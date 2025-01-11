بايدن: أتوقع أن يواجه ترامب معارضة في الكونغرس إذا غير موقفه من أوكرانيا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
اليمن بين زيادة وتيرة التصعيد مع إسرائيل وتوقف محاولات حل الأزمة اليمنية
10:03 GMT
56 د
مساحة حرة
الأهمية الاقتصادية للربط الكهربائي بين الأردن والعراق
11:03 GMT
29 د
من الملعب
مانشستر يونايتد يخطف نقطة من الأنفيلد وريال مدريد يتصدر
11:33 GMT
27 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
12:03 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
12:21 GMT
30 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
12:50 GMT
10 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
13:29 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
13:46 GMT
14 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير: الحرب ستقف وسيأتي زيلينسكي زاحفا ولو متأخرا بالنسبة له وللأطراف التي تدعمه
17:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل تدخل إسرائيل في حرب مباشرة مع تركيا؟
18:03 GMT
29 د
صدى الحياة
باحث اجتماعي: ميلاد السيد المسيح رمزا للأمل والمحبة والتسامح والوحدة بين الفلسطينيين
18:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
33 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
09:17 GMT
28 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:45 GMT
14 د
مرايا العلوم
حالات المادة بين التعريف والتغيير وألغاز القديم والاكتشافات الجديدة
10:30 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
11:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
11:32 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
11:53 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
12:14 GMT
46 د
ملفات ساخنة
هل تدخل إسرائيل في حرب مباشرة مع تركيا؟
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير اللاجئين السوريين في أوروبا بعد تنحي الأسد؟
13:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: ترامب يحاول التملص من الأزمة الأوكرانية عن طريق وضع هذا العبء على الدول الأوروبية
17:03 GMT
29 د
صدى الحياة
باحث اجتماعي: ميلاد السيد المسيح رمزا للأمل والمحبة والتسامح والوحدة بين الفلسطينيين
17:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
الرئيس اللبناني الجديد جوزيف عون يرسل العديد من الرسائل في أول خطاباته، وزير الدفاع السوري يعقد جلسات لدمج الفصائل المسلحة في الجيش
18:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
33 د
أمساليوم
بث مباشر
Боевая подготовка штурмовых подразделений на полигоне в Краснодарском крае - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250111/بايدن-أتوقع-أن-يواجه-ترامب-معارضة-في-الكونغرس-إذا-غير-موقفه-من-أوكرانيا-1096670387.html
بايدن: أتوقع أن يواجه ترامب معارضة في الكونغرس إذا غير موقفه من أوكرانيا
بايدن: أتوقع أن يواجه ترامب معارضة في الكونغرس إذا غير موقفه من أوكرانيا
سبوتنيك عربي
صرّح الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم السبت، بأن عددًا كبيرًا من أعضاء الكونغرس من كلا الحزبين في الكونغرس الأمريكي يدعمون استمرار تقديم المساعدات لأوكرانيا. 11.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-11T02:10+0000
2025-01-11T02:10+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
جو بايدن
العقوبات الأمريكية ضد روسيا
أخبار أوكرانيا
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0c/14/1084288514_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_7395a8c770f7d86cbc8c011dd046e3dd.jpg
