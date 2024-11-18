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مصر والبرازيل توقعان اتفاقية "شراكة استراتيجية" بعد الأخذ في الاعتبار عضويتهما في "بريكس"
مصر والبرازيل توقعان اتفاقية "شراكة استراتيجية" بعد الأخذ في الاعتبار عضويتهما في "بريكس"
سبوتنيك عربي
أعلنت مصر والبرازيل، اليوم الإثنين، عن إطلاق شراكة استراتيجية بينهما، وذلك احتفالا بمرور 100 عام على العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. 18.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-18T12:36+0000
2024-11-18T12:36+0000
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كما تأتي هذه الشراكة في سياق عضوية البلدين في تجمع “بريكس”، الذي يرتكز على مبادئ الاحترام المتبادل والتضامن والتفاهم المشترك، وفقا لبيان مشترك صادر عن الجانبين، وفقا لبيان مشترك بين مصر والبرازيل.أسس الشراكة الاستراتيجية1) الالتزام بالمبادئ الدولية: احترام ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي المعترف بها عالميا.2) تعزيز الحوار والتفاهم: تكثيف العلاقات الدبلوماسية عبر اللقاءات الثنائية وزيارات المسؤولين رفيعي المستوى من كلا البلدين.3) التركيز على التنمية المشتركة: الاستجابة لاحتياجات التنمية الاجتماعية والاقتصادية بما يحقق المنفعة المتبادلة.4) التنسيق حول القضايا المشتركة: التعاون بشأن الموضوعات الثنائية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بناءً على أهداف السياسة الخارجية الموحدة.5) إصلاح النظام الدولي: دعم التعددية وإصلاح المؤسسات الدولية، بما يشمل الهيكل المالي العالمي ومجلس الأمن، لتعزيز التمثيل والشرعية والفعالية بما يعكس واقع القرن الحادي والعشرين.6) توسيع مجالات التعاون: العمل في مجالات السياسة والدبلوماسية، والسلام والأمن، والدفاع، والاقتصاد، والتجارة، والاستثمار، والبيئة، والزراعة، والتعليم، والثقافة، والرياضة، والسياحة، وغيرها.7) وضع خطة عمل مشتركة: صياغة خطة عمل عبر القنوات الدبلوماسية، يتم تحديثها بانتظام لتعكس تطورات العلاقات الثنائية.الأهداف المشتركةأكدت مصر والبرازيل في بيانهما المشترك، على التزامهما بالعمل معا لتعزيز السلام، وبناء نظام دولي أكثر عدالة وتمثيلا، وتجديد النظام متعدد الأطراف. كما شدد البلدان على أهمية تحقيق التنمية المستدامة والنمو الشامل، مع التركيز على مكافحة الفقر والجوع وعدم المساواة محليا ودوليا، كذلك أكدا التزامهما بتعزيز التكامل الإقليمي والتعاون التجاري بين دول الجنوب العالمي.التعاون السابقأشار البيان المصري البرازيل المشترك، إلى مذكرات تفاهم واتفاقيات سابقة، أبرزها:• مذكرة تفاهم بشأن الحوار الاستراتيجي الموقعة في 27 ديسمبر/ كانون الأول 2009.• مذكرة تفاهم لتدشين مشاورات سياسية موقعة في 9 ديسمبر 2003.• اتفاقية إنشاء لجنة تنسيق مشتركة مصرية-برازيلية الموقعة في 7 مارس/ آذار 1985.وتأتي هذه الشراكة لتدشين مرحلة جديدة من التعاون الشامل بين البلدين، مبنية على أسس الثقة المتبادلة والمصالح المشتركة. وتم التوقيع على الاتفاقية المشتركة بين مصر والبرازيل، ضمن زيارة الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، إلى ريو دي جانيرو، لحضور قمة رؤساء دول مجموعة العشرين، التي من المقرر أن تعقد قمة في الفترة من 18 إلى 19 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.
