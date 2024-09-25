https://sarabic.ae/20240925/الكرملين-من-المستحيل-إجبار-روسيا-على-السلام-1093084904.html

الكرملين: من المستحيل إجبار روسيا على السلام

الكرملين: من المستحيل إجبار روسيا على السلام

سبوتنيك عربي

أكد المتحدث باسم الكرملين (الرئاسة الروسية) دميتري بيسكوف، أن موقف فلاديمير زيلينسكي بشأن "إجبار روسيا على السلام" بأنه خطأ فادح، مشيرًا إلى أن هذا الوهم ستكون... 25.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-25T09:23+0000

2024-09-25T09:23+0000

2024-09-25T09:23+0000

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وقال بيسكوف ردا على سؤال حول رد فعل الكرملين على موقف زيلينسكي هذا: "من وجهة نظري، فإن مثل هذا الموقف هو خطأ فادح، خطأ نظامي، وهذا وهم، وسيكون له بالتأكيد عواقب على نظام كييف".وتابع: "نحن لا نوافق على هذا الموقف. لقد تحدثنا عنه مرارًا وتكرارًا. تتصرف روسيا في امتثال صارم لجميع مبادئ وقواعد القانون الدولي، بما في ذلك الدفاع عن مصالحها المشروعة“.وأضاف ردا على سؤال ما إذا كان الكرملين يسمح باستئناف صفقة الحبوب: "في الوقت الحالي، لا يوجد حوار حول هذا الأم".وفي وقت سابق، خلال خطاب ألقاه في اجتماع لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، انتقد زيلينسكي أولئك "في العالم" الذين "يريدون التحدث" مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حول حل الصراع. وفي خطابه، تحدث زيلينسكي مرة أخرى لصالح استخدام "صيغة السلام" الخاصة به لحل الصراع.وصرح زيلينسكي سابقًا أن ما يسمى بـ "خطة النصر" في أوكرانيا جاهزة تمامًا. وفي أغسطس/آب، قال إن الخطة تتضمن أيضاً "حزمة قوية لإجبار روسيا على إنهاء الحرب دبلوماسياً".وأشار ديمتري بيسكوف، تعليقا على كلمات زيلينسكي، إلى أن موسكو تدرك جوهر نظام كييف، وتواصل العملية العسكرية الخاصة وستحقق جميع أهدافها.

https://sarabic.ae/20240924/مندوب-روسيا-الدائم-لدى-الأمم-المتحدة-قوات-كييف-على-وشك-الانهيار-الكامل-رغم-المساعدات-التي-تتلقاها-1093075878.html

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