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غارات إسرائيلية عنيفة على لبنان لليوم الثالث... دمار كبير وارتفاع في عدد الضحايا... صور وفيديو
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الكرملين يعلق على استئناف مفاوضات معاهدة "ستارت"
الكرملين يعلق على استئناف مفاوضات معاهدة "ستارت"
سبوتنيك عربي
أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن هناك حاجة لإطار قانوني في مجال الاستقرار الاستراتيجي، وأن موسكو وواشنطن مسؤولتان إلى حد... 25.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-25T11:46+0000
2024-09-25T11:46+0000
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وقال بيسكوف للصحفيين، رداً على سؤال حول احتمال استئناف المفاوضات حول معاهدة الأسلحة الهجومية الاستراتيجية "ستارت": "أقترح أن تتذكروا تصريح الرئيس فلاديمير بوتين بأن هناك حاجة بالطبع إلى إطار قانوني في مجال الاستقرار الاستراتيجي، وتقع المسؤولية إلى حد كبير على بلدينا".يذكر أن منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي، صرح في وقت سابق، بأن الولايات المتحدة مستعدة لاستئناف المفاوضات مع روسيا بشأن معاهدة جديدة للأسلحة الهجومية الاستراتيجية، وتنتظر قرارا من الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين".وتم إرسال مذكرة رسمية بشأن تعليق مشاركة روسيا في المعاهدة إلى الجانب الأمريكي، في 28 فبراير من العام الماضي وأوائل يونيو/حزيران عام 2023، وكإجراء مضاد بموجب معاهدة "ستارت" الجديدة، أعلنت واشنطن وقف نقل المعلومات إلى روسيا، حول حالة وموقع أسلحتها الاستراتيجية، التي تغطيها المعاهدة.وصرح نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، في وقت سابق، بأن عودة روسيا إلى تنفيذ معاهدة "ستارت" الجديدة، لن تكون ممكنة إلا إذا تخلت الولايات المتحدة عن مسارها العدائي تجاه موسكو؛ ومن الواضح أن ذلك لا يزال بعيداً.وأشار السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، أناتولي أنطونوف، إلى أن الحوار بشأن الحد من الأسلحة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة، مستحيل، حتى يغير الأمريكيون سياستهم المناهضة لروسيا.
https://sarabic.ae/20240925/الكرملين-من-المستحيل-إجبار-روسيا-على-السلام-1093084904.html
https://sarabic.ae/20240925/مصدر-القوات-الروسية-تستهدف-ميناء-يوجنوي-الذي-استقبل-سفينة-تحمل-صواريخ-لمقاتلات-إف-16----1093082452.html
https://sarabic.ae/20231026/موسكو-معاهدة-ستارت-سارية-المفعول-ونحن-ملتزمون-بالمعايير-المحددة-فيها-1082483384.html
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, روسيا سيغودنيا

الكرملين يعلق على استئناف مفاوضات معاهدة "ستارت"

11:46 GMT 25.09.2024
© Sputnik . Natalia Seliverstovaكرملين موسكو
كرملين موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 25.09.2024
© Sputnik . Natalia Seliverstova
تابعنا عبر
أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن هناك حاجة لإطار قانوني في مجال الاستقرار الاستراتيجي، وأن موسكو وواشنطن مسؤولتان إلى حد كبير عن ذلك.
وقال بيسكوف للصحفيين، رداً على سؤال حول احتمال استئناف المفاوضات حول معاهدة الأسلحة الهجومية الاستراتيجية "ستارت": "أقترح أن تتذكروا تصريح الرئيس فلاديمير بوتين بأن هناك حاجة بالطبع إلى إطار قانوني في مجال الاستقرار الاستراتيجي، وتقع المسؤولية إلى حد كبير على بلدينا".

وأوضح بأن "روسيا لم تتلق بعد الرد الذي تحتاجه من الولايات المتحدة، ويجب مناقشة كل هذا معا بشكل مشترك، وهذا هو موقف روسيا الاتحادية، لم نتلق بعد ردًا من الأمريكيين على ذلك، ولكن بالطبع هناك حاجة إلى إطار قانوني، وهناك حاجة إلى معاهدة ويجب أن تبدأ المفاوضات في أقرب وقت ممكن".

مقاتلات هجومية سو-25 في بروفة الجزء الجوي من العرض بمناسبة الذكرى الـ 77 للنصر في الحرب الوطنية العظمى، 4 مايو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.09.2024
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09:23 GMT
يذكر أن منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي، صرح في وقت سابق، بأن الولايات المتحدة مستعدة لاستئناف المفاوضات مع روسيا بشأن معاهدة جديدة للأسلحة الهجومية الاستراتيجية، وتنتظر قرارا من الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين".

وكان بوتين قد أعلن في 21 فبراير/شباط 2023، في رسالة إلى الجمعية الفيدرالية الروسية، أن موسكو ستعلق مشاركتها في معاهدة "ستارت" الروسية الأمريكية؛ مشدداً على أن البلاد لا تنسحب من المعاهدة، مشيراً إلى أنه قبل العودة إلى المناقشة، من الضروري فهم ما تدعيه دول مثل فرنسا وبريطانيا، وكيفية أخذ ترساناتها الاستراتيجية في الاعتبار؛ أي القدرة الهجومية الإجمالية لحلف "الناتو".

وتم إرسال مذكرة رسمية بشأن تعليق مشاركة روسيا في المعاهدة إلى الجانب الأمريكي، في 28 فبراير من العام الماضي وأوائل يونيو/حزيران عام 2023، وكإجراء مضاد بموجب معاهدة "ستارت" الجديدة، أعلنت واشنطن وقف نقل المعلومات إلى روسيا، حول حالة وموقع أسلحتها الاستراتيجية، التي تغطيها المعاهدة.
نظام إطلاق الصواريخ المتعددة أوراغان (إعصار) التابع للقوات المسلحة الروسية على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. - سبوتنيك عربي, 1920, 25.09.2024
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مصدر: القوات الروسية تستهدف ميناء يوجنوي الذي استقبل سفينة تحمل صواريخ لمقاتلات "إف-16"
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وألغت واشنطن التأشيرات الصادرة للمتخصصين الروس لإجراء عمليات التفتيش بموجب معاهدة " ستارت"؛ كما أعلنت وقف تزويد روسيا بمعلومات القياس عن بعد، المؤثرة على إطلاق الصواريخ الباليستية الأمريكية، والصواريخ الباليستية، التي تطلق من الغواصات.

وصرح نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، في وقت سابق، بأن عودة روسيا إلى تنفيذ معاهدة "ستارت" الجديدة، لن تكون ممكنة إلا إذا تخلت الولايات المتحدة عن مسارها العدائي تجاه موسكو؛ ومن الواضح أن ذلك لا يزال بعيداً.
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26 أكتوبر 2023, 12:56 GMT
وأشار السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، أناتولي أنطونوف، إلى أن الحوار بشأن الحد من الأسلحة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة، مستحيل، حتى يغير الأمريكيون سياستهم المناهضة لروسيا.
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