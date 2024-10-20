https://sarabic.ae/20241020/بوتين-وفوتشيتش-يعربان-عن-رضاهما-عن-المستوى-الحالي-للعلاقات-بين-روسيا-وصربيا-1093967289.html
بوتين وفوتشيتش يعربان عن رضاهما عن المستوى الحالي للعلاقات بين روسيا وصربيا
بوتين وفوتشيتش يعربان عن رضاهما عن المستوى الحالي للعلاقات بين روسيا وصربيا
سبوتنيك عربي
أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مباحثات هاتفية مع الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعميق التعاون، كما عرض بوتين... 20.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-20T12:38+0000
2024-10-20T12:38+0000
2024-10-20T12:38+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
صربيا
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وجاء في بيان للكرملين أن "فلاديمير بوتين أجرى مباحثات هاتفية مع رئيس جمهورية صربيا ألكسندر فوتشيتش، وتبادل الزعيمان التهنئة بمناسبة الذكرى الثمانين لتحرير بلغراد من الغزاة النازيين".وفي هذا السياق، وجه الرئيس الصربي الشكر لبوتين على موقف روسيا المبدئي تجاه مسألة وحدة أراضي صربيا.وأضاف الكرملين: "جرت أيضًا مناقشة الوضع بخصوص أوكرانيا، وقدم فلاديمير بوتين تقييمًا لتقدم العملية العسكرية الخاصة، واتفق الزعيمان على الاستمرار في الحفاظ على الاتصالات الشخصية".وأوضح فوسيتش: "إذا نظرت إلى الوضع في أوكرانيا، فمن الواضح أنه لا يمكن هزيمة روسيا في الحرب، يبدو لي أن هذا واضح بالفعل للجميع، أنا أتحدث عن الحقائق وليس عن التهيؤات، بما أن هذا هو الحال، فيجب إيجاد حل، لكن لا أحد يعرف كيف يجد حلا".
https://sarabic.ae/20241020/الدفاع-الفرنسية-تعترف-بتزويد-كييف-بـخردة-عسكرية-قديمة-1093965401.html
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روسيا, صربيا
بوتين وفوتشيتش يعربان عن رضاهما عن المستوى الحالي للعلاقات بين روسيا وصربيا
أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مباحثات هاتفية مع الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعميق التعاون، كما عرض بوتين خلالها تقييمه لتقدم العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
وجاء في بيان للكرملين أن "فلاديمير بوتين أجرى مباحثات هاتفية مع رئيس جمهورية صربيا ألكسندر فوتشيتش، وتبادل الزعيمان التهنئة بمناسبة الذكرى الثمانين لتحرير بلغراد من الغزاة النازيين".
وبحسب البيان، أعرب بوتين وفوتشيتش عن رضاهما عن المستوى الحالي للعلاقات الثنائية الروسية الصربية، القائمة على أساس المشاركة الروحية والثقافية والتاريخية ووحدة الرؤى في الماضي والحاضر، كما أكدا التزامهما بتعزيز التعاون متبادل المنفعة في مجالات عدة.
وفي هذا السياق، وجه الرئيس الصربي الشكر لبوتين على موقف روسيا المبدئي تجاه مسألة وحدة أراضي صربيا.
وأضاف الكرملين: "جرت أيضًا مناقشة الوضع بخصوص أوكرانيا، وقدم فلاديمير بوتين تقييمًا لتقدم العملية العسكرية الخاصة، واتفق الزعيمان على الاستمرار في الحفاظ على الاتصالات الشخصية".
وفي وقت سابق، أفاد الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش في تصريح لـ"سبوتنيك"، بأن الصراع في أوكرانيا "سيصبح طويل الأمد، إذ أن أحدا في العالم لم يجد حلا سلميا بعد".
وأوضح فوسيتش: "إذا نظرت إلى الوضع في أوكرانيا، فمن الواضح أنه لا يمكن هزيمة روسيا في الحرب، يبدو لي أن هذا واضح بالفعل للجميع، أنا أتحدث عن الحقائق وليس عن التهيؤات، بما أن هذا هو الحال، فيجب إيجاد حل، لكن لا أحد يعرف كيف يجد حلا".