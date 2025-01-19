https://sarabic.ae/20250119/تقرير-ترامب-قد-يزور-الصين-خلال-أول-100-يوم-من-توليه-منصبه-1096921679.html
تقرير: ترامب قد يزور الصين خلال أول 100 يوم من توليه منصبه
تقرير: ترامب قد يزور الصين خلال أول 100 يوم من توليه منصبه
سبوتنيك عربي
ذكر تقرير صحفي أن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، قد يزور الصين خلال 100 يوم بعد توليه السلطة، في 20 يناير/ كانون الثاني الجاري. 19.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-19T04:37+0000
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ونقلت التقرير عن أحد المصادر المقربة من الرئيس الأمريكي المنتخب، قوله: "أعرب ترامب عن اهتمامه بزيارة الصين، في أول 100 يوم من توليه السلطة. لم يستجب فريق ترامب الانتقالي لطلب التعليق على الأمر".ووفقا لصحيفة "وول ستريت جورنال"، لم يتم اتخاذ القرار النهائي بشأن الرحلة في بداية الولاية الثانية بعد.وأول أمس الجمعة، أجرى الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، محادثة هاتفية مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا".وأشار إلى أن "المكالمة كانت مفيدة ومهمة للغاية لكل من الصين والولايات المتحدة الأمريكية"."بداية جيدة".. ترامب والرئيس الصيني يكشفان فحوى اتصالهما الأوللأول مرة... الصين ترسل نائب الرئيس إلى حفل تنصيب ترامب
https://sarabic.ae/20241126/ترامب-يتعهد-بفرض-رسوم-جمركية-بنسبة-25-على-واردات-المكسيك-وكندا-1095185301.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, الصين
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, الصين
تقرير: ترامب قد يزور الصين خلال أول 100 يوم من توليه منصبه
ذكر تقرير صحفي أن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، قد يزور الصين خلال 100 يوم بعد توليه السلطة، في 20 يناير/ كانون الثاني الجاري.
ونقلت التقرير عن أحد المصادر المقربة من الرئيس الأمريكي المنتخب، قوله: "أعرب ترامب عن اهتمامه بزيارة الصين، في أول 100 يوم من توليه السلطة. لم يستجب فريق ترامب الانتقالي لطلب التعليق على الأمر".
وأشار المصدر إلى أن "الرحلة مدفوعة برغبة (الرئيس) الجمهوري في تعزيز العلاقات مع الرئيس الصيني شي جين بينغ"، والتي تأزمت بين واشنطن وبكين، خلال فترة رئاسة الرئيس المنتهية ولايته جو بايدن.
ووفقا لصحيفة "وول ستريت جورنال"، لم يتم اتخاذ القرار النهائي بشأن الرحلة في بداية الولاية الثانية بعد.
وخلال فترة ولايته الأولى، زار ترامب الصين، في عام 2017، بعد ما يقرب من عام على توليه منصب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية.
26 نوفمبر 2024, 00:48 GMT
وأول أمس الجمعة، أجرى الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، محادثة هاتفية مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا".
وبعد المكالمة، قال ترامب إنه ناقش مع الزعيم الصيني "الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والأمن والشؤون الاقتصادية والتجارية، بالإضافة إلى عمل منصة التواصل الاجتماعي تيك توك".
وأشار إلى أن "المكالمة كانت مفيدة ومهمة للغاية لكل من الصين والولايات المتحدة الأمريكية".