https://sarabic.ae/20241126/ترامب-يتعهد-بفرض-رسوم-جمركية-بنسبة-25-على-واردات-المكسيك-وكندا-1095185301.html

ترامب يتعهد بفرض رسوم جمركية على المكسيك وكندا بنسبة 25% والصين بنسبة 10%

ترامب يتعهد بفرض رسوم جمركية على المكسيك وكندا بنسبة 25% والصين بنسبة 10%

سبوتنيك عربي

أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، يوم الاثنين، عزمه فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على الواردات من المكسيك وكندا، و10% على المنتجات القادمة من الصين،... 26.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-26T00:48+0000

2024-11-26T00:48+0000

2024-11-26T01:13+0000

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وفي سلسلة منشورات على حسابه في منصة "تروث سوشيال"، أكد ترامب نيته فرض هذه الرسوم على بعض من أكبر شركاء الولايات المتحدة التجاريين بمجرد توليه منصبه.وقال ترامب: "في 20 يناير/كانون الثاني، كأحد أوامر التنفيذ الأولى لي، سأوقع جميع الوثائق اللازمة لفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على جميع المنتجات القادمة من المكسيك وكندا بسبب الحدود المفتوحة السخيفة".وفي منشور آخر، أشار ترامب إلى نيته فرض رسوم بنسبة 10% على جميع المنتجات الصينية المستوردة إلى الولايات المتحدة، "إضافة إلى أي رسوم إضافية موجودة"، ردًا على فشل الصين في التصدي لتهريب الفنتانيل.ولم يتطرق ترامب في بيانه إلى الاتفاقية التجارية الثلاثية التي تجمع الولايات المتحدة مع كل من المكسيك وكندا.وانتقد ترامب مرارا سياسات الهجرة التي تنتهجها إدارة الديمقراطي جو بايدن، ووعد بتشديد الرقابة على الحدود واستعادة بناء جدار على الحدود مع المكسيك إذا أعيد انتخابه.تُعد الرسوم الجمركية جزءًا أساسيًا من أجندة ترامب الاقتصادية، حيث وعد خلال حملته الانتخابية بفرض رسوم واسعة النطاق على الحلفاء والخصوم على حد سواء.ورغم تحذير العديد من الاقتصاديين من أن الرسوم الجمركية قد تؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي وارتفاع معدلات التضخم، يرى مستشارو ترامب أن هذه الرسوم تشكل أداة تفاوضية فعالة لإجبار الشركاء التجاريين على تقديم شروط أكثر ملاءمة، وإعادة وظائف التصنيع إلى الولايات المتحدة.

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