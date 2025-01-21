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روسيا: موسكو مستعدة لحوار جدي مع واشنطن
روسيا: موسكو مستعدة لحوار جدي مع واشنطن
سبوتنيك عربي
كشف يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، اليوم الثلاثاء، بأنه لم تكن هناك تحركات ملموسة تجاه ممثلي روسيا في أمريكا بشأن الاتصال بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين،... 21.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-21T12:57+0000
2025-01-21T12:57+0000
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وقال أوشاكوف للصحفيين: "نقرأ وسائل الإعلام، نرى تصريحات بأن الإدارة الأمريكية تستعد للحوار مع روسيا، نحن مستعدون لتلقي إشاراتهم، لكن حتى الآن لم تكن هناك اتصالات محددة معنا، مع ممثلي روسيا".وأوضح أوشاكوف أن الرئيس بوتين والرئيس الصيني ناقشا القضايا المتعلقة بتطوير الاتصالات المحتملة مع الإدارة الأمريكية.وقال أوشاكوف ردا على سؤال حول ما إذا كان الرئيسان ناقشا تنسيق المواقف التفاوضية في حالة الاتصالات المقبلة المحتملة مع الإدارة الجديدة للولايات المتحدة: "ناقش الرئيسان بطبيعة الحال بعض القضايا المتعلقة بمواصلة تطوير الاتصالات المحتملة مع الإدارة الأمريكية".وأكد أن مواقف روسيا والصين في العديد من القضايا متقاربة أو متطابقة.وتابع: "بطبيعة الحال، تمت مناقشة الوضع حول أوكرانيا وعلاقات بلدينا مع الولايات المتحدة، مع الأخذ في الاعتبار وصول إدارة ترامب إلى السلطة في واشنطن".ولفت أوشاكوف إلى أن الرئيس الصيني أبلغ الرئيس الروسي بمحادثاته مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.وقال: "قدم الرئيس شي جين بينغ لمحة عامة عن محتوى المحادثة الهاتفية مع الرئيس ترامب التي جرت في 17 يناير".وأوضح أوشاكوف أن الرئيس الروسي ونظيره الصيني بحثا آخر التطورات في سوريا.وفي وقت سابق من اليوم، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال اتصال عبر تقنية الفيديو، مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، أن عملية التعزيز الشامل للعلاقات بين روسيا والصين تلبي أهداف تنمية البلدين.تصويت... برأيك هل يسيطر ترامب على قناة بنما وجزيرة غرينلاند؟الممر التجاري البري-البحري الصيني الجديد يتوسع ليشمل 555 ميناء حول العالم
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روسيا, الصين, العالم, أخبار العالم الآن

روسيا: موسكو مستعدة لحوار جدي مع واشنطن

12:57 GMT 21.01.2025
© Sputnik . Michael Klimentyev / الانتقال إلى بنك الصورمباحثات الرئيسين بوتين وترامب في هامبورغ
مباحثات الرئيسين بوتين وترامب في هامبورغ - سبوتنيك عربي, 1920, 21.01.2025
© Sputnik . Michael Klimentyev
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تابعنا عبر
كشف يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، اليوم الثلاثاء، بأنه لم تكن هناك تحركات ملموسة تجاه ممثلي روسيا في أمريكا بشأن الاتصال بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، على الرغم من التصريحات في وسائل الإعلام.
وقال أوشاكوف للصحفيين: "نقرأ وسائل الإعلام، نرى تصريحات بأن الإدارة الأمريكية تستعد للحوار مع روسيا، نحن مستعدون لتلقي إشاراتهم، لكن حتى الآن لم تكن هناك اتصالات محددة معنا، مع ممثلي روسيا".

وأشار إلى أن روسيا مستعدة لحوار جاد مع الولايات المتحدة.

وأوضح أوشاكوف أن الرئيس بوتين والرئيس الصيني ناقشا القضايا المتعلقة بتطوير الاتصالات المحتملة مع الإدارة الأمريكية.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الصيني شي جين بينغ، خلال استقبال بوتين في قاعة الشعب الكبرى في بكين 16 مايو 2024. - سبوتنيك عربي, 1920, 21.01.2025
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09:38 GMT
وقال أوشاكوف ردا على سؤال حول ما إذا كان الرئيسان ناقشا تنسيق المواقف التفاوضية في حالة الاتصالات المقبلة المحتملة مع الإدارة الجديدة للولايات المتحدة: "ناقش الرئيسان بطبيعة الحال بعض القضايا المتعلقة بمواصلة تطوير الاتصالات المحتملة مع الإدارة الأمريكية".
وأكد أن مواقف روسيا والصين في العديد من القضايا متقاربة أو متطابقة.

وقال: "لقد تأكد، أن موسكو وبكين تصرفتا وتستمران في التصرف بطريقة منسقة على الساحة الدولية، ومواقف البلدين بشأن الغالبية العظمى من القضايا متقاربة أو متطابقة تماما".

وتابع: "بطبيعة الحال، تمت مناقشة الوضع حول أوكرانيا وعلاقات بلدينا مع الولايات المتحدة، مع الأخذ في الاعتبار وصول إدارة ترامب إلى السلطة في واشنطن".
رفع العلم الصيني خلال حفل توزيع الميداليات للتزلج الحر للسيدات في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2022 في بكين، 8 فبراير 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2025
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أمس, 15:05 GMT
ولفت أوشاكوف إلى أن الرئيس الصيني أبلغ الرئيس الروسي بمحادثاته مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وقال: "قدم الرئيس شي جين بينغ لمحة عامة عن محتوى المحادثة الهاتفية مع الرئيس ترامب التي جرت في 17 يناير".

وأضاف أوشاكوف أنه خلال هذه المحادثة، تم الإشارة إلى الاستعداد لإقامة علاقات مع الولايات المتحدة "على أساس المنفعة المتبادلة والاحترام المتبادل، إذا أظهر فريق ترامب حقا اهتماما متبادلا بهذا الأمر".

وأوضح أوشاكوف أن الرئيس الروسي ونظيره الصيني بحثا آخر التطورات في سوريا.
وفي وقت سابق من اليوم، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال اتصال عبر تقنية الفيديو، مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، أن عملية التعزيز الشامل للعلاقات بين روسيا والصين تلبي أهداف تنمية البلدين.
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