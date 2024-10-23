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صربيا: لا نرى مستقبلا لبلغراد في الاتحاد الأوروبي و"بريكس" باتت بديلا حقيقيا
صربيا: لا نرى مستقبلا لبلغراد في الاتحاد الأوروبي و"بريكس" باتت بديلا حقيقيا
سبوتنيك عربي
صرح نائب رئيس وزراء صربيا، ألكسندر فولين، اليوم الأربعاء، بأنه لا يرى مستقبلا لصربيا في الاتحاد الأوروبي، مشيرًا إلى أن مجموعة "بريكس" باتت بديلًا حقيقيًا... 23.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-23T17:00+0000
2024-10-23T17:00+0000
قمة بريكس 2024
مجموعة بريكس
روسيا
صربيا
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وقال نائب رئيس الوزراء في تصريح لوكالة "سبوتنيك": "أنا شخصيًا لا أرى أن لصربيا مستقبلًا في الاتحاد الأوروبي، وأنا أشعر من جهة أخرى بالقلق إزاء مستقبل الاتحاد الأوروبي كمنظمة".وأكد أنه يتوقع "الكثير" من القمة، بما في ذلك المقترحات والأفكار الجديدة، فضلا عن الخطوة التالية بالنسبة لدول "بريكس" الرائدة.وتترأس روسيا مجموعة "بريكس" هذا العام، وخلال هذه الفترة حددت موسكو 3 أولويات وهي: السياسة والأمن، والتعاون في الاقتصاد والتمويل، والتبادلات الإنسانية والثقافية، كما نظمت أكثر من 200 حدث سياسي واقتصادي واجتماعي، لتعزيز سبل تنفيذ المزيد من التعاون بين دول "بريكس".
https://sarabic.ae/20241023/بوتين-العلاقات-بين-روسيا-وتركيا-بناءة-ونحن-نحافظ-على-اتصالات-منتظمة-1094090520.html
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قمة بريكس 2024, مجموعة بريكس, روسيا, صربيا
قمة بريكس 2024, مجموعة بريكس, روسيا, صربيا

صربيا: لا نرى مستقبلا لبلغراد في الاتحاد الأوروبي و"بريكس" باتت بديلا حقيقيا

17:00 GMT 23.10.2024
© Photohost agency brics-russia2024.ru/Anatoly Medved / الانتقال إلى بنك الصورإنطلاق فعاليات قمة بريكس بنسختها السادسة عشرة. عمل المركز الصحفي الدولي لقمة بريكس
إنطلاق فعاليات قمة بريكس بنسختها السادسة عشرة. عمل المركز الصحفي الدولي لقمة بريكس - سبوتنيك عربي, 1920, 23.10.2024
© Photohost agency brics-russia2024.ru/Anatoly Medved
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صرح نائب رئيس وزراء صربيا، ألكسندر فولين، اليوم الأربعاء، بأنه لا يرى مستقبلا لصربيا في الاتحاد الأوروبي، مشيرًا إلى أن مجموعة "بريكس" باتت بديلًا حقيقيًا وموثقًا بالنسبة لها.
وقال نائب رئيس الوزراء في تصريح لوكالة "سبوتنيك": "أنا شخصيًا لا أرى أن لصربيا مستقبلًا في الاتحاد الأوروبي، وأنا أشعر من جهة أخرى بالقلق إزاء مستقبل الاتحاد الأوروبي كمنظمة".

وأضاف: "إنه من غير المسؤولية قطع العمل مع الاتحاد الأوروبي فجأة هكذا من دون سبب، فقبل سنتين لم تكن هناك بدائل عن الاتحاد الأوروبي، ولكن حسب اعتقادي "بريكس" ستصبح البديل الحقيقي فهي منظمة جديدة وموثوق بها".

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 23.10.2024
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15:31 GMT
وأكد أنه يتوقع "الكثير" من القمة، بما في ذلك المقترحات والأفكار الجديدة، فضلا عن الخطوة التالية بالنسبة لدول "بريكس" الرائدة.

وتعد هذه القمة الأولى بعد انضمام 5 دولة جديدة لمجموعة "بريكس" مطلع العام 2024، وتستمر قمة المجموعة لمدة 3 أيام حتى يوم الخميس المقبل (24 أكتوبر 2024).

وتترأس روسيا مجموعة "بريكس" هذا العام، وخلال هذه الفترة حددت موسكو 3 أولويات وهي: السياسة والأمن، والتعاون في الاقتصاد والتمويل، والتبادلات الإنسانية والثقافية، كما نظمت أكثر من 200 حدث سياسي واقتصادي واجتماعي، لتعزيز سبل تنفيذ المزيد من التعاون بين دول "بريكس".
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