https://sarabic.ae/20240814/صربيا-المزاج-السائد-في-أوروبا-يذكرنا-بالأجواء-التي-كانت-سائدة-قبل-الحرب-العالمية-الأولى-1091720535.html
صربيا: المزاج السائد في أوروبا يذكرنا بالأجواء التي كانت سائدة قبل الحرب العالمية الأولى
صربيا: المزاج السائد في أوروبا يذكرنا بالأجواء التي كانت سائدة قبل الحرب العالمية الأولى
سبوتنيك عربي
أكد نائب رئيس الوزراء الصربي ألكسندر فولين، أن المزاج السائد في أوروبا يشبه الآن الأجواء التي كانت سائدة قبل الحرب العالمية الأولى، ولكن الآن بدأت تنتشر كراهية... 14.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-14T09:04+0000
2024-08-14T09:04+0000
2024-08-14T09:04+0000
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وقال فولين لوكالة "سبوتنيك": "في أوروبا الآن هناك مشاعر تذكرنا بما كانت عليه قبل الحرب العالمية الأولى".وأضاف فولين: "يمكن تجنب الصراع إذا كانت روسيا قوية بما يكفي لتوضح للجميع أنه لا يمكن هزيمتها".في 28 يوليو، احتفلت السلطات الصربية رسميًا بالذكرى السنوية لبدء الحرب العالمية الأولى على السفينة الحربية النهرية "سافا"، التي تم إطلاق الطلقات الأولى من بنادقها في بداية الحرب العالمية الأولى.وفي تشرين الثاني/نوفمبر من نفس العام، في بلغراد، كشف الرئيس الصربي توميسلاف نيكوليتش، مع بطريرك موسكو كيريل وبطريرك صربيا إيرينج، عن نصب تذكاري لنيكولاس الثاني رومانوف.
https://sarabic.ae/20240812/خبير-يحذر-من-تداعيات-الهجوم-الإرهابي-على-كورسك-الغرب-يضع-العالم-على-حافة-الحرب-النووية--1091662364.html
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روسيا, العالم, صربيا, الحرب العالمية
روسيا, العالم, صربيا, الحرب العالمية
صربيا: المزاج السائد في أوروبا يذكرنا بالأجواء التي كانت سائدة قبل الحرب العالمية الأولى
أكد نائب رئيس الوزراء الصربي ألكسندر فولين، أن المزاج السائد في أوروبا يشبه الآن الأجواء التي كانت سائدة قبل الحرب العالمية الأولى، ولكن الآن بدأت تنتشر كراهية روسيا.
وقال فولين لوكالة "سبوتنيك": "في أوروبا الآن هناك مشاعر تذكرنا بما كانت عليه قبل الحرب العالمية الأولى".
وتابع: "قبل كل حرب عالمية، يظهر رهاب معين - كان رهاب الصرب، قبل الحرب العالمية الثانية - رهاب اليهود، الآن - رهاب روسيا، أي شر تجاه الروس مسموح به. أي كذبة مقبولة".
وأضاف فولين: "يمكن تجنب الصراع إذا كانت روسيا قوية بما يكفي لتوضح للجميع أنه لا يمكن هزيمتها".
في 28 يوليو، احتفلت السلطات الصربية رسميًا بالذكرى السنوية لبدء الحرب العالمية الأولى على السفينة الحربية النهرية "سافا"، التي تم إطلاق الطلقات الأولى من بنادقها في بداية الحرب العالمية الأولى.
وبحسب المؤرخين الصرب، فقدت البلاد حوالي ثلث سكانها و60% من رجالها في الحرب العالمية الأولى. تم تحرير بلغراد في 1 نوفمبر 1918. تم افتتاح النصب التذكاري تكريما للجنود الروس والصرب - المدافعين عن المدينة، الذين لقوا حتفهم خلال الحرب العالمية الأولى عند مطلع قلعة كاليمجدان، في سبتمبر 2014.
وفي تشرين الثاني/نوفمبر من نفس العام، في بلغراد، كشف الرئيس الصربي توميسلاف نيكوليتش، مع بطريرك موسكو كيريل وبطريرك صربيا إيرينج، عن نصب تذكاري لنيكولاس الثاني رومانوف.