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26 د
قوانين الاقتصاد
خبير: مشاركة الرئيس المصري في قمة بريكس يعكس زيادة الاهتمام بالتعاون الدولي
09:30 GMT
30 د
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شؤون عسكرية
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29 د
عالم سبوتنيك
حزب الله يعلن الانتقال لمرحلة جديدة وتصاعدية ضد إسرائيل، روسيا لن تسمح لأوكرانيا بصنع أسلحة نووية
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مساحة حرة
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الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
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عرب بوينت بودكاست
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19 د
شؤون عسكرية
خبير: مناورات الناتو النووية هي تصعيد أمريكي وتتعارض مع جميع المعاهدات والمواثيق الأممية
10:30 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير: مشاركة الرئيس المصري في قمة بريكس يعكس زيادة الاهتمام بالتعاون الدولي
11:03 GMT
30 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
11:33 GMT
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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241020/بوتين-وفوتشيتش-يعربان-عن-رضاهما-عن-المستوى-الحالي-للعلاقات-بين-روسيا-وصربيا-1093967289.html
بوتين وفوتشيتش يعربان عن رضاهما عن المستوى الحالي للعلاقات بين روسيا وصربيا
بوتين وفوتشيتش يعربان عن رضاهما عن المستوى الحالي للعلاقات بين روسيا وصربيا
سبوتنيك عربي
أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مباحثات هاتفية مع الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعميق التعاون، كما عرض بوتين... 20.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-20T12:38+0000
2024-10-20T12:38+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
صربيا
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وجاء في بيان للكرملين أن "فلاديمير بوتين أجرى مباحثات هاتفية مع رئيس جمهورية صربيا ألكسندر فوتشيتش، وتبادل الزعيمان التهنئة بمناسبة الذكرى الثمانين لتحرير بلغراد من الغزاة النازيين".وفي هذا السياق، وجه الرئيس الصربي الشكر لبوتين على موقف روسيا المبدئي تجاه مسألة وحدة أراضي صربيا.وأضاف الكرملين: "جرت أيضًا مناقشة الوضع بخصوص أوكرانيا، وقدم فلاديمير بوتين تقييمًا لتقدم العملية العسكرية الخاصة، واتفق الزعيمان على الاستمرار في الحفاظ على الاتصالات الشخصية".وأوضح فوسيتش: "إذا نظرت إلى الوضع في أوكرانيا، فمن الواضح أنه لا يمكن هزيمة روسيا في الحرب، يبدو لي أن هذا واضح بالفعل للجميع، أنا أتحدث عن الحقائق وليس عن التهيؤات، بما أن هذا هو الحال، فيجب إيجاد حل، لكن لا أحد يعرف كيف يجد حلا".
https://sarabic.ae/20241020/الدفاع-الفرنسية-تعترف-بتزويد-كييف-بـخردة-عسكرية-قديمة-1093965401.html
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روسيا, صربيا
روسيا, صربيا

بوتين وفوتشيتش يعربان عن رضاهما عن المستوى الحالي للعلاقات بين روسيا وصربيا

12:38 GMT 20.10.2024
© Sputnik . Mikhael Klimentyev / الانتقال إلى بنك الصورزيارة الرئيس فلاديمير بوتين إلى صربيا، 17 يناير/ كانون الثاني 2019
زيارة الرئيس فلاديمير بوتين إلى صربيا، 17 يناير/ كانون الثاني 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.10.2024
© Sputnik . Mikhael Klimentyev
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أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مباحثات هاتفية مع الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعميق التعاون، كما عرض بوتين خلالها تقييمه لتقدم العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
وجاء في بيان للكرملين أن "فلاديمير بوتين أجرى مباحثات هاتفية مع رئيس جمهورية صربيا ألكسندر فوتشيتش، وتبادل الزعيمان التهنئة بمناسبة الذكرى الثمانين لتحرير بلغراد من الغزاة النازيين".
وبحسب البيان، أعرب بوتين وفوتشيتش عن رضاهما عن المستوى الحالي للعلاقات الثنائية الروسية الصربية، القائمة على أساس المشاركة الروحية والثقافية والتاريخية ووحدة الرؤى في الماضي والحاضر، كما أكدا التزامهما بتعزيز التعاون متبادل المنفعة في مجالات عدة.
وفي هذا السياق، وجه الرئيس الصربي الشكر لبوتين على موقف روسيا المبدئي تجاه مسألة وحدة أراضي صربيا.
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العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وأضاف الكرملين: "جرت أيضًا مناقشة الوضع بخصوص أوكرانيا، وقدم فلاديمير بوتين تقييمًا لتقدم العملية العسكرية الخاصة، واتفق الزعيمان على الاستمرار في الحفاظ على الاتصالات الشخصية".
وفي وقت سابق، أفاد الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش في تصريح لـ"سبوتنيك"، بأن الصراع في أوكرانيا "سيصبح طويل الأمد، إذ أن أحدا في العالم لم يجد حلا سلميا بعد".
وأوضح فوسيتش: "إذا نظرت إلى الوضع في أوكرانيا، فمن الواضح أنه لا يمكن هزيمة روسيا في الحرب، يبدو لي أن هذا واضح بالفعل للجميع، أنا أتحدث عن الحقائق وليس عن التهيؤات، بما أن هذا هو الحال، فيجب إيجاد حل، لكن لا أحد يعرف كيف يجد حلا".
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