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-24T06:10+0000
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وقال فولين لوكالة "سبوتنيك" على هامش قمة "بريكس": "المعدات الروسية ممتازة، ونحن سعداء للغاية بها. الآن، بالطبع، ليس الأمر سهلاً دائمًا بسبب العقوبات، بسبب الخدمات اللوجستية. من الصعب جدًا نقل شيء ما من روسيا إلى صربيا. يجب أن تتذكر أننا نحن دولة محاطة بالكامل بدول حلف شمال الأطلسي، لذلك من الصعب علينا شراء شيء من هذا القبيل، لكن هل نحن سعداء ومستعدون لشراء المعدات الروسية أيضًا؟ نعم ، إنه كذلك".وأضاف فولين: "كنت وزيرا للدفاع عندما تفاوضنا بشأن منظومة "بانتسير"، نحن سعداء للغاية بها. صربيا بلد حر. نحن نختار ما هو جيد بالنسبة لنا، وما هو جيد لقواتنا المسلحة. لأننا نريد أن تكون بلادنا قوية بما يكفي حتى نتمكن من الدفاع عن أنفسنا. كما تعلمون، لن نريد أبدًا تكرار أحداث عام 1999. ولا نريد أن نكون فريسة سهلة".ووفقا لفولين، يجب أن تظل البلاد قوية بسبب حيادها. وأكد ذلك قائلا: "نحن لسنا جزءا من أي تحالف. في الأوقات الصعبة، ونحن نعلم ما هي الأوقات الصعبة، لن يأتي أحد. لن يساعدنا أحد، لن يدعمنا أحد، قوتنا فقط. ولهذا السبب، إننا نختار ونشتري أي أسلحة نعتبرها مفيدة لأنفسنا، وهذا يعني أننا سنشتري أسلحة روسية، وأسلحة صينية، وأسلحة أوروبية، وأي أسلحة ستكون مفيدة لنا ولقواتنا المسلحة". وتعقد قمة "بريكس" بمشاركة رؤساء الدول في مدينة قازان في الفترة، من 22 إلى 24 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.أوشاكوف: 36 دولة ستمثل في قمة "بريكس" بينها 22 على أعلى مستوى وقيادات 6 منظمات دوليةالدوما الروسي: زمن هيمنة واشنطن قد ولى
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, صربيا, قمة بريكس 2024, مجموعة بريكس
روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, صربيا, قمة بريكس 2024, مجموعة بريكس

صربيا راضية عن المعدات العسكرية التي اشترتها من روسيا ومستعدة لشراء المزيد

06:10 GMT 24.10.2024
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علم صربيا - سبوتنيك عربي, 1920, 24.10.2024
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أكد نائب رئيس الوزراء الصربي، ألكسندر فولين، اليوم الخميس، أن بلغراد راضية عن المعدات العسكرية التي اشترتها من روسيا ومستعدة لشراء المزيد.
وقال فولين لوكالة "سبوتنيك" على هامش قمة "بريكس": "المعدات الروسية ممتازة، ونحن سعداء للغاية بها. الآن، بالطبع، ليس الأمر سهلاً دائمًا بسبب العقوبات، بسبب الخدمات اللوجستية. من الصعب جدًا نقل شيء ما من روسيا إلى صربيا. يجب أن تتذكر أننا نحن دولة محاطة بالكامل بدول حلف شمال الأطلسي، لذلك من الصعب علينا شراء شيء من هذا القبيل، لكن هل نحن سعداء ومستعدون لشراء المعدات الروسية أيضًا؟ نعم ، إنه كذلك".
وأضاف فولين: "كنت وزيرا للدفاع عندما تفاوضنا بشأن منظومة "بانتسير"، نحن سعداء للغاية بها. صربيا بلد حر. نحن نختار ما هو جيد بالنسبة لنا، وما هو جيد لقواتنا المسلحة. لأننا نريد أن تكون بلادنا قوية بما يكفي حتى نتمكن من الدفاع عن أنفسنا. كما تعلمون، لن نريد أبدًا تكرار أحداث عام 1999. ولا نريد أن نكون فريسة سهلة".
وأكد فولين أن بلغراد راضية عما تملكه من المعدات العسكرية الروسية.
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ووفقا لفولين، يجب أن تظل البلاد قوية بسبب حيادها. وأكد ذلك قائلا: "نحن لسنا جزءا من أي تحالف. في الأوقات الصعبة، ونحن نعلم ما هي الأوقات الصعبة، لن يأتي أحد. لن يساعدنا أحد، لن يدعمنا أحد، قوتنا فقط. ولهذا السبب، إننا نختار ونشتري أي أسلحة نعتبرها مفيدة لأنفسنا، وهذا يعني أننا سنشتري أسلحة روسية، وأسلحة صينية، وأسلحة أوروبية، وأي أسلحة ستكون مفيدة لنا ولقواتنا المسلحة".
وتعقد قمة "بريكس" بمشاركة رؤساء الدول في مدينة قازان في الفترة، من 22 إلى 24 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.
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