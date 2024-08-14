https://sarabic.ae/20240814/صربيا-المزاج-السائد-في-أوروبا-يذكرنا-بالأجواء-التي-كانت-سائدة-قبل-الحرب-العالمية-الأولى-1091720535.html

صربيا: المزاج السائد في أوروبا يذكرنا بالأجواء التي كانت سائدة قبل الحرب العالمية الأولى

صربيا: المزاج السائد في أوروبا يذكرنا بالأجواء التي كانت سائدة قبل الحرب العالمية الأولى

سبوتنيك عربي

أكد نائب رئيس الوزراء الصربي ألكسندر فولين، أن المزاج السائد في أوروبا يشبه الآن الأجواء التي كانت سائدة قبل الحرب العالمية الأولى، ولكن الآن بدأت تنتشر كراهية... 14.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-14T09:04+0000

2024-08-14T09:04+0000

2024-08-14T09:04+0000

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وقال فولين لوكالة "سبوتنيك": "في أوروبا الآن هناك مشاعر تذكرنا بما كانت عليه قبل الحرب العالمية الأولى".وأضاف فولين: "يمكن تجنب الصراع إذا كانت روسيا قوية بما يكفي لتوضح للجميع أنه لا يمكن هزيمتها".في 28 يوليو، احتفلت السلطات الصربية رسميًا بالذكرى السنوية لبدء الحرب العالمية الأولى على السفينة الحربية النهرية "سافا"، التي تم إطلاق الطلقات الأولى من بنادقها في بداية الحرب العالمية الأولى.وفي تشرين الثاني/نوفمبر من نفس العام، في بلغراد، كشف الرئيس الصربي توميسلاف نيكوليتش، مع بطريرك موسكو كيريل وبطريرك صربيا إيرينج، عن نصب تذكاري لنيكولاس الثاني رومانوف.

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