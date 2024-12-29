https://sarabic.ae/20241229/لافروف-روسيا-لن-تشارك-بمحادثات-الحد-من-التسلح-مع-أمريكا-إن-استمرت-واشنطن-بسياستها-العدوانية-1096294482.html
لافروف: روسيا لن تشارك بمحادثات الحد من التسلح مع أمريكا إن استمرت واشنطن بسياستها العدوانية
لافروف: روسيا لن تشارك بمحادثات الحد من التسلح مع أمريكا إن استمرت واشنطن بسياستها العدوانية
سبوتنيك عربي
أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن روسيا لن تجري أي محادثات مع الولايات المتحدة بشأن الحد من التسلح، حتى تتخلى واشنطن عن سياستها المعادية لروسيا. 29.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-29T04:22+0000
2024-12-29T04:22+0000
2024-12-29T04:42+0000
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وقال لافروف في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "في ضوء الشحن المتطرف المعادي لروسيا من قبل الإدارة الأمريكية الحالية، فإن الظروف لإجراء حوار استراتيجي مع واشنطن غير متاحة حاليا".وأردف: "عند إعادة تسليح قواتها النووية الاستراتيجية، تلتزم روسيا بشكل صارم بالحدود المنصوص عليها في معاهدة تخفيض الأسلحة الهجومية الاستراتيجية".
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
لافروف: روسيا لن تشارك بمحادثات الحد من التسلح مع أمريكا إن استمرت واشنطن بسياستها العدوانية
04:22 GMT 29.12.2024 (تم التحديث: 04:42 GMT 29.12.2024)
يتبع
أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن روسيا لن تجري أي محادثات مع الولايات المتحدة بشأن الحد من التسلح، حتى تتخلى واشنطن عن سياستها المعادية لروسيا.
وقال لافروف في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "في ضوء الشحن المتطرف المعادي لروسيا من قبل الإدارة الأمريكية الحالية، فإن الظروف لإجراء حوار استراتيجي مع واشنطن غير متاحة حاليا".
وأردف: "إلى حين تخلي الأمريكيين عن مسارهم الحالي المعادي لروسيا، لن نجري أي مفاوضات معهم بشأن الحد من التسلح".
وأردف: "عند إعادة تسليح قواتها النووية الاستراتيجية، تلتزم روسيا بشكل صارم بالحدود المنصوص عليها في معاهدة تخفيض الأسلحة الهجومية الاستراتيجية".
في الوقت نفسه، حث وزير الخارجية الروسية على عدم التخمين بشأن ما قد يحدث بعد فبراير 2026، عندما تنتهي معاهدة ستارت الجديدة، فوفقا له، "يمكن أن يحدث الكثير في عام واحد".