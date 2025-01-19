https://sarabic.ae/20250119/تقرير-ترامب-قد-يزور-الصين-خلال-أول-100-يوم-من-توليه-منصبه-1096921679.html

تقرير: ترامب قد يزور الصين خلال أول 100 يوم من توليه منصبه

تقرير: ترامب قد يزور الصين خلال أول 100 يوم من توليه منصبه

سبوتنيك عربي

ذكر تقرير صحفي أن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، قد يزور الصين خلال 100 يوم بعد توليه السلطة، في 20 يناير/ كانون الثاني الجاري. 19.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-19T04:37+0000

2025-01-19T04:37+0000

2025-01-19T04:37+0000

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الصين

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ونقلت التقرير عن أحد المصادر المقربة من الرئيس الأمريكي المنتخب، قوله: "أعرب ترامب عن اهتمامه بزيارة الصين، في أول 100 يوم من توليه السلطة. لم يستجب فريق ترامب الانتقالي لطلب التعليق على الأمر".ووفقا لصحيفة "وول ستريت جورنال"، لم يتم اتخاذ القرار النهائي بشأن الرحلة في بداية الولاية الثانية بعد.وأول أمس الجمعة، أجرى الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، محادثة هاتفية مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا".وأشار إلى أن "المكالمة كانت مفيدة ومهمة للغاية لكل من الصين والولايات المتحدة الأمريكية"."بداية جيدة".. ترامب والرئيس الصيني يكشفان فحوى اتصالهما الأوللأول مرة... الصين ترسل نائب الرئيس إلى حفل تنصيب ترامب

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