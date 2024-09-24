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مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة: قوات كييف على وشك الانهيار الكامل رغم المساعدات التي تتلقاها
مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة: قوات كييف على وشك الانهيار الكامل رغم المساعدات التي تتلقاها
سبوتنيك عربي
أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، مساء أمس الثلاثاء، أن الجيش الأوكراني اليوم على وشك الانهيار الكامل. 24.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-24T22:37+0000
2024-09-24T22:37+0000
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الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقال نيبينزيا في كلمة له بالأمم المتحدة: "الجيش الأوكراني على وشك الانهيار التام"، مضيفًا: "رغم وفرة الأسلحة، بما في ذلك الأسلحة بعيدة المدى، وتوفر المعلومات الاستخباراتية، واستهداف الأهداف، وإرسال المرتزقة والمدربين، وفي الواقع مشاركة الغرب المباشرة في الصراع بهدف إيقاع أضرار جسيمة، يجد الجيش الأوكراني نفسه اليوم على وشك الهزيمة الكاملة".وتابع: "يكفي دراسة التقارير العسكرية، التي تشهد على الانهيار السريع لخطوط تحصين كييف على الجبهة الشرقية، والتي استغرق بناؤها ما يقرب من ثماني سنوات"، لافتًا إلى أن كييف بحاجة إلى قبول معايير واقعية لتسوية طويلة الأمد للأزمة بسرعة بدلاً من الانزلاق إلى خطاب "خطط النصر" غير الواقعي.وأشار إلى أن فلاديمير زيلينسكي، وصل إلى نيويورك لحضور الأسبوع المرتقب للجمعية العامة للأمم المتحدة "بيد ممدودة" ويحاول إقناع الغرب برفع المخاطر في الصراع، قائلاً: "ها هو (زيلينسكي) في نيويورك، مرة أخرى بيد ممدودة، ويحاول إقناع الغرب برفع المخاطر في الصراع مع روسيا ووقف موت أبنائه من أجل أوكرانيا، وبالتالي يصبح مشاركًا مباشرًا في الصراع مع قوة نووية".وذكر أن أوكرانيا:واستطرد بالقول: "نأمل ألا يتمكن نظام كييف من تدمير بلاده وشعبها بشكل كامل، وهو قريب بالفعل، وألا يدفع عالمنا إلى هاوية الكارثة النووية. للقيام بذلك، يجب عليه، في أسرع وقت ممكن، قبول معايير واقعية لإدارة الأزمة الأوكرانية، وألا ينزلق دائمًا إلى بعض الخطابات غير الواقعية وخطط النصر وما شابه ذلك".وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحًا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.وكانت روسيا قد أرسلت في وقت سابق مذكرة إلى دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) بشأن ضخ الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا، إذ شدد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، على أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا للقوات الروسية.وأشار لافروف إلى أن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي ضالعان بشكل مباشر في الصراع في أوكرانيا، "ليس فقط عبر إرسال الأسلحة، بل وأيضًا من خلال تدريب العسكريين على أراضي بريطانيا وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى".وقد أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، سابقًا أن تزويد أوكرانيا بالأسلحة من قبل الغرب يتعارض مع التسوية ولا يسهم في المفاوضات بل سيكون له أثر سلبي.
https://sarabic.ae/20240923/القوات-الروسية-تحبط-محاولة-اختراق-نفذتها-قوات-كييف-وتدمر-عتادها-بالكامل-في-مقاطعة-كورسك-1093009861.html
https://sarabic.ae/20240809/البنتاغون-يكشف-عن-حجم-المساعدات-إلى-أوكرانيا-في-عهد-بايدن-1091584821.html
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن

مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة: قوات كييف على وشك الانهيار الكامل رغم المساعدات التي تتلقاها

22:37 GMT 24.09.2024
© Sputnik . Nancy Sisil / الانتقال إلى بنك الصور مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا
 مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا - سبوتنيك عربي, 1920, 24.09.2024
© Sputnik . Nancy Sisil
/
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أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، مساء أمس الثلاثاء، أن الجيش الأوكراني اليوم على وشك الانهيار الكامل.
الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقال نيبينزيا في كلمة له بالأمم المتحدة: "الجيش الأوكراني على وشك الانهيار التام"، مضيفًا: "رغم وفرة الأسلحة، بما في ذلك الأسلحة بعيدة المدى، وتوفر المعلومات الاستخباراتية، واستهداف الأهداف، وإرسال المرتزقة والمدربين، وفي الواقع مشاركة الغرب المباشرة في الصراع بهدف إيقاع أضرار جسيمة، يجد الجيش الأوكراني نفسه اليوم على وشك الهزيمة الكاملة".
القوات المسلحة الروسية تقصف بواسطة غراد مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور كراسني ليمان، العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 23.09.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تحبط محاولة اختراق نفذتها قوات كييف وتدمر عتادها بالكامل في مقاطعة كورسك
أمس, 09:10 GMT
وتابع: "يكفي دراسة التقارير العسكرية، التي تشهد على الانهيار السريع لخطوط تحصين كييف على الجبهة الشرقية، والتي استغرق بناؤها ما يقرب من ثماني سنوات"، لافتًا إلى أن كييف بحاجة إلى قبول معايير واقعية لتسوية طويلة الأمد للأزمة بسرعة بدلاً من الانزلاق إلى خطاب "خطط النصر" غير الواقعي.
وأشار إلى أن فلاديمير زيلينسكي، وصل إلى نيويورك لحضور الأسبوع المرتقب للجمعية العامة للأمم المتحدة "بيد ممدودة" ويحاول إقناع الغرب برفع المخاطر في الصراع، قائلاً: "ها هو (زيلينسكي) في نيويورك، مرة أخرى بيد ممدودة، ويحاول إقناع الغرب برفع المخاطر في الصراع مع روسيا ووقف موت أبنائه من أجل أوكرانيا، وبالتالي يصبح مشاركًا مباشرًا في الصراع مع قوة نووية".
وذكر أن أوكرانيا:
"في ظل نظام كييف النازي الجديد، أصبحت ديكتاتورية شخص واحد، مستعدة للحفاظ على قوتها واللعب بشكل أعمى مع الغرب، ليس فقط لإغراق البلاد بأكملها في الدماء والتضحية بجميع الشباب الأوكرانيين الذين لم يتمكنوا من الهروب من البلاد، ولكن أيضًا لدفع العالم إلى هاوية الحرب العالمية الثالثة".
واستطرد بالقول: "نأمل ألا يتمكن نظام كييف من تدمير بلاده وشعبها بشكل كامل، وهو قريب بالفعل، وألا يدفع عالمنا إلى هاوية الكارثة النووية. للقيام بذلك، يجب عليه، في أسرع وقت ممكن، قبول معايير واقعية لإدارة الأزمة الأوكرانية، وألا ينزلق دائمًا إلى بعض الخطابات غير الواقعية وخطط النصر وما شابه ذلك".
وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.
مقر البنتاغون - سبوتنيك عربي, 1920, 09.08.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
البنتاغون يكشف عن حجم المساعدات إلى أوكرانيا في عهد بايدن
9 أغسطس, 19:38 GMT
وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحًا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.
وكانت روسيا قد أرسلت في وقت سابق مذكرة إلى دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) بشأن ضخ الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا، إذ شدد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، على أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا للقوات الروسية.
وأشار لافروف إلى أن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي ضالعان بشكل مباشر في الصراع في أوكرانيا، "ليس فقط عبر إرسال الأسلحة، بل وأيضًا من خلال تدريب العسكريين على أراضي بريطانيا وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى".
وقد أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، سابقًا أن تزويد أوكرانيا بالأسلحة من قبل الغرب يتعارض مع التسوية ولا يسهم في المفاوضات بل سيكون له أثر سلبي.
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Последствия массированного ракетного удара Ливана по Израилю - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى" والتوتر بين لبنان وإسرائيلأمس, 21:11 GMT
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