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بدء مراسم تنصيب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية... فيديو
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الصين تكشف عن توقعاتها لرئاسة ترامب قبل ساعات من تنصيبه
الصين تكشف عن توقعاتها لرئاسة ترامب قبل ساعات من تنصيبه
سبوتنيك عربي
كشفت بكين، اليوم الاثنين، عن توقعاتها للأيام والأسابيع القليلة المقبلة، فيما يتعلق بالعلاقات الصينية الأمريكية والحوار، وذلك قبل ساعات من تنصيب الرئيس الأمريكي... 20.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-20T15:05+0000
2025-01-20T15:05+0000
الصين
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وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ، في مؤتمر صحفي دوري، إن "كلا من الصين وأمريكا تستفيدان من التعاون وتخسران من المواجهة، وهذا ما يخبرنا به تاريخ العلاقات الصينية الأمريكية".وتابعت: "نحن نعتقد دائما أن التنمية الثابتة والسليمة والمستدامة للعلاقات الصينية الأمريكية تخدم المصالح المشتركة للبلدين، وهذا ما يتوقعه المجتمع الدولي".وأضافت أنه "وفقا لمبادئ الاحترام المتبادل والتعايش السلمي والتعاون المربح للجانبين، فإن الصين تقف على استعداد للعمل مع الحكومة الأمريكية الجديدة، لتعزيز الحوار والتواصل وإدارة الخلافات بشكل صحيح، وتوسيع التعاون المتبادل المنفعة، وإيجاد الطريقة الصحيحة للبلدين للتوافق مع بعضهما بعضا في العصر الجديد، وتحقيق المنافع لكلا البلدين والعالم".وتعليقا على تقارير بشأن رغبة ترامب في زيارة الصين، خلال أول 100 يوم من توليه منصبه، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ: "الصين مستعدة للعمل مع الإدارة الأمريكية الجديدة، تحت التوجيه الاستراتيجي لرئيسي البلدين، وفي إطار مبادئ الاحترام المتبادل والتعايش السلمي والتعاون المربح للجانبين، للحفاظ على التواصل وتعزيز التعاون وإدارة الخلافات والسيطرة عليها بشكل صحيح، وضمان تقدم أكبر في العلاقات الصينية الأمريكية من نقطة انطلاق جديدة".يشار إلى أنه في يوم الجمعة الماضي، أجرى الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، محادثة هاتفية مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا".وبعد المكالمة، قال ترامب إنه ناقش مع الزعيم الصيني "الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والأمن والشؤون الاقتصادية والتجارية، بالإضافة إلى عمل منصة التواصل الاجتماعي تيك توك".وأشار إلى أن "المكالمة كانت مفيدة ومهمة للغاية لكل من الصين والولايات المتحدة الأمريكية".
https://sarabic.ae/20250117/بداية-جيدة-ترامب-والرئيس-الصيني-يكشفان-فحوى-اتصالهما-الأول-1096884921.html
https://sarabic.ae/20250119/ترامب-يعتزم-إصدار-قرار-يخص-عمل-تيك-توك-في-الولايات-المتحدة--1096943536.html
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الصين, دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
الصين, دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن

الصين تكشف عن توقعاتها لرئاسة ترامب قبل ساعات من تنصيبه

15:05 GMT 20.01.2025
© AP Photo / Jae C. Hongرفع العلم الصيني خلال حفل توزيع الميداليات للتزلج الحر للسيدات في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2022 في بكين، 8 فبراير 2022.
رفع العلم الصيني خلال حفل توزيع الميداليات للتزلج الحر للسيدات في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2022 في بكين، 8 فبراير 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2025
رفع العلم الصيني خلال حفل توزيع الميداليات للتزلج الحر للسيدات في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2022 في بكين، 8 فبراير 2022.
© AP Photo / Jae C. Hong
تابعنا عبر
كشفت بكين، اليوم الاثنين، عن توقعاتها للأيام والأسابيع القليلة المقبلة، فيما يتعلق بالعلاقات الصينية الأمريكية والحوار، وذلك قبل ساعات من تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ، في مؤتمر صحفي دوري، إن "كلا من الصين وأمريكا تستفيدان من التعاون وتخسران من المواجهة، وهذا ما يخبرنا به تاريخ العلاقات الصينية الأمريكية".
وتابعت: "نحن نعتقد دائما أن التنمية الثابتة والسليمة والمستدامة للعلاقات الصينية الأمريكية تخدم المصالح المشتركة للبلدين، وهذا ما يتوقعه المجتمع الدولي".
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وأضافت أنه "وفقا لمبادئ الاحترام المتبادل والتعايش السلمي والتعاون المربح للجانبين، فإن الصين تقف على استعداد للعمل مع الحكومة الأمريكية الجديدة، لتعزيز الحوار والتواصل وإدارة الخلافات بشكل صحيح، وتوسيع التعاون المتبادل المنفعة، وإيجاد الطريقة الصحيحة للبلدين للتوافق مع بعضهما بعضا في العصر الجديد، وتحقيق المنافع لكلا البلدين والعالم".
وتعليقا على تقارير بشأن رغبة ترامب في زيارة الصين، خلال أول 100 يوم من توليه منصبه، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ: "الصين مستعدة للعمل مع الإدارة الأمريكية الجديدة، تحت التوجيه الاستراتيجي لرئيسي البلدين، وفي إطار مبادئ الاحترام المتبادل والتعايش السلمي والتعاون المربح للجانبين، للحفاظ على التواصل وتعزيز التعاون وإدارة الخلافات والسيطرة عليها بشكل صحيح، وضمان تقدم أكبر في العلاقات الصينية الأمريكية من نقطة انطلاق جديدة".
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يشار إلى أنه في يوم الجمعة الماضي، أجرى الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، محادثة هاتفية مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا".
وبعد المكالمة، قال ترامب إنه ناقش مع الزعيم الصيني "الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والأمن والشؤون الاقتصادية والتجارية، بالإضافة إلى عمل منصة التواصل الاجتماعي تيك توك".
وأشار إلى أن "المكالمة كانت مفيدة ومهمة للغاية لكل من الصين والولايات المتحدة الأمريكية".
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