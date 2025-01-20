https://sarabic.ae/20250120/الصين-تكشف-عن-توقعاتها-لرئاسة-ترامب-قبل-ساعات-من-تنصيبه-1096976625.html

الصين تكشف عن توقعاتها لرئاسة ترامب قبل ساعات من تنصيبه

الصين تكشف عن توقعاتها لرئاسة ترامب قبل ساعات من تنصيبه

سبوتنيك عربي

كشفت بكين، اليوم الاثنين، عن توقعاتها للأيام والأسابيع القليلة المقبلة، فيما يتعلق بالعلاقات الصينية الأمريكية والحوار، وذلك قبل ساعات من تنصيب الرئيس الأمريكي... 20.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-20T15:05+0000

2025-01-20T15:05+0000

2025-01-20T15:05+0000

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وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ، في مؤتمر صحفي دوري، إن "كلا من الصين وأمريكا تستفيدان من التعاون وتخسران من المواجهة، وهذا ما يخبرنا به تاريخ العلاقات الصينية الأمريكية".وتابعت: "نحن نعتقد دائما أن التنمية الثابتة والسليمة والمستدامة للعلاقات الصينية الأمريكية تخدم المصالح المشتركة للبلدين، وهذا ما يتوقعه المجتمع الدولي".وأضافت أنه "وفقا لمبادئ الاحترام المتبادل والتعايش السلمي والتعاون المربح للجانبين، فإن الصين تقف على استعداد للعمل مع الحكومة الأمريكية الجديدة، لتعزيز الحوار والتواصل وإدارة الخلافات بشكل صحيح، وتوسيع التعاون المتبادل المنفعة، وإيجاد الطريقة الصحيحة للبلدين للتوافق مع بعضهما بعضا في العصر الجديد، وتحقيق المنافع لكلا البلدين والعالم".وتعليقا على تقارير بشأن رغبة ترامب في زيارة الصين، خلال أول 100 يوم من توليه منصبه، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ: "الصين مستعدة للعمل مع الإدارة الأمريكية الجديدة، تحت التوجيه الاستراتيجي لرئيسي البلدين، وفي إطار مبادئ الاحترام المتبادل والتعايش السلمي والتعاون المربح للجانبين، للحفاظ على التواصل وتعزيز التعاون وإدارة الخلافات والسيطرة عليها بشكل صحيح، وضمان تقدم أكبر في العلاقات الصينية الأمريكية من نقطة انطلاق جديدة".يشار إلى أنه في يوم الجمعة الماضي، أجرى الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، محادثة هاتفية مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا".وبعد المكالمة، قال ترامب إنه ناقش مع الزعيم الصيني "الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والأمن والشؤون الاقتصادية والتجارية، بالإضافة إلى عمل منصة التواصل الاجتماعي تيك توك".وأشار إلى أن "المكالمة كانت مفيدة ومهمة للغاية لكل من الصين والولايات المتحدة الأمريكية".

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الصين, دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن