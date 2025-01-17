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بوتين وبيزشكيان يوقعان معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين روسيا وإيران
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https://sarabic.ae/20250117/لأول-مرة-الصين-ترسل-نائب-الرئيس-إلى-حفل-تنصيب-ترامب-1096880784.html
لأول مرة... الصين ترسل نائب الرئيس إلى حفل تنصيب ترامب
لأول مرة... الصين ترسل نائب الرئيس إلى حفل تنصيب ترامب
سبوتنيك عربي
أعلنت الصين عن إرسالها لأول مرة، واحدا من أعلى مسؤولي الحزب الشيوعي الصيني، إلى حفل تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، والذي سيقام يوم الاثنين... 17.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-17T14:41+0000
2025-01-17T14:41+0000
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دونالد ترامب
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وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، اليوم الجمعة، إن "بكين تتبع مبادئ الاحترام المتبادل والتعايش السلمي والتعاون المربح للجانبين، في النظر إلى علاقاتها مع أمريكا وتنميتها".وأضاف: "نحن على استعداد للعمل مع الحكومة الأمريكية الجديدة لتعزيز الحوار والتواصل، وإدارة الخلافات بشكل صحيح، وتوسيع التعاون ذي المنفعة المتبادلة، والسعي المشترك إلى إقامة علاقة صينية أمريكية مستقرة وصحية ومستدامة، وإيجاد الطريق الصحيح للبلدين للتوافق مع بعضهما البعض"، وفقا لوكالة أنباء "شينخوا" الصينية.وذكرت وكالة الأنباء الصينية الرسمية، أن الرئيس الصيني، شي جين بينغ، والرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، أجرا اتصالا هاتفيا.وفي خرق للتقاليد، دعا ترامب قائمة طويلة من كبار قادة العالم لحضور حفل تنصيبه، يوم الاثنين المقبل الموافق 20 يناير/ كانون الثاني الجاري، ومن بينهم الرئيس الصيني، وقد أكد بعض القادة، مثل الرئيس الأرجنتيني، خافيير ميلي، ورئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، حضورهم.ولم يقم الرئيس الصيني، شي جين بينغ، بزيارة دولة لأمريكا في عهد الرئيس المنتهية ولايته، جو بايدن، كما لم يسافر الأخير إلى بكين قط، وكان الاجتماع الوحيد بين الزعيمين على الأراضي الأمريكية في سان فرانسيسكو في عام 2023، على هامش قمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ.وكان شي أرسل رسالة تهنئة إلى ترامب بعد فوزه في الانتخابات، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، قائلا إن البلدين يجب أن "يجدا الطريق الصحيح للتوافق في العصر الجديد، وذلك لصالح البلدين والعالم الأوسع"، وفقًا لوكالة أنباء "شينخوا".وكانت وزارة الخارجية الصينية ردت بشكل إيجابي، عندما صرح دونالد ترامب في مقابلة أجريت معه مؤخرا، أن فريقه كان يتحدث إلى ممثلي الرئيس الصيني، شي جين بينغ، الذي وصفه بأنه زعيم "قوي" يمكنه العمل معه.
https://sarabic.ae/20241126/السفارة-الصينية-في-واشنطن-الحرب-التجارية-لن-تفيد-الصين-أو-الولايات-المتحدة-1095185811.html
https://sarabic.ae/20240402/الرئيس-الصيني-لبايدن-قضية-تايوان-خط-أحمر-في-العلاقات-الصينية-الأمريكية-1087624294.html
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الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, دونالد ترامب
الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, دونالد ترامب

لأول مرة... الصين ترسل نائب الرئيس إلى حفل تنصيب ترامب

14:41 GMT 17.01.2025
© AP Photo / Rick Bowmerالرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 17.01.2025
© AP Photo / Rick Bowmer
تابعنا عبر
أعلنت الصين عن إرسالها لأول مرة، واحدا من أعلى مسؤولي الحزب الشيوعي الصيني، إلى حفل تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، والذي سيقام يوم الاثنين المقبل.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، اليوم الجمعة، إن "بكين تتبع مبادئ الاحترام المتبادل والتعايش السلمي والتعاون المربح للجانبين، في النظر إلى علاقاتها مع أمريكا وتنميتها".
وأضاف: "نحن على استعداد للعمل مع الحكومة الأمريكية الجديدة لتعزيز الحوار والتواصل، وإدارة الخلافات بشكل صحيح، وتوسيع التعاون ذي المنفعة المتبادلة، والسعي المشترك إلى إقامة علاقة صينية أمريكية مستقرة وصحية ومستدامة، وإيجاد الطريق الصحيح للبلدين للتوافق مع بعضهما البعض"، وفقا لوكالة أنباء "شينخوا" الصينية.
وذكرت وكالة الأنباء الصينية الرسمية، أن الرئيس الصيني، شي جين بينغ، والرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، أجرا اتصالا هاتفيا.
الرئيس الصيني شي جين بينغ (يمين) والرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب (يسار) - سبوتنيك عربي, 1920, 26.11.2024
الصين تحذر: "لا رابح في الحرب التجارية" بعد تهديدات ترامب
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وفي خرق للتقاليد، دعا ترامب قائمة طويلة من كبار قادة العالم لحضور حفل تنصيبه، يوم الاثنين المقبل الموافق 20 يناير/ كانون الثاني الجاري، ومن بينهم الرئيس الصيني، وقد أكد بعض القادة، مثل الرئيس الأرجنتيني، خافيير ميلي، ورئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، حضورهم.
ولم يقم الرئيس الصيني، شي جين بينغ، بزيارة دولة لأمريكا في عهد الرئيس المنتهية ولايته، جو بايدن، كما لم يسافر الأخير إلى بكين قط، وكان الاجتماع الوحيد بين الزعيمين على الأراضي الأمريكية في سان فرانسيسكو في عام 2023، على هامش قمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ.
الرئيس الأمريكي جو بايدن و الرئيس الصيني شي جين بينغ في اجتماع خلال أسبوع قادة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (أبيك) في وودسايد، كاليفورنيا في 15 نوفمبر 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 02.04.2024
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وكان شي أرسل رسالة تهنئة إلى ترامب بعد فوزه في الانتخابات، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، قائلا إن البلدين يجب أن "يجدا الطريق الصحيح للتوافق في العصر الجديد، وذلك لصالح البلدين والعالم الأوسع"، وفقًا لوكالة أنباء "شينخوا".
وكانت وزارة الخارجية الصينية ردت بشكل إيجابي، عندما صرح دونالد ترامب في مقابلة أجريت معه مؤخرا، أن فريقه كان يتحدث إلى ممثلي الرئيس الصيني، شي جين بينغ، الذي وصفه بأنه زعيم "قوي" يمكنه العمل معه.
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