https://sarabic.ae/20250117/لأول-مرة-الصين-ترسل-نائب-الرئيس-إلى-حفل-تنصيب-ترامب-1096880784.html

لأول مرة... الصين ترسل نائب الرئيس إلى حفل تنصيب ترامب

لأول مرة... الصين ترسل نائب الرئيس إلى حفل تنصيب ترامب

سبوتنيك عربي

أعلنت الصين عن إرسالها لأول مرة، واحدا من أعلى مسؤولي الحزب الشيوعي الصيني، إلى حفل تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، والذي سيقام يوم الاثنين... 17.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-17T14:41+0000

2025-01-17T14:41+0000

2025-01-17T14:41+0000

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وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، اليوم الجمعة، إن "بكين تتبع مبادئ الاحترام المتبادل والتعايش السلمي والتعاون المربح للجانبين، في النظر إلى علاقاتها مع أمريكا وتنميتها".وأضاف: "نحن على استعداد للعمل مع الحكومة الأمريكية الجديدة لتعزيز الحوار والتواصل، وإدارة الخلافات بشكل صحيح، وتوسيع التعاون ذي المنفعة المتبادلة، والسعي المشترك إلى إقامة علاقة صينية أمريكية مستقرة وصحية ومستدامة، وإيجاد الطريق الصحيح للبلدين للتوافق مع بعضهما البعض"، وفقا لوكالة أنباء "شينخوا" الصينية.وذكرت وكالة الأنباء الصينية الرسمية، أن الرئيس الصيني، شي جين بينغ، والرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، أجرا اتصالا هاتفيا.وفي خرق للتقاليد، دعا ترامب قائمة طويلة من كبار قادة العالم لحضور حفل تنصيبه، يوم الاثنين المقبل الموافق 20 يناير/ كانون الثاني الجاري، ومن بينهم الرئيس الصيني، وقد أكد بعض القادة، مثل الرئيس الأرجنتيني، خافيير ميلي، ورئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، حضورهم.ولم يقم الرئيس الصيني، شي جين بينغ، بزيارة دولة لأمريكا في عهد الرئيس المنتهية ولايته، جو بايدن، كما لم يسافر الأخير إلى بكين قط، وكان الاجتماع الوحيد بين الزعيمين على الأراضي الأمريكية في سان فرانسيسكو في عام 2023، على هامش قمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ.وكان شي أرسل رسالة تهنئة إلى ترامب بعد فوزه في الانتخابات، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، قائلا إن البلدين يجب أن "يجدا الطريق الصحيح للتوافق في العصر الجديد، وذلك لصالح البلدين والعالم الأوسع"، وفقًا لوكالة أنباء "شينخوا".وكانت وزارة الخارجية الصينية ردت بشكل إيجابي، عندما صرح دونالد ترامب في مقابلة أجريت معه مؤخرا، أن فريقه كان يتحدث إلى ممثلي الرئيس الصيني، شي جين بينغ، الذي وصفه بأنه زعيم "قوي" يمكنه العمل معه.

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الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, دونالد ترامب