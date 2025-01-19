https://sarabic.ae/20250119/ترامب-يعتزم-إصدار-قرار-يخص-عمل-تيك-توك-في-الولايات-المتحدة--1096943536.html

ترامب يعتزم إصدار قرار يخص عمل "تيك توك" في الولايات المتحدة

ترامب يعتزم إصدار قرار يخص عمل "تيك توك" في الولايات المتحدة

سبوتنيك عربي

أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، أنه سيصدر غدا الاثنين أمرا تنفيذيا لتمديد الفترة الزمنية قبل سريان حظر تطبيق "تيك توك" في الولايات المتحدة. 19.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-19T17:31+0000

2025-01-19T17:31+0000

2025-01-19T17:31+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

دونالد ترامب

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وقال ترامب، على حسابه في منصة "تروث سوشيال" اليوم الأحد: "سأصدر أمرًا تنفيذيًا يوم الاثنين لتمديد الفترة الزمنية قبل سريان حظر القانون "تيك توك"، حتى نتمكن من عقد صفقة لحماية أمننا القومي".وأضاف: "أؤكد أنه لن تكون هناك أي مسؤولية على أي شركة ساعدت في إبقاء تيك توك في الظلام قبل صدور أمري التنفيذي".وقال في هذا الصدد: "فكرتي الأولية هي مشروع مشترك بين المالكين الحاليين أو المالكين الجدد، حيث تحصل الولايات المتحدة على نسبة 50% من الملكية في مشروع مشترك بين الولايات المتحدة وأيًا كان من سيشتري تيك توك".وكانت المحكمة العليا الأمريكية قد أيدت بالإجماع القانون الاتحادي الذي يحظر تطبيق "تيك توك" بدءا من اليوم الأحد، ما لم يتم بيعه من جانب الشركة الأم التي تتخذ من الصين مقرا لها، معتبرة أن الخطر على الأمن القومي الذي تشكله علاقة الشركة بالصين يفوق مخاوف تطبيق "تيك توك" أو مستخدميه.وتزعم الولايات المتحدة أن الصين تستخدم التطبيق لمراقبة مستخدميه وجمع البيانات الشخصية للمواطنين الأمريكيين واستخدامها في "أنشطة خبيثة".و"تيك توك" هو تطبيق لإنشاء مقاطع فيديو قصيرة وعرضها، تم إطلاقه في عام 2018 ومملوك لشركة "بايت دانس" الصينية. وأصبح رائدًا في قطاع تطبيقات الفيديو القصيرة في الصين ويكتسب شعبية في جميع أنحاء العالم.

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الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, دونالد ترامب