"بداية جيدة".. ترامب والرئيس الصيني يكشفان فحوى اتصالهما الأول
16:08 GMT 17.01.2025 (تم التحديث: 16:15 GMT 17.01.2025)
© AP Photoالرئيس الصيني شي جين بينغ (يمين) والرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب (يسار)
الرئيس الصيني شي جين بينغ (يمين) والرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب (يسار)
© AP Photo
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كشف الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، والرئيس الصيني شي جين بينغ، اليوم الجمعة، عن مضمون أول اتصال هاتفي جرى بينهما، قبل تولي ترامب منصبه رسميا الأسبوع المقبل.
وكتب ترامب عبر منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال": "تحدثت للتو مع الرئيس الصيني، شي جين بينغ، وكانت المكالمة جيدة جدا لكل من الصين وأمريكا".
وتابع: "أتوقع أن نحل العديد من المشاكل سويا بدءا من الآن، إذ ناقشنا خلال الاتصال موازنة التجارة، والفنتانيل، وتطبيق "تيك توك"، والعديد من الموضوعات الأخرى".
وأكد ترامب أنه سيبذل والرئيس الصيني قصارى جهدهما، "لجعل العالم أكثر سلاما وأمانا".
I just spoke to Chairman Xi Jinping of China. The call was a very good one for both China and the U.S.A. It is my expectation that we will solve many problems together, and starting immediately. We discussed balancing Trade, Fentanyl, TikTok, and many other subjects. President Xi…— Donald J. Trump Posts From His Truth Social (@TrumpDailyPosts) January 17, 2025
من ناحيته، قال الرئيس الصيني، شي جين بينغ، إنه والرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، بعد اتصالهما الهاتفي، "يوليان أهمية كبيرة للتفاعل مع بعضهما بعضا، ويأملان أن تحظى العلاقات الصينية الأمريكية ببداية جيدة، في الفترة الرئاسية الأمريكية الجديدة"، وفقا لوكالة أنباء "شينخوا" الصينية.
في سباق متصل، ذكرت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الجمعة، في بيان صحفي، إن الرئيس الصيني، شي جين بينغ، والرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، اتفقا على إنشاء قناة اتصال استراتيجية للاتصالات بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك خلال مكالمة هاتفية.
وأضاف البيان الصحفي: "اتفق الزعيمان على إنشاء قناة اتصال استراتيجية، للبقاء على اتصال منتظم بشأن القضايا الرئيسية ذات الاهتمام المشترك".
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ووفقا لوزارة الخارجية الصينية، فقد "ناقش ترامب وشي أيضا الأزمة الأوكرانية، والصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وغيرها من القضايا الدولية والإقليمية الرئيسية ذات الاهتمام المشتركط.
وأضاف البيان الصحفي: "كما تبادل الزعيمان وجهات النظر بشأن أزمة أوكرانيا، والصراع الفلسطيني الإسرائيلي وغيرها من القضايا الدولية والإقليمية الرئيسية ذات الاهتمام المشترك".
وواصل: "شكر الرئيس الأمريكي المنتخب، ترامب، الرئيس الصيني، شي جين بينغ، على التهاني، وقال إنه يقدر علاقاته الرائعة مع الرئيس شي، وأعرب عن أمله في أن يستمرا في التحدث مع بعضهما البعض، ويتطلع إلى لقاء الرئيس شي قريبا".
وكانت الصين أعلنت، اليوم الجمعة، عن إرسالها لأول مرة، واحدا من أعلى مسؤولي الحزب الشيوعي الصيني، إلى حفل تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، وهو نائب الرئيس الصيني، هان تشينغ.