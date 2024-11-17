https://sarabic.ae/20241117/شولتس-زيلينسكي-لم-تتم-دعوته-لحضور-قمة-مجموعة-العشرين-1094879312.html
شولتس: زيلينسكي لم تتم دعوته لحضور قمة مجموعة العشرين
شولتس: زيلينسكي لم تتم دعوته لحضور قمة مجموعة العشرين
سبوتنيك عربي
ذكر المستشار الألماني أولاف شولتس، أن فلاديمير زيلينسكي، لم تتم دعوته لحضور قمة مجموعة العشرين هذا العام. 17.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-17T16:07+0000
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وقال شولتس للصحفيين قبل توجهه إلى القمة: "يؤسفني أنه، على عكس الاجتماعات السابقة، لم تتم دعوة زيلينسكي إلى هذا الاجتماع".ومن المقرر أن تعقد قمة رؤساء دول مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو في البرازيل في الفترة من 18 إلى 19 نوفمبر/ تشرين الثاني.قال هيبستريت في بيان: "بعد ظهر اليوم، أجرى المستشار أولاف شولتس محادثة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين".
https://sarabic.ae/20241117/شولتس-أجريت-محادثة-هاتفية-مهمة-مع-بوتين-1094875505.html
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شولتس: زيلينسكي لم تتم دعوته لحضور قمة مجموعة العشرين
ذكر المستشار الألماني أولاف شولتس، أن فلاديمير زيلينسكي، لم تتم دعوته لحضور قمة مجموعة العشرين هذا العام.
وقال شولتس للصحفيين قبل توجهه إلى القمة: "يؤسفني أنه، على عكس الاجتماعات السابقة، لم تتم دعوة زيلينسكي إلى هذا الاجتماع".
ووفقا لشولتس، فقد نادى في السابق "بقوة شديدة" إلى دعوة زيلينسكي.
ومن المقرر أن تعقد قمة رؤساء دول مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو في البرازيل في الفترة من 18 إلى 19 نوفمبر/ تشرين الثاني.
وأفاد المتحدث باسم مجلس الوزراء الألماني شتيفن هيبستريت، يوم الجمعة الفائت، بأن المستشار الألماني أولاف شولتس، أجرى محادثة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، دعا خلالها إلى إنهاء النزاع المسلح في أوكرانيا.
قال هيبستريت في بيان: "بعد ظهر اليوم، أجرى المستشار أولاف شولتس محادثة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين".