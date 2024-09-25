https://sarabic.ae/20240925/الكرملين-يعلق-على-استئناف-مفاوضات-معاهدة-ستارت--1093088893.html

الكرملين يعلق على استئناف مفاوضات معاهدة "ستارت"

الكرملين يعلق على استئناف مفاوضات معاهدة "ستارت"

سبوتنيك عربي

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن هناك حاجة لإطار قانوني في مجال الاستقرار الاستراتيجي، وأن موسكو وواشنطن مسؤولتان إلى حد... 25.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-25T11:46+0000

2024-09-25T11:46+0000

2024-09-25T11:46+0000

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وقال بيسكوف للصحفيين، رداً على سؤال حول احتمال استئناف المفاوضات حول معاهدة الأسلحة الهجومية الاستراتيجية "ستارت": "أقترح أن تتذكروا تصريح الرئيس فلاديمير بوتين بأن هناك حاجة بالطبع إلى إطار قانوني في مجال الاستقرار الاستراتيجي، وتقع المسؤولية إلى حد كبير على بلدينا".يذكر أن منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي، صرح في وقت سابق، بأن الولايات المتحدة مستعدة لاستئناف المفاوضات مع روسيا بشأن معاهدة جديدة للأسلحة الهجومية الاستراتيجية، وتنتظر قرارا من الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين".وتم إرسال مذكرة رسمية بشأن تعليق مشاركة روسيا في المعاهدة إلى الجانب الأمريكي، في 28 فبراير من العام الماضي وأوائل يونيو/حزيران عام 2023، وكإجراء مضاد بموجب معاهدة "ستارت" الجديدة، أعلنت واشنطن وقف نقل المعلومات إلى روسيا، حول حالة وموقع أسلحتها الاستراتيجية، التي تغطيها المعاهدة.وصرح نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، في وقت سابق، بأن عودة روسيا إلى تنفيذ معاهدة "ستارت" الجديدة، لن تكون ممكنة إلا إذا تخلت الولايات المتحدة عن مسارها العدائي تجاه موسكو؛ ومن الواضح أن ذلك لا يزال بعيداً.وأشار السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، أناتولي أنطونوف، إلى أن الحوار بشأن الحد من الأسلحة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة، مستحيل، حتى يغير الأمريكيون سياستهم المناهضة لروسيا.

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