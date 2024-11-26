https://sarabic.ae/20241126/السفارة-الصينية-في-واشنطن-الحرب-التجارية-لن-تفيد-الصين-أو-الولايات-المتحدة-1095185811.html
السفارة الصينية في واشنطن: الحرب التجارية لن تفيد الصين أو الولايات المتحدة
السفارة الصينية في واشنطن: الحرب التجارية لن تفيد الصين أو الولايات المتحدة
سبوتنيك عربي
أكدت السفارة الصينية في الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، أن التعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين وأمريكا مفيد للطرفين، مشيرة إلى أن الحرب التجارية لن تحقق... 26.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-26T02:15+0000
2024-11-26T02:15+0000
2024-11-26T02:15+0000
الصين
ترامب
دونالد ترامب
العالم
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وقال المتحدث باسم السفارة الصينية في واشنطن، ليو بينغيو، لوكالة "سبوتنيك"، تعليقًا على تهديد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بفرض رسوم إضافية بنسبة 10% على جميع السلع القادمة من الصين: "فيما يتعلق بمسألة الرسوم الجمركية الأمريكية على الصين، تعتقد الصين أن التعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين وأمريكا متبادل المنفعة بطبيعته. لن يربح أحد في حرب تجارية أو حرب رسوم جمركية".وكان ترامب قد صرح، في وقت سابق اليوم، بأنه سيضيف 10% على الرسوم الجمركية المفروضة على السلع القادمة من الصين إلى أن يتم حل مشكلة تهريب المخدرات من البلاد.يُذكر أن ترامب انتقد سابقًا السياسات الاقتصادية الصينية بشكل متكرر وهدد بفرض رسوم جديدة على السلع الصينية.
https://sarabic.ae/20241126/ترامب-يتعهد-بفرض-رسوم-جمركية-بنسبة-25-على-واردات-المكسيك-وكندا-1095185301.html
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الصين, ترامب, دونالد ترامب, العالم
الصين, ترامب, دونالد ترامب, العالم
السفارة الصينية في واشنطن: الحرب التجارية لن تفيد الصين أو الولايات المتحدة
أكدت السفارة الصينية في الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، أن التعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين وأمريكا مفيد للطرفين، مشيرة إلى أن الحرب التجارية لن تحقق النصر لأي من الجانبين.
وقال المتحدث باسم السفارة الصينية في واشنطن، ليو بينغيو، لوكالة "سبوتنيك
"، تعليقًا على تهديد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بفرض رسوم إضافية بنسبة 10% على جميع السلع القادمة من الصين: "فيما يتعلق بمسألة الرسوم الجمركية الأمريكية على الصين، تعتقد الصين أن التعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين وأمريكا متبادل المنفعة بطبيعته. لن يربح أحد في حرب تجارية أو حرب رسوم جمركية".
وكان ترامب قد صرح، في وقت سابق اليوم، بأنه سيضيف 10% على الرسوم الجمركية
المفروضة على السلع القادمة من الصين إلى أن يتم حل مشكلة تهريب المخدرات من البلاد.
يُذكر أن ترامب انتقد سابقًا السياسات الاقتصادية الصينية بشكل متكرر وهدد بفرض رسوم جديدة على السلع الصينية.