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https://sarabic.ae/20250119/ترامب-يعتزم-إصدار-قرار-يخص-عمل-تيك-توك-في-الولايات-المتحدة--1096943536.html
ترامب يعتزم إصدار قرار يخص عمل "تيك توك" في الولايات المتحدة
ترامب يعتزم إصدار قرار يخص عمل "تيك توك" في الولايات المتحدة
سبوتنيك عربي
أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، أنه سيصدر غدا الاثنين أمرا تنفيذيا لتمديد الفترة الزمنية قبل سريان حظر تطبيق "تيك توك" في الولايات المتحدة. 19.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-19T17:31+0000
2025-01-19T17:31+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
دونالد ترامب
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وقال ترامب، على حسابه في منصة "تروث سوشيال" اليوم الأحد: "سأصدر أمرًا تنفيذيًا يوم الاثنين لتمديد الفترة الزمنية قبل سريان حظر القانون "تيك توك"، حتى نتمكن من عقد صفقة لحماية أمننا القومي".وأضاف: "أؤكد أنه لن تكون هناك أي مسؤولية على أي شركة ساعدت في إبقاء تيك توك في الظلام قبل صدور أمري التنفيذي".وقال في هذا الصدد: "فكرتي الأولية هي مشروع مشترك بين المالكين الحاليين أو المالكين الجدد، حيث تحصل الولايات المتحدة على نسبة 50% من الملكية في مشروع مشترك بين الولايات المتحدة وأيًا كان من سيشتري تيك توك".وكانت المحكمة العليا الأمريكية قد أيدت بالإجماع القانون الاتحادي الذي يحظر تطبيق "تيك توك" بدءا من اليوم الأحد، ما لم يتم بيعه من جانب الشركة الأم التي تتخذ من الصين مقرا لها، معتبرة أن الخطر على الأمن القومي الذي تشكله علاقة الشركة بالصين يفوق مخاوف تطبيق "تيك توك" أو مستخدميه.وتزعم الولايات المتحدة أن الصين تستخدم التطبيق لمراقبة مستخدميه وجمع البيانات الشخصية للمواطنين الأمريكيين واستخدامها في "أنشطة خبيثة".و"تيك توك" هو تطبيق لإنشاء مقاطع فيديو قصيرة وعرضها، تم إطلاقه في عام 2018 ومملوك لشركة "بايت دانس" الصينية. وأصبح رائدًا في قطاع تطبيقات الفيديو القصيرة في الصين ويكتسب شعبية في جميع أنحاء العالم.
https://sarabic.ae/20250119/قبل-يوم-من-تنصيبه-ما-هي-أبرز-وعود-ترامب-الانتخابية-الكبرى؟--1096937541.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, دونالد ترامب
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, دونالد ترامب

ترامب يعتزم إصدار قرار يخص عمل "تيك توك" في الولايات المتحدة

17:31 GMT 19.01.2025
© AP Photo / Matt Rourkeالرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 19.01.2025
© AP Photo / Matt Rourke
تابعنا عبر
أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، أنه سيصدر غدا الاثنين أمرا تنفيذيا لتمديد الفترة الزمنية قبل سريان حظر تطبيق "تيك توك" في الولايات المتحدة.
وقال ترامب، على حسابه في منصة "تروث سوشيال" اليوم الأحد: "سأصدر أمرًا تنفيذيًا يوم الاثنين لتمديد الفترة الزمنية قبل سريان حظر القانون "تيك توك"، حتى نتمكن من عقد صفقة لحماية أمننا القومي".
وأضاف: "أؤكد أنه لن تكون هناك أي مسؤولية على أي شركة ساعدت في إبقاء تيك توك في الظلام قبل صدور أمري التنفيذي".

وعرض ترامب استحواذ واشنطن على نصف أسهم شركة تيك توك لـ" إبقائه في أياد أمينة"، على حد تعبيره.

وقال في هذا الصدد: "فكرتي الأولية هي مشروع مشترك بين المالكين الحاليين أو المالكين الجدد، حيث تحصل الولايات المتحدة على نسبة 50% من الملكية في مشروع مشترك بين الولايات المتحدة وأيًا كان من سيشتري تيك توك".
الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 19.01.2025
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وكانت المحكمة العليا الأمريكية قد أيدت بالإجماع القانون الاتحادي الذي يحظر تطبيق "تيك توك" بدءا من اليوم الأحد، ما لم يتم بيعه من جانب الشركة الأم التي تتخذ من الصين مقرا لها، معتبرة أن الخطر على الأمن القومي الذي تشكله علاقة الشركة بالصين يفوق مخاوف تطبيق "تيك توك" أو مستخدميه.

وكان مجلس النواب الأمريكي قد أقر، في آذار/مارس الماضي، مشروع قانون يلزم تطبيق "تيك توك" بقطع العلاقات مع شركته الصينية الأم "بايت دانس" في غضون 180 يومًا وإلّا سيتعرض للحظر في الولايات المتحدة.

وتزعم الولايات المتحدة أن الصين تستخدم التطبيق لمراقبة مستخدميه وجمع البيانات الشخصية للمواطنين الأمريكيين واستخدامها في "أنشطة خبيثة".
و"تيك توك" هو تطبيق لإنشاء مقاطع فيديو قصيرة وعرضها، تم إطلاقه في عام 2018 ومملوك لشركة "بايت دانس" الصينية. وأصبح رائدًا في قطاع تطبيقات الفيديو القصيرة في الصين ويكتسب شعبية في جميع أنحاء العالم.
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