وقال بايدن للصحفيين خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض: "أعلم أن هناك عددًا كبيرًا من الديمقراطيين والجمهوريين في الكابيتول يرون ضرورة استمرار دعم أوكرانيا".وأضاف: "علينا أن نواصل دعم أوكرانيا، وآمل وأتوقع أن يعبّروا (أعضاء الكونغرس) عن رأيهم بوضوح ويعارضوا الرئيس إذا قرر دونالد ترامب تغيير موقفه بشأن هذا النزاع"، مؤكدا أنه بذل كل ما في وسعه لدعم أوكرانيا، مشيرًا إلى أن إدارته استخدمت جميع الموارد المخصصة لهذه الأهداف.وكان ترامب قد وعد بأنه يستطيع تحقيق تسوية للصراع الأوكراني من خلال المفاوضات، وقد صرح مرارا أنه سيكون قادرا على التعامل مع هذه القضية في يوم واحد.من جانبها، ترى روسيا أن إمداد أوكرانيا بالأسلحة يعقّد جهود التسوية، ويورّط دول الناتو بشكل مباشر في النزاع، واصفة ذلك بـ"اللعب بالنار".وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قد صرّح بأن أي شحنات تحتوي على أسلحة موجهة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا.وأشار لافروف إلى أن الولايات المتحدة والناتو يشاركان بشكل مباشر في النزاع، ليس فقط عبر توريد الأسلحة، بل أيضًا من خلال تدريب الكوادر العسكرية في بريطانيا وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى.وأكّد الكرملين أن إمداد أوكرانيا بالأسلحة من قِبل الغرب لا يساهم في دفع المفاوضات، وسيكون له تأثير سلبي على الوضع.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
https://sarabic.ae/20250107/ترامب-الصراع-في-أوكرانيا-كان-نتيجة-فشل-بايدن-1096571648.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0c/14/1084288514_0:0:2667:2000_1920x0_80_0_0_a9fba9164f5a9b512f9195c25ffe85bf.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
جو بايدن, العقوبات الأمريكية ضد روسيا, أخبار أوكرانيا, روسيا
جو بايدن, العقوبات الأمريكية ضد روسيا, أخبار أوكرانيا, روسيا

بايدن: أتوقع أن يواجه ترامب معارضة في الكونغرس إذا غير موقفه من أوكرانيا

02:10 GMT 11.01.2025
© AP Photo / Evan Vucciالرئيس جو بايدن
الرئيس جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 11.01.2025
© AP Photo / Evan Vucci
تابعنا عبر
صرّح الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم السبت، بأن عددًا كبيرًا من أعضاء الكونغرس من كلا الحزبين في الكونغرس الأمريكي يدعمون استمرار تقديم المساعدات لأوكرانيا.
وقال بايدن للصحفيين خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض: "أعلم أن هناك عددًا كبيرًا من الديمقراطيين والجمهوريين في الكابيتول يرون ضرورة استمرار دعم أوكرانيا".
الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 07.01.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
ترامب: الصراع في أوكرانيا كان نتيجة "فشل" بايدن
7 يناير, 17:46 GMT
وأضاف: "علينا أن نواصل دعم أوكرانيا، وآمل وأتوقع أن يعبّروا (أعضاء الكونغرس) عن رأيهم بوضوح ويعارضوا الرئيس إذا قرر دونالد ترامب تغيير موقفه بشأن هذا النزاع"، مؤكدا أنه بذل كل ما في وسعه لدعم أوكرانيا، مشيرًا إلى أن إدارته استخدمت جميع الموارد المخصصة لهذه الأهداف.
وكان ترامب قد وعد بأنه يستطيع تحقيق تسوية للصراع الأوكراني من خلال المفاوضات، وقد صرح مرارا أنه سيكون قادرا على التعامل مع هذه القضية في يوم واحد.
من جانبها، ترى روسيا أن إمداد أوكرانيا بالأسلحة يعقّد جهود التسوية، ويورّط دول الناتو بشكل مباشر في النزاع، واصفة ذلك بـ"اللعب بالنار".
وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قد صرّح بأن أي شحنات تحتوي على أسلحة موجهة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا.
وأشار لافروف إلى أن الولايات المتحدة والناتو يشاركان بشكل مباشر في النزاع، ليس فقط عبر توريد الأسلحة، بل أيضًا من خلال تدريب الكوادر العسكرية في بريطانيا وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى.
وأكّد الكرملين أن إمداد أوكرانيا بالأسلحة من قِبل الغرب لا يساهم في دفع المفاوضات، وسيكون له تأثير سلبي على الوضع.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала