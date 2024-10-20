https://sarabic.ae/20241020/بوتين-وفوتشيتش-يعربان-عن-رضاهما-عن-المستوى-الحالي-للعلاقات-بين-روسيا-وصربيا-1093967289.html

بوتين وفوتشيتش يعربان عن رضاهما عن المستوى الحالي للعلاقات بين روسيا وصربيا

بوتين وفوتشيتش يعربان عن رضاهما عن المستوى الحالي للعلاقات بين روسيا وصربيا

سبوتنيك عربي

أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مباحثات هاتفية مع الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعميق التعاون، كما عرض بوتين... 20.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-20T12:38+0000

2024-10-20T12:38+0000

2024-10-20T12:38+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

صربيا

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وجاء في بيان للكرملين أن "فلاديمير بوتين أجرى مباحثات هاتفية مع رئيس جمهورية صربيا ألكسندر فوتشيتش، وتبادل الزعيمان التهنئة بمناسبة الذكرى الثمانين لتحرير بلغراد من الغزاة النازيين".وفي هذا السياق، وجه الرئيس الصربي الشكر لبوتين على موقف روسيا المبدئي تجاه مسألة وحدة أراضي صربيا.وأضاف الكرملين: "جرت أيضًا مناقشة الوضع بخصوص أوكرانيا، وقدم فلاديمير بوتين تقييمًا لتقدم العملية العسكرية الخاصة، واتفق الزعيمان على الاستمرار في الحفاظ على الاتصالات الشخصية".وأوضح فوسيتش: "إذا نظرت إلى الوضع في أوكرانيا، فمن الواضح أنه لا يمكن هزيمة روسيا في الحرب، يبدو لي أن هذا واضح بالفعل للجميع، أنا أتحدث عن الحقائق وليس عن التهيؤات، بما أن هذا هو الحال، فيجب إيجاد حل، لكن لا أحد يعرف كيف يجد حلا".

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