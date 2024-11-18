مصر والبرازيل توقعان اتفاقية "شراكة استراتيجية" بعد الأخذ في الاعتبار عضويتهما في "بريكس"
© AP Photo / Darko Vojinovicالرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي
© AP Photo / Darko Vojinovic
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أعلنت مصر والبرازيل، اليوم الإثنين، عن إطلاق شراكة استراتيجية بينهما، وذلك احتفالا بمرور 100 عام على العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
كما تأتي هذه الشراكة في سياق عضوية البلدين في تجمع “بريكس”، الذي يرتكز على مبادئ الاحترام المتبادل والتضامن والتفاهم المشترك، وفقا لبيان مشترك صادر عن الجانبين، وفقا لبيان مشترك بين مصر والبرازيل.
أسس الشراكة الاستراتيجية
1) الالتزام بالمبادئ الدولية: احترام ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي المعترف بها عالميا.
2) تعزيز الحوار والتفاهم: تكثيف العلاقات الدبلوماسية عبر اللقاءات الثنائية وزيارات المسؤولين رفيعي المستوى من كلا البلدين.
3) التركيز على التنمية المشتركة: الاستجابة لاحتياجات التنمية الاجتماعية والاقتصادية بما يحقق المنفعة المتبادلة.
4) التنسيق حول القضايا المشتركة: التعاون بشأن الموضوعات الثنائية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بناءً على أهداف السياسة الخارجية الموحدة.
5) إصلاح النظام الدولي: دعم التعددية وإصلاح المؤسسات الدولية، بما يشمل الهيكل المالي العالمي ومجلس الأمن، لتعزيز التمثيل والشرعية والفعالية بما يعكس واقع القرن الحادي والعشرين.
6) توسيع مجالات التعاون: العمل في مجالات السياسة والدبلوماسية، والسلام والأمن، والدفاع، والاقتصاد، والتجارة، والاستثمار، والبيئة، والزراعة، والتعليم، والثقافة، والرياضة، والسياحة، وغيرها.
7) وضع خطة عمل مشتركة: صياغة خطة عمل عبر القنوات الدبلوماسية، يتم تحديثها بانتظام لتعكس تطورات العلاقات الثنائية.
وكان الرئيس البرازيلي، لولا داسيلفا، نشر عبر منصة "إكس"، اليوم الاثنين، صورة تجمعه بنظيره المصري، عبد الفتاح السيسي، عقب توقيعهما الشراكة الاستراتيجية بين بلديهما، وكتب معها: "ناقشنا قضايا دولية مثل إصلاح الحوكمة العالمية والتعاون في المجالات الصناعية والدفاعية والثقافية، كما وقعنا أيضا وثيقة شراكة استراتيجية بين بلدينا".
A última bilateral do dia foi com o presidente do Egito, Abdel Fattah al-Sisi. Falamos sobre temas internacionais como a reforma da governança global, cooperação na área industrial, de defesa e cultural, e ainda assinamos um documento de parceria estratégica entre nossos países.… pic.twitter.com/DVwydMjbta— Lula (@LulaOficial) November 18, 2024
الأهداف المشتركة
أكدت مصر والبرازيل في بيانهما المشترك، على التزامهما بالعمل معا لتعزيز السلام، وبناء نظام دولي أكثر عدالة وتمثيلا، وتجديد النظام متعدد الأطراف. كما شدد البلدان على أهمية تحقيق التنمية المستدامة والنمو الشامل، مع التركيز على مكافحة الفقر والجوع وعدم المساواة محليا ودوليا، كذلك أكدا التزامهما بتعزيز التكامل الإقليمي والتعاون التجاري بين دول الجنوب العالمي.
أمس, 16:07 GMT
التعاون السابق
أشار البيان المصري البرازيل المشترك، إلى مذكرات تفاهم واتفاقيات سابقة، أبرزها:
• مذكرة تفاهم بشأن الحوار الاستراتيجي الموقعة في 27 ديسمبر/ كانون الأول 2009.
• مذكرة تفاهم لتدشين مشاورات سياسية موقعة في 9 ديسمبر 2003.
• اتفاقية إنشاء لجنة تنسيق مشتركة مصرية-برازيلية الموقعة في 7 مارس/ آذار 1985.
وتأتي هذه الشراكة لتدشين مرحلة جديدة من التعاون الشامل بين البلدين، مبنية على أسس الثقة المتبادلة والمصالح المشتركة.
وتم التوقيع على الاتفاقية المشتركة بين مصر والبرازيل، ضمن زيارة الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، إلى ريو دي جانيرو، لحضور قمة رؤساء دول مجموعة العشرين، التي من المقرر أن تعقد قمة في الفترة من 18 إلى 19 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.