https://sarabic.ae/20241117/شولتس-زيلينسكي-لم-تتم-دعوته-لحضور-قمة-مجموعة-العشرين-1094879312.html
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مصر, أخبار مصر الآن, أخبار البرازيل , العالم العربي, أخبار العالم الآن, مجموعة العشرين, الرئيس عبدالفتاح السيسي
مصر, أخبار مصر الآن, أخبار البرازيل , العالم العربي, أخبار العالم الآن, مجموعة العشرين, الرئيس عبدالفتاح السيسي

مصر والبرازيل توقعان اتفاقية "شراكة استراتيجية" بعد الأخذ في الاعتبار عضويتهما في "بريكس"

12:36 GMT 18.11.2024
© AP Photo / Darko Vojinovicالرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي
الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 18.11.2024
© AP Photo / Darko Vojinovic
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أعلنت مصر والبرازيل، اليوم الإثنين، عن إطلاق شراكة استراتيجية بينهما، وذلك احتفالا بمرور 100 عام على العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
كما تأتي هذه الشراكة في سياق عضوية البلدين في تجمع “بريكس”، الذي يرتكز على مبادئ الاحترام المتبادل والتضامن والتفاهم المشترك، وفقا لبيان مشترك صادر عن الجانبين، وفقا لبيان مشترك بين مصر والبرازيل.
أسس الشراكة الاستراتيجية
1) الالتزام بالمبادئ الدولية: احترام ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي المعترف بها عالميا.
2) تعزيز الحوار والتفاهم: تكثيف العلاقات الدبلوماسية عبر اللقاءات الثنائية وزيارات المسؤولين رفيعي المستوى من كلا البلدين.
3) التركيز على التنمية المشتركة: الاستجابة لاحتياجات التنمية الاجتماعية والاقتصادية بما يحقق المنفعة المتبادلة.
4) التنسيق حول القضايا المشتركة: التعاون بشأن الموضوعات الثنائية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بناءً على أهداف السياسة الخارجية الموحدة.
5) إصلاح النظام الدولي: دعم التعددية وإصلاح المؤسسات الدولية، بما يشمل الهيكل المالي العالمي ومجلس الأمن، لتعزيز التمثيل والشرعية والفعالية بما يعكس واقع القرن الحادي والعشرين.
6) توسيع مجالات التعاون: العمل في مجالات السياسة والدبلوماسية، والسلام والأمن، والدفاع، والاقتصاد، والتجارة، والاستثمار، والبيئة، والزراعة، والتعليم، والثقافة، والرياضة، والسياحة، وغيرها.
7) وضع خطة عمل مشتركة: صياغة خطة عمل عبر القنوات الدبلوماسية، يتم تحديثها بانتظام لتعكس تطورات العلاقات الثنائية.
وكان الرئيس البرازيلي، لولا داسيلفا، نشر عبر منصة "إكس"، اليوم الاثنين، صورة تجمعه بنظيره المصري، عبد الفتاح السيسي، عقب توقيعهما الشراكة الاستراتيجية بين بلديهما، وكتب معها: "ناقشنا قضايا دولية مثل إصلاح الحوكمة العالمية والتعاون في المجالات الصناعية والدفاعية والثقافية، كما وقعنا أيضا وثيقة شراكة استراتيجية بين بلدينا".
الأهداف المشتركة
أكدت مصر والبرازيل في بيانهما المشترك، على التزامهما بالعمل معا لتعزيز السلام، وبناء نظام دولي أكثر عدالة وتمثيلا، وتجديد النظام متعدد الأطراف. كما شدد البلدان على أهمية تحقيق التنمية المستدامة والنمو الشامل، مع التركيز على مكافحة الفقر والجوع وعدم المساواة محليا ودوليا، كذلك أكدا التزامهما بتعزيز التكامل الإقليمي والتعاون التجاري بين دول الجنوب العالمي.
زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 17.11.2024
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أمس, 16:07 GMT
التعاون السابق
أشار البيان المصري البرازيل المشترك، إلى مذكرات تفاهم واتفاقيات سابقة، أبرزها:
• مذكرة تفاهم بشأن الحوار الاستراتيجي الموقعة في 27 ديسمبر/ كانون الأول 2009.
• مذكرة تفاهم لتدشين مشاورات سياسية موقعة في 9 ديسمبر 2003.
• اتفاقية إنشاء لجنة تنسيق مشتركة مصرية-برازيلية الموقعة في 7 مارس/ آذار 1985.
وتأتي هذه الشراكة لتدشين مرحلة جديدة من التعاون الشامل بين البلدين، مبنية على أسس الثقة المتبادلة والمصالح المشتركة.
وتم التوقيع على الاتفاقية المشتركة بين مصر والبرازيل، ضمن زيارة الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، إلى ريو دي جانيرو، لحضور قمة رؤساء دول مجموعة العشرين، التي من المقرر أن تعقد قمة في الفترة من 18 إلى 19 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.